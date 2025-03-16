Трамп объявил о начале новых боевых действий, а в России придумали, как поддержать бедных: главные события недели

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.
Минэкономики России протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах
В России может появиться возможность запретить себе покупки на маркетплейсах или установить на них лимит. Такой эксперимент поддержало Минэкономразвития РФ. Для этого планируют сначала оценить результаты самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который появился 1 марта. При этом ограничения должны касаться не только маркетплейсов, но и других платформ, включая те, что предлагают различные услуги.
В Пакистане захватили заложников в поезде
В Пакистане боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» захватили в заложники около 450 пассажиров поезда, следовавшего из Кветта в Пешавар 11 марта. Они подорвали пути, чтобы остановить состав.
Спустя два дня сотрудники сил безопасности обезвредили всех 33 нападавших, сообщает телеканал «Аль-Арабия», и освободили выживших. Во время спасательной операции погиб 21 заложник и четверо сотрудников спецслужб.
Атаки дронов
За прошедшую неделю Россию несколько раз атаковали беспилотниками. Самая крупная атака произошла в ночь на 11 марта. Известно как минимум о 337 беспилотниках, почти треть из которых были в Московской области. Также пострадали Брянская, Курская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Липецкая, Орловская, Воронежская и Нижегородская области.
Несколько БПЛА врезались в многоэтажки и припаркованные авто. Осколками дронов ранило несколько десятков человек, включая детей. Есть и погибшие. Трое мужчин, работавших в компании «Мираторг» в Домодедове, на парковку которой упали осколки, не выжили после атаки.
Трамп заявил о ликвидации лидера террористов в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ираке убит один из лидеров «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году). Операция проходила совместно с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.
Как сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, ликвидирован Абдалла Макки Муслих аль-Руфайи, также известный как Абу Хадиджа аль-Ираки. Он возглавлял террористическую ячейку с января 2021 года. Господин Ас-Судани назвал боевика «самым опасным» лидером ИГ (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году) в Ираке.
Россия освобождает Суджу и находит пропавших граждан
В Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.
Информация о пропавших без вести 9 января опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. А в конце февраля на сайте правительства региона появился свой реестр с данными пропавших без вести жителей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что в систему внесено чуть более 1,9 тысячи пропавших без вести. Всего с момента атаки на регион Российский Красный Крест принял более 7 тысяч подобных обращений.
Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. О ее освобождении в Минобороны РФ доложили 13 марта.
В России придумали новое пособие
Россиянам могут начать выплачивать пособия за ведение домашнего хозяйства. Об этом рассказал депутат Госдумы, возглавляющий комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Планируется, что выплата будет равна размеру прожиточного минимума. Предполагается, что пособие будут назначать, если семья соответствует критериям нуждаемости, если член семьи является безработным и ухаживает за домашним хозяйством.
Трамп отдал приказ атаковать хуситов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал американской армии начать военные действия против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Число пострадавших при ударах растет. Сейчас известно о 31 погибшем и 100 раненых, сообщил представитель Минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.
В социальной сети Тruth Social глава Белого дома написал, что боевики «Ансар Аллах» занимаются «пиратством, насилием и терроризмом против американских» и иных судов и самолетов. Он отметил, что если Иран попытается оказать движению какую-либо помощь, то США призовут Исламскую Республику «к полной ответственности».
Протесты в Сербии
В Белграде прошла массовая акция в рамках четырехмесячных студенческих протестов. На улицы, по официальным данным, вышли более 100 тысяч человек. Однако организаторы говорят о миллионе протестующих.
МВД Сербии заявило о ряде инцидентов и драк среди митингующих. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал взорвать президентский дворец, хотя при нем не обнаружили бомбы. Также автомобиль влетел в толпу и сбил трех человек. Водитель пытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление.
Протесты начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что в поддержку оппозиционных движений из-за рубежа было вложено около 3 миллиардов евро с целью его свержения.