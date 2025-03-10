Платные дороги, вкусная еда, шопинг и бескрайние просторы: турист проехал всю Монголию на авто

Алексей посетил около 40 стран, часто это были автопутешествия Источник: Алексей Кучин











Алексей Кучин из Югры почти 20 лет путешествует по всему миру. Одна из его недавних поездок была по таинственной Монголии. Со своими спутниками он преодолел почти 12 тысяч километров на стареньком Volvo, полторы тысячи из которых по бездорожью.

По словам Алексея, к путешествию в Монголию он готовился полгода: приводил в порядок машину, неспешно собирал необходимые вещи. Путь к месту назначения шел через Тобольск, Омск, Новосибирск и Алтай. Подробности — в материале наших коллег из 86.RU.

Бескрайняя Монголия

Много лет Алексей путешествует с семьей на автомобиле Источник: Алексей Кучин











Первую границу турист проходил на Алтае в международном автомобильном пункте пропуска «Ташанта», который работает лишь шесть дней в неделю с 9 до 19 часов. Так что нужно было подгадать время, чтобы не застрять там надолго. К счастью для Алексея и его спутников, всё сложилось неплохо.

Нейтральная полоса между двумя странами расположена по две стороны перевала, между ними около 30 километров. Вторую границу, по словам Алексея, туристы тоже прошли довольно быстро, несмотря на языковой барьер.

В Монголии югорчане провели несколько недель Источник: Алексей Кучин

За границей, по словам Алексея, сразу появилось предвкушение чего-то интересного, даже воздух стал какой-то другой. Первая остановка-ночевка была запланирована в 15-тысячном городе Говь-Алтай. Это столица Гоби-Алтайского аймака (по-нашему область) в Западной Монголии. Путь до него составил около 800 км, главное было — не сбиться с пути.

— Там легко запутаться. Куча населенных пунктов с одним и тем же названием. Я уж молчу про улицы, районы и всякие географические наименования, — поделился Алексей. — Если захотели перекусить, ориентироваться на Google-звезды или «Яндекс Карты» при поиске заведений общепита в Монголии почти бесполезно. Актуальность их оставляет желать лучшего, то, что есть на карте, скорее всего, давно закрыто в реальной жизни, а то, что есть в жизни, отсутствует на карте. И если даже эти две реальности совпали, то, скорее всего, там будет один отзыв от какого-нибудь Джона из Новой Зеландии, сделанный лет 10 назад. Поэтому ориентироваться приходилось методом тыка в понравившиеся вывески.

Дальше путешественники отправились в Баянгол. Кстати, все асфальтовые дороги в Монголии платные. На границах аймаков стоят ворота и шлагбаумы для сбора денег. Платишь 1000 тугриков (30 рублей) и получаешь право одни сутки ездить по всем дорогам аймака. Однако лишь каждый третий такой КПП, по словам Алексея, функционирует. На многих просто никого нет, шлагбаум задран — езжай куда хочешь.

— Езда по монгольским хайвеям — это магический реализм. Не ты по ним едешь — они текут где-то под машиной. Идеально прямая серая река, тянущаяся из ниоткуда и уходящая в никуда. Вокруг очень медленно, на грани восприятия человеческого глаза меняется цвет окружающей степи, иногда вальяжно проплывает скала или где-то на горизонте вырастает мираж гор… и больше ничего не происходит! — вспоминает турист.

Алексей проехал на машине более 11 тысяч километров, из них почти полторы тысячи без асфальта Источник: Алексей Кучин











По дороге попадались мелкие населенные пункты, а асфальт периодически магически исчезал. По наблюдениям Алексея, каждая приличная деревня в Монголии имеет чайную, сельпо и заправку — это деревенский стандарт. Следующий уровень — поселок, имеющий полицейский участок на въезде, ресторан, статую и некое подобие сквера, огороженного забором, но без деревьев. Если же это зажиточный поселок, то там будут тротуары и главная площадь, мощенные плиткой, ипподром и… колесо обозрения.

— Еще из наблюдений за монгольским общепитом: если вы надеетесь за полчасика перекусить и ехать дальше, то не получится. Трапеза — это часа на два. Там иначе не принято, даже если вы заказали всего лишь тарелку супа и стакан сока. Всё от того, что, во-первых, принято готовить из-под ножа, так что даже в самой задрипанной чайной вас не отравят, и, во-вторых, никто никуда не спешит, — поделился Алексей. — Порции еды в Монголии всегда большие, готовьтесь к этому, нужно быть реальным кабаном, чтобы съесть комплексный обед: первое, второе, салат и компот.

Вот на такие порции можно рассчитывать в монгольских кафе Источник: Алексей Кучин











Голодным в Монголии остаться невозможно Источник: Алексей Кучин











Баянгол, по словам югорчанина, оказался приличным монгольским селом: в центре мощенная плиткой площадь, палисадник с засохшими растениями, памятник видному монгольскому деятелю и лошади… и баки для раздельного сбора мусора, что очень удивило северных туристов. Дальше путь шел через район Мандал и другие небольшие населенные пункты в столицу страны Улан-Батор.

Верблюдов в Монголии найти несложно, но вот сфотографироваться с ними получится не всегда Источник: Алексей Кучин











— По дороге встретили стадо верблюдов, они что-то ели в пустыне. Хотел пообщаться с животным миром, но те оказались на редкость пугливыми созданиями, вроде такие туши, главные по пустыне, а от незнакомого человека убегают и фотографироваться стесняются. Каких-нибудь коров или баранов с пути не прогонишь, а эти прямо стесняшки и трусишки, или, может, они просто дикие, — поиронизировал Алексей.

Впечатлила путешественников монгольская пустыня с бескрайними просторами и мягким песочком.

Бескрайние просторы Монголии впечатляют Источник: Алексей Кучин











— Какой же кайф покопаться в этой огромной песочнице! Чистый песок, яркие краски, колючка и солнце! Хотя бы один раз в пустыню нужно выехать каждому. Есть в ней что-то завораживающее, как в космосе. Полазил на машине по небольшим дюнкам, песок плотный, хоть и сухой, если цели зарыться не ставить, вполне себе нормально, — поделился путешественник.

Одна из достопримечательностей Монголии, пылающие скалы, особо туристов не впечатлила Источник: Алексей Кучин











Так постепенно с остановками и ночевками в степи югорчане добрались до крупного Даланзадгада — главных ворот в пустыню Гоби. Город оказался современным — с магазинами, ресторанами, музеями, парками и даже аэропортом. Неподалеку располагается раскрученная туристическая достопримечательность — ущелье Падь Ёлын-Ам, оно же Падь ягнятников, которую туристы решили посмотреть.

Ущелье тоже не особо впечатлило опытного туриста Источник: Алексей Кучин











— Ледяное ущелье Ёлын-Ам в целом не впечатлило. Жаль, звучит-то хорошо: лед и пламень Монголии. Может, нам не повезло с погодой, может, сказалось то, что места эти стали слишком туристическими, а может, после нашего Алтая местные горы-скалы смотрятся бледновато, — рассказал Алексей.

Столица — Улан-Батор

В стране живет 3,5 млн человек, из них почти половина в Улан-Баторе Источник: Алексей Кучин











Главный город Монголии Улан-Батор встретил жуткими пробками. Зато поразила своей роскошью и комфортом гостиница «Аврора». После двух недель скитаний по палаткам и юртам туристы были рады комфортному отдыху.

— Первое, что нужно посетить туристу в Улан-Баторе, — улицу менял Найман Шарга. Тугрики стремительно кончались, от моего состояния почти в два миллиона осталось лишь несколько купюр. С обменом рублей вообще есть проблема. В банках их принимают мало где, и курс вас не порадует. А вот на Найман Шарга рублям и русским туристам всегда рады, там с десяток обменников и уличных менял, курс выше банковского, работают быстро и четко. В городе много европейских, корейских и китайских едален и пабов, есть парки и скверы, музеи истории и динозавров. А еще настоящий «Сити», которому может позавидовать любой российский город.

В Улан-Баторе, как и во всей Монголии, почитают Чингисхана. В его честь назван современный аэропорт. Главный же памятник завоевателю — это сорокаметровая статуя на коне, установленная на двухэтажном постаменте.

Памятник основателю и первому великому хану Монгольской империи Источник: Алексей Кучин











В Улан-Баторе можно рассчитывать на шопинг Источник: Алексей Кучин











Яркие забавные локации в столице Монголии тоже есть Источник: Алексей Кучин











— Не все наши соотечественники едут в Улан-Батор за осмотром достопримечательностей и музеев, многих влечет шопинг, и он здесь есть! Во-первых, есть ушедшие из России бренды, пусть большая часть и неофициально, но близость Китая помогает иметь приличный ассортимент и адекватные цены. В антикварной лавке купил скульптурную композицию из трех деревянных верблюдов, — поделился Алексей. — Вообще Улан-Батор — город контрастов: с одной стороны, пробки, пыль, шанхаи, с другой — вкусно, современный центр, шопинг, интересные музеи и исторические места. Разок съездить точно нужно, лучше дня на три-четыре.