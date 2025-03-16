Трамп объявил о начале новых боевых действий, а в России придумали, как поддержать бедных: главные события недели

Трамп лично наблюдал за ударами по Йемену Источник: White house / X











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

Минэкономики России протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах

В России может появиться возможность запретить себе покупки на маркетплейсах или установить на них лимит. Такой эксперимент поддержало Минэкономразвития РФ. Для этого планируют сначала оценить результаты самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который появился 1 марта. При этом ограничения должны касаться не только маркетплейсов, но и других платформ, включая те, что предлагают различные услуги.

В Пакистане захватили заложников в поезде

В Пакистане боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» захватили в заложники около 450 пассажиров поезда, следовавшего из Кветта в Пешавар 11 марта. Они подорвали пути, чтобы остановить состав.

Кадры взрыва в поезде Источник: thinkatom24 / X

Спустя два дня сотрудники сил безопасности обезвредили всех 33 нападавших, сообщает телеканал «Аль-Арабия», и освободили выживших. Во время спасательной операции погиб 21 заложник и четверо сотрудников спецслужб.

Атаки дронов

За прошедшую неделю Россию несколько раз атаковали беспилотниками. Самая крупная атака произошла в ночь на 11 марта. Известно как минимум о 337 беспилотниках, почти треть из которых были в Московской области. Также пострадали Брянская, Курская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Липецкая, Орловская, Воронежская и Нижегородская области.

Всё, что известно об атаке беспилотников на Московскую область Источник: Городские медиа

Несколько БПЛА врезались в многоэтажки и припаркованные авто. Осколками дронов ранило несколько десятков человек, включая детей. Есть и погибшие. Трое мужчин, работавших в компании «Мираторг» в Домодедове, на парковку которой упали осколки, не выжили после атаки.

Трамп заявил о ликвидации лидера террористов в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ираке убит один из лидеров «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году). Операция проходила совместно с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.

Как сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, ликвидирован Абдалла Макки Муслих аль-Руфайи, также известный как Абу Хадиджа аль-Ираки. Он возглавлял террористическую ячейку с января 2021 года. Господин Ас-Судани назвал боевика «самым опасным» лидером ИГ (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году) в Ираке.

Россия освобождает Суджу и находит пропавших граждан

В Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

Информация о пропавших без вести 9 января опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. А в конце февраля на сайте правительства региона появился свой реестр с данными пропавших без вести жителей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что в систему внесено чуть более 1,9 тысячи пропавших без вести. Всего с момента атаки на регион Российский Красный Крест принял более 7 тысяч подобных обращений.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. О ее освобождении в Минобороны РФ доложили 13 марта.

В России придумали новое пособие

Россиянам могут начать выплачивать пособия за ведение домашнего хозяйства. Об этом рассказал депутат Госдумы, возглавляющий комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Планируется, что выплата будет равна размеру прожиточного минимума. Предполагается, что пособие будут назначать, если семья соответствует критериям нуждаемости, если член семьи является безработным и ухаживает за домашним хозяйством.

Трамп отдал приказ атаковать хуситов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал американской армии начать военные действия против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Число пострадавших при ударах растет. Сейчас известно о 31 погибшем и 100 раненых, сообщил представитель Минздрава хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.

Удары по Йемену Источник: CENTCOM / X

В социальной сети Тruth Social глава Белого дома написал, что боевики «Ансар Аллах» занимаются «пиратством, насилием и терроризмом против американских» и иных судов и самолетов. Он отметил, что если Иран попытается оказать движению какую-либо помощь, то США призовут Исламскую Республику «к полной ответственности».

Протесты в Сербии

В Белграде прошла массовая акция в рамках четырехмесячных студенческих протестов. На улицы, по официальным данным, вышли более 100 тысяч человек. Однако организаторы говорят о миллионе протестующих.

МВД Сербии заявило о ряде инцидентов и драк среди митингующих. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал взорвать президентский дворец, хотя при нем не обнаружили бомбы. Также автомобиль влетел в толпу и сбил трех человек. Водитель пытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление.

Момент наезда на пешеходов попал на видео Источник: Baza / Telegram