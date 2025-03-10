Известный в Европе принц умер от редчайшей болезни. Ему было всего 22

Фредерик со своей собакой Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











9 марта стало известно о смерти Фредерика, принца Люксембурга. Он много лет боролся с редчайшей генетической болезнью. Об этом сообщает New York Post.

Фредерику поставили диагноз POLG, когда ему было 14. Это болезнь, при которой неправильно работают митохондрии — части клеток, снабжающие их энергией. При POLG у человека постепенно «отключаются» клетки, а вслед за ними отказывают целые органы и системы тела.

Фредерик в детстве со своей семьей Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Уже взрослый Фредерик и его семья Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











Эта генетическая болезнь не поддается лечению. О смерти Фредерика рассказал его отец, принц Роберт Люксембургский.

— В прошлую пятницу, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди… Одарив каждого из нас прощаниями — добрыми, мудрыми, поучительными — в истинной манере Фредерика, он оставил нас всех с последней давней семейной шуткой, — рассказал Роберт.

Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

По его словам, даже в последние мгновения Фредерик находил силы шутить, чтобы подбодрить своих родных юмором. С болезнью он боролся, «сохраняя юмор и благородство».

Несмотря на POLG, Фредерик вел активную жизнь и стал известен в том числе своей борьбой с болезнью. Он основал фонд POLG Foundation, чтобы помогать другим людям и повышать осведомленность общества о редких заболеваниях. Принц и сам рассказывал о своем состоянии, делился фото, путешествовал и много времени проводил с семьей.

Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











Особенно Фредерик был привязан к своей собаке — она сопровождала его и тогда, когда принц сел на инвалидную коляску. Известно, что последним вопросом Фредерика был: «Отец, ты мной гордишься?»

— В течение нескольких дней он едва мог говорить, так что четкость этих слов была столь же удивительной, сколь и важность этого момента. Ответ был очень простым, и он слышал его уже много раз. Но в тот момент ему нужно было подтверждение: он сделал всё, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь, и теперь он наконец может двигаться дальше, — поделился Роберт.

Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)