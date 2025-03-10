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Страна и мир Известный в Европе принц умер от редчайшей болезни. Ему было всего 22

Известный в Европе принц умер от редчайшей болезни. Ему было всего 22

Сердце Фредерика Люксембургского остановилось, когда он был в Париже

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11 комментариев
Фредерик со своей собакой | Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Фредерик со своей собакой | Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Фредерик со своей собакой

Источник:

9 марта стало известно о смерти Фредерика, принца Люксембурга. Он много лет боролся с редчайшей генетической болезнью. Об этом сообщает New York Post.

Фредерику поставили диагноз POLG, когда ему было 14. Это болезнь, при которой неправильно работают митохондрии — части клеток, снабжающие их энергией. При POLG у человека постепенно «отключаются» клетки, а вслед за ними отказывают целые органы и системы тела.

Фредерик в детстве со своей семьей | Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Фредерик в детстве со своей семьей | Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Фредерик в детстве со своей семьей

Источник:
Уже взрослый Фредерик и его семья | Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Уже взрослый Фредерик и его семья | Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Уже взрослый Фредерик и его семья

Источник:

Эта генетическая болезнь не поддается лечению. О смерти Фредерика рассказал его отец, принц Роберт Люксембургский.

— В прошлую пятницу, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди… Одарив каждого из нас прощаниями — добрыми, мудрыми, поучительными — в истинной манере Фредерика, он оставил нас всех с последней давней семейной шуткой, — рассказал Роберт.

Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:
Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:

По его словам, даже в последние мгновения Фредерик находил силы шутить, чтобы подбодрить своих родных юмором. С болезнью он боролся, «сохраняя юмор и благородство».

Несмотря на POLG, Фредерик вел активную жизнь и стал известен в том числе своей борьбой с болезнью. Он основал фонд POLG Foundation, чтобы помогать другим людям и повышать осведомленность общества о редких заболеваниях. Принц и сам рассказывал о своем состоянии, делился фото, путешествовал и много времени проводил с семьей.

Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:
Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:

Особенно Фредерик был привязан к своей собаке — она сопровождала его и тогда, когда принц сел на инвалидную коляску. Известно, что последним вопросом Фредерика был: «Отец, ты мной гордишься?»

— В течение нескольких дней он едва мог говорить, так что четкость этих слов была столь же удивительной, сколь и важность этого момента. Ответ был очень простым, и он слышал его уже много раз. Но в тот момент ему нужно было подтверждение: он сделал всё, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь, и теперь он наконец может двигаться дальше, — поделился Роберт.

Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: Royal Family of Luxembourg / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:

В последние дни Фредерика окружали его родители, брат Александр, сестра Шарлотта и другие близкие родственники. Теперь его семья продолжит помогать POLG Foundation от имени Фредерика.

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Принц Люксембург Умер Болезнь
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Комментарии
11
Гость
10 марта, 08:56
Царствия Небесного этому прекрасному парню!
Гость
10 марта, 07:22
Вырождение породы. У них в Европе сплошной инцест в семьях монаршественных особ.
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