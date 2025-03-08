Раневская, Спесивцева и Шпильрейн. Что роднило и какими были судьбы всемирно известных женщин

Вспоминаем о великих дамах Источник: Мария Романова / Городские медиа











Психоаналитик Сабина Шпильрейн, балерина Ольга Спесивцева и актриса Фаина Раневская — культовые фигуры, каждая в своей области. Однако из-за того, что они женщины, им приходилось преодолевать немало предрассудков, связанных с гендером. Они переживали в том числе и из-за этого, и мало кто знает, что все трое обращались за психологической помощью. Тем не менее крепкий внутренний стержень, обаяние и талант позволили каждой преодолеть все препятствия. По случаю 8 Марта редакция 161.RU рассказывает об этих выдающихся личностях.

«Глупо, что я не мужчина»

Будущая звезда психоанализа Сабина Шпильрейн родилась в Ростове-на-Дону в 1885 году. На фасаде трехэтажного особняка, где она жила, размещена памятная табличка. Семью считали обеспеченной, Сабина была старшей из пяти детей.

В дневнике, будучи юной, она оставила запись:

— Глупо, что я не мужчина. У них всё получается легче. И без стыда, потому что жизнь под них подстроена.

Фото конца 1890-х. Сабина слева внизу в шляпе Источник: aapjung.ru











Способная к науке и изучению языков, она страдала психическими расстройствами. Известно, что в семье ее нередко били. Проблемы у Сабины начались в 14 лет. Истерики сопровождались депрессией и даже попытками самоубийства.

— С 4 до 7 лет отец в наказание порол пациентку по ягодицам, что, увы, привело к преждевременному появлению довольно стойких ныне сексуальных чувств. Со временем ее стало возбуждать агрессивное поведение окружающих, — например, их приказания и требования. Жизнь в отчем доме стала невыносимой, и ее отправили на лечение в Швейцарию, — писал Карл Густав Юнг наставнику Зигмунду Фрейду.

В своей статье «История астероида (Сабина Шпильрейн)» кандидат медицинских наук, врач-психиатр высшей квалификационной категории, доцент Северного государственного медицинского университета Игорь Якушев пишет:

— В 13-летнем возрасте [Сабина] пыталась утопиться, в 15 лет — дралась с матерью и отказалась от еды, протестуя против тирании родителей (позднее Карл Юнг квалифицировал отца и мать Шпильрейн как истериков), желая обозначить собственное «Я» именно там, где это ей запрещалось. Самый простой протест — нигилистическое поведение, и оно проявлялось достаточно разнообразно. После смерти 10 октября 1901 года шестилетней сестры Эмилии от брюшного тифа симптоматика Сабины обрела и вовсе тревожащий родителей характер. Когда выяснилось, что это всё же психическое расстройство, отец решил отправить дочь на лечение. <…> 17 августа 1904 года Сабина c диагнозом «психотическая истерия» поступила в клинику Бургхельцли (Цюрих).

Рискуя наскучить, я хотел бы представить Вам свое последнее наблюдение. Сейчас я лечу Вашим методом истеричку. Трудный случай, 20-летняя русская студентка. Карл Юнг в письме к Зигмунду Фрейду, 1905 год психиатр и психолог

Карл Юнг (ему было около 30) стал ее лечащим врачом. Он внимательно слушал ее, а Сабина, лишенная свободы выговариваться дома, наконец получила шанс быть понятой. Для Юнга это была возможность опробовать инновационный метод Фрейда: он «копался» в бессознательном, слушая ее размышления и расшифровывая сны.

Зигмунд Фрейд и Карл Юнг Источник: aapjung.ru











Состояние Сабины улучшилось. Мысли о том, что она «грязная», «порочная», постепенно уходили. Она стала больше верить в мечту стать врачом, занялась психологическими исследованиями.

Юнг продолжал сеансы со Шпильрейн и после выписки из госпиталя. Она работала в Вене, стала членом местного психоаналитического общества, принял ее туда лично сам Зигмунд Фрейд. Между Сабиной и женатым Карлом был роман, продлившийся около семи лет.

Мама говорит, что для моего друга и для меня невозможно остаться друзьями, если мы дали друг другу нашу любовь. Мужчина не может долго переживать чистую дружбу… Если бы я могла просить судьбу, если бы я могла быть уверена, что клятва, произнесенная перед свидетелями, будет выполнена, я бы молилась: «Боже, позволь нам быть исключениями». Сабина Шпильрейн, дневниковые записи психоаналитик

В детали отношений был посвящен Зигмунд Фрейд. Юнг писал ему в 1909 году: «Разумеется, она рассчитывала меня соблазнить». Сабине при этом Фрейд советовал оставить Карла, ведь тот явно не собирается бросать жену. Юнг же поведение Шпильрейн в свой адрес объяснял переносом — бессознательным перемещением пережитых раньше чувств.

Одной из причин для разрыва стало неуважительное отношение Юнга к Шпильрейн и в профессиональном плане. В дневнике в ноябре 1911 года она пишет:

— Я очень опасаюсь, что мой друг, который намеревался упомянуть мою идею в своей статье, опубликованной в июле, и признать мой приоритет, может просто присвоить идею, поскольку теперь он собирается говорить о ней, как о возникшей еще в январе… Но как могу я уважать человека, который лгал мне, который украл мою идею, который оказался мне не другом, а мелочным корыстолюбивым соперником? Как могу я любить его? Ведь я люблю его, несмотря ни на что. Вся моя работа пронизана этой любовью. Я люблю его и одновременно ненавижу, потому что он мне не принадлежит.

***

Сабина вышла замуж в Вене в 1913 году за врача из Ростова-на-Дону Павла Шефтеля. Во время Первой мировой войны его призвали на фронт. В семье уже была одна дочь, Рената. Шпильрейн осталась в Европе, работала в разных городах, поддерживала деловые отношения и с Юнгом, и с Фрейдом. На родину она вернулась в 1923 году.

Сабина Шпильрейн Источник: wikipedia.org











В СССР она была заведующей секцией детской психологии в 1-м Московском государственном институте, участником Русского психоаналитического общества. Но свободный ветер научного знания остановили: в Союзе психоанализ запретили как чуждую капиталистическую науку.

Сабина Шпильрейн открыла так называемое стремление к саморазрушению, или танатос. В Европе известны также ее научные работы на тему любви, интерпретации сновидений, сексуальности и либидо.

Сабина с мужем переехала в Ростов-на-Дону. Она устроилась врачом в местную поликлинику. В 1926 году в семье родилась вторая дочь, Ева.

А дальше… В 1930-м Русское психоаналитическое общество было ликвидировано. Вскоре арестовали и расстреляли братьев Сабины. В 1937-м скончался Павел Шефтель.

В этом доме жила знаменитая ученица Юнга и Фрейда, психоаналитик Сабина Шпильрейн Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Шпильрейн погибла в августе 1942 года. Сабину и двух ее дочерей расстреляли в Змиевской балке во время массовой казни. Последняя запись в дневнике Шпильрейн датирована 14 июля 1912 года: «14 июля вышла замуж за Павла Шефтеля».

Текст завещания, написанного Сабиной Шпильрейн 7 ноября 1904 года, когда ей исполнилось 19 лет. Узнать — Последняя воля. После моей смерти я прошу анатомировать только голову, если она будет не очень страшной. Из студентов могут смотреть только самые прилежные. Мой череп я посвящаю нашей гимназии. Его надо поместить в стеклянный ящик и украсить бессмертными цветами. На ящике напишите следующее: «И пусть при входе в гроб играет молодая жизнь, и равнодушная природа пусть сверкает вечным великолепием». Мой мозг поместите чистым в красивый сосуд, также украшенный, и напишите на нем те же самые слова. Тело следует сжечь. Но при этом никто не должен присутствовать. Пепел разделите на три части. Одну положите в урну и пошлите домой. Вторую часть развейте по земле посреди нашего большого поля. Вырастите там дуб и напишите: «Я тоже была однажды человеком. Меня звали Сабина Шпильрейн». Что делать с третьей частью — скажет Вам брат.

В 2011 году вышел художественный фильм режиссера Дэвида Кроненберга «Опасный метод» (18+) — об отношениях двух основоположников психоанализа, Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, с пациенткой Сабиной Шпильрейн.

Есть и другие картины о ней, вышедшие в 2002-м: художественный фильм «Сабина» (16+)(Италия) и документальный «Меня звали Сабина Шпильрейн» (Швеция, Швейцария, Дания, Финляндия).

Роковая «Жизель»

«Я не должна танцевать Жизель. Я слишком в нее вживаюсь». Эту фразу Ольги Спесивцевой процитировала ее сестра в письме, которое сохранилось в архивах, — о триумфе балерины 30 марта 1919 года, когда она впервые вышла на сцену в том самом образе, который навсегда вписал ее имя в историю балета.

Финал первого акта она исполняла только в танце, без пантомимы. И в театре все плакали. После первого акта весь партер встал, и ей устроили небывалую овацию. А на другое утро она пришла ко мне печально-убитая. из письма Зинаиды, сестры Ольги Спесивцевой

Все решил случай: однажды Ольгу попросили подменить заболевшую танцовщицу этой партии. Сценический образ романтичной девушки, потерявшей голову от несчастной любви, трагически срифмовался с реальностью.

Ольга Спесивцева родилась в 1895 году в Ростове-на-Дону. Она была третьим ребенком из восьми, трое умерли в раннем возрасте. Отец Ольги, театральный актер Александр Романович Спесивцев, — из Курской губернии. На донской земле он познакомился с будущей женой Устиньей Галинской.

Ольга Спесивцева Источник: fnrz.ru











Когда Ольге было шесть лет, ее отец скончался от туберкулеза. У матери не было возможности прокормить пятерых детей. Трех старших (сына Анатолия и двух дочерей, Зинаиду и Ольгу) она вынужденно отдала в приют при Доме ветеранов сцены.

При помощи председателя Русского театрального общества Марии Савиной удалось устроить Ольгу в Императорское театральное училище. Первый поворотный момент на пути к большой сцене, а дальше — попадание в Мариинский театр. Там она знакомится с балетным и литературным критиком Акимом Волынским, позже у них будет любовный союз. К мнению Волынского Ольга прислушивалась: когда хореограф Михаил Фокин пригласил Спесивцеву поработать в США, она отказала, ведь Аким был против экспериментов, предпочитая классический балет.

До того как исполнить роль Жизель, она всё же отправилась на гастроли в Нью-Йорк, но не с Фокиным, против сотрудничества с которым был ее возлюбленный, а с Сергеем Дягилевым. Ее партнером в «Сильфидах» и «Призраке розы» стал знаменитый Вацлав Нижинский. Дуэт имел огромный успех у публики.

— В мире родилось яблоко, его разрезали надвое, одна половина стала Анной Павловой, другая — Ольгой Спесивцевой. Для меня Спесивцева — та сторона яблока, которая обращена к солнцу, — любил повторять организатор «Русских сезонов» Сергей Дягилев слова великого танцовщика и педагога Энрико Чекетти.

Балетный критик из Москвы Роман Володченков, рассказывая о Спесивцевой журналу «Нация», отмечает почти современный тип балерины на фотографиях Ольги: стройная пропорциональная фигура, утонченные линии ног, высокий подъем.

— Она стремилась соединить в своем искусстве технику и актерскую игру. По танцу Спесивцевой можно проследить новый этап развития балета после Павловой, — сказал Володченков.

Гастроли в Америке закончились в 1917 году. Спесивцева вернулась на родину. Многие ее коллеги к тому времени уже эмигрировали. К 1919 году царили голод и разруха — это была уже совсем другая, незнакомая родина, такой Ольга ее еще не видела. В интервью она скажет, что «осталась верной России» и по своей воле и с согласия труппы взяла на себя репертуар больших артистов: «Жизель» (12+), «Эсмеральду» (16+), «Дочь фараона» (6+) и другие спектакли. Это происходило под руководством Агриппины Вагановой.

В театре не было отопления, но останавливать репетиции и представления никто и не думал. Спесивцева в таких условиях болела. Чтобы хоть немного поддержать ученицу, обладающую неоспоримым талантом, Ваганова растирала Ольгу барсучьим жиром и заставляла пить горячее молоко.

Помог Ольге с лечением (и не только) чиновник Борис Каплун: с его руки в театре стали топить, Спесивцева туда вернулась. Отношения с Волынским у нее уже кончились. Каплун стал ее мужем.

К середине 20-х Спесивцева вместе с матерью уехала из послереволюционного СССР во Францию. Там она стала выступать в «Гранд-опера», где специально для нее спустя полвека возродили классическую постановку балета «Жизель». Любопытные поговаривали, что Спесивцева была влюблена в главного балетмейстера Сержа Лифаря. Но он ответных чувств не проявил. Из-за этого у Ольги, как пишут, была даже попытка суицида. В конце концов она перебралась в Лондон.

В конце 1937 года Бориса Каплуна расстреляли на полигоне «Коммунарка» в Московской области по обвинению в участии в троцкистской террористической организации.

Говорили, что Спесивцева относилась к искусству как к религии. Она шла на сцену как в храм, готовая к жертве Источник: Мир балета и танца / Vk.com











Ее новый агент и поклонник Леонард Джордж Браун организовывал для нее гастроли по миру, и Спесивцева работала по максимуму. Танцевала так много, что порой забывала партию прямо на сцене. В Сиднее стало очевидно, что Ольге нужно психиатрическое лечение. Браун отвез ее во Францию, стало полегче. Позднее она — совсем ненадолго — вышла замуж за танцовщика и педагога Бориса Князева.

В 1939 году Леонард уговорил Спесивцеву переехать с ним в Штаты. Она согласилась, но уже в Америке ее агент скоропостижно умер. Ольга потеряла память и даже не могла вспомнить свое имя. В 1943 году она оказалась в бесплатной психиатрической лечебнице. Легендарная балерина теперь была пациенткой № 360446.

Найти ее удалось местному танцовщику Дейлу Ферну, почитателю творчества Ольги. Он писал ей письма и еженедельно навещал. Когда все узнали, кто такая Спесивцева, отношение к ней изменилось, что, разумеется, пошло на пользу балерине. В лечебнице Ольга провела 20 лет. В 1963-м Ферн перевез ее в пансионат на ферме Толстовского фонда недалеко от Нью-Йорка, который создала младшая дочь Льва Толстого.

Дорогая Зинуша, вчера меня перевезли сюда из клиники. Ферма большая, выстроена на пожертвования. Тут есть очаровательная церковь, и я могу молиться и быть близкой Богу. Конечно, трудно возвращаться к жизни после двадцати лет пребывания в госпитале, прическа моя устарела, волосы побелели, забыла, как наводить красоту, румянец, пудриться. из письма Ольги Спесивцевой к сестре

Источник: Мир балета и танца / Vk.com











Ольга прожила в США без малого 30 лет. Ее однажды навестили Галина Уланова и Марис Лиепа. Советский артист балета так описал встречу:

— Маленькая комнатка с почти спартанской обстановкой: кушетка, стол, шкаф и умывальник составляли всё ее убранство. Наконец к нам вышла очень изящная, с классической, то есть гладкой балетной прической женщина, с широко раскрытыми возбужденными глазами. Она поздоровалась, расцеловала нас всех по очереди. Сказала, что всё утро ужасно волновалась, когда узнала, что в гости к ней едут Уланова и Долин… Мы уехали полные жалости и сострадания к судьбе известной в свое время балерины. Дело было даже не в болезни, дело было в безысходности и одиночестве, которыми веяло от ее пристанища и от всей ее маленькой, сохранившей изящество фигурки.

Ее не стало 16 сентября 1991 года. Она умерла в Нью-Йорке в 96 лет. Балерину похоронили на русском кладбище в Ново-Дивееве. На сцене Александринского театра через несколько лет Борис Эйфман поставил балет о Спесивцевой «Красная Жизель» (12+).

Королева характеров

— Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества. <…> В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих… Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: «Похоронные принадлежности».

Это отрывки из книги Фаины Раневской — не такой, как все, и любимой миллионами.

Ее настоящее имя — Фанни Фельдман. Она родилась в Таганроге 27 августа 1896 года в богатой еврейской семье. У Фаины было три брата и сестра. Мама занималась хозяйством и детьми, папа был предпринимателем, владельцем магазина, и у него даже был свой пароход.

Источник: Великие женщины | Фаина Раневская / Vk.com











Большая семья не была иммунитетом для Фаины от чувства одиночества. С детства она была как бы отдельно от всех, Фанни не считала себя красивой. Она заикалась, из-за этого стеснялась еще сильнее.

Раневская получила хорошее образование, знала несколько языков. Театром увлекалась с 14 лет: впечатление произвел спектакль «Вишневый сад». В 1915-м уехала в Москву, несмотря на мнение родителей, которые не одобрили ее намерение посещать театральную студию. Судьба сложилась так, что после переезда она больше никогда не видела родителей, они эмигрировали.

Фаина первое время жила в столице в съемной комнате. Путь к мечте был не из простых: в театральные институты ее брать не хотели. Вышло учиться платно в частной студии, и то недолго. Денег попросту не хватало.

Наконец в 1917 году ее приняли в Театр актера, ей дали роль в спектакле «Роман» (16+). В том театре Раневская прослужила без малого 15 лет. Потом она обратилась к режиссеру Александру Таирову с просьбой принять ее в Камерный театр (сейчас Театр имени Пушкина). Ее пригласили участвовать в пьесе «Патетическая соната» — эта роль стала началом ее большого театрального успеха.

Источник: кадр из фильма «Весна» (1947)











В кино Раневская попадает тоже не с первой попытки. Тернистый путь обеспечил «Мосфильм», вернувший фото из театров, которые она отправила, мол, эта актриса им не интересна. Но прошло время…

«Муля, не нервируй меня!» — фразу из фильма «Подкидыш» (12+) знает, наверное, большинство жителей постсоветского пространства. Леонид Брежнев, вручая актрисе награду, и сам произнес эту фразу. Потом Раневская работала над ролью Розы в фильме «Мечта» (12+) Михаила Ромма. Картина вышла в 1943 году, среди зрителей оказался и американский президент Франклин Рузвельт, отметивший, что Фаина — замечательная актриса.

Я не бываю собой довольна. Никогда. Не было такого случая. Не помню, чтобы я всегда была в восторге. Фаина Раневская народная артистка СССР

В конце 1940-х Фаина Георгиевна сыграла мачеху в «Золушке» (0+) Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Актрису ждал в этой роли автор сценария Евгений Шварц, который ее просто обожал. Чтобы особенным образом говорить в кадре, Раневская подкладывала в щеки вату.

В начале 1950-х годов актриса пришла в Театр имени Моссовета, в котором задержалась аж на четверть века. В 1961 году Фаина Георгиевна получила звание «Народная артистка СССР».

Раневская исполнила десятки ролей в театре и кино. Она лауреат трех Сталинских премий, кавалер ордена Ленина.

Последней киноролью Раневской стала работа в фильме «Сегодня новый аттракцион» (6+) — комедии Надежды Кошеверовой и Аполлинария Дудко, вышедшей в 1966 году. Еще Фаина Георгиевна после продолжительных уговоров озвучила героиню Фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся» (0+).

Источник: кадр из фильма «Золушка» (1947)











Семейная жизнь у Раневской не случилась. В молодости у нее были чувства к одному актеру из театра, в котором она служила. Но когда Фаина пригласила его в гости, он пришел с другой. Еще и попросил оставить их наедине. Тот случай не мог не нанести рану ее сердцу. Безусловной любовью Раневской в последние годы был пес по кличке Мальчик.

Лучше могло бы быть. Судьба могла бы быть более удачной. У меня ничего не сыграно фактически. Всё осталось при мне, что бы я хотела еще сказать. Фаина Раневская народная артистка СССР

Летом 1984-го у Фаины Георгиевны случился инфаркт, который осложнила пневмония. Она умерла 19 июля того же года, совсем чуть-чуть не дожив до 88-летия. Ее похоронили на Новом Донском кладбище у могилы ее сестры Изабеллы.

***

— В конце жизни она поняла, что по красоте сравнялась со всеми звездами, а по таланту их превзошла, — сказал в эфире ТВЦ гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров.

Актер и режиссер Сергей Юрский одной из прелестей Раневской назвал кокетство.

— Вот она и была такой. Она сознавала, что в этом есть обаяние, в этом есть «свободность», а не угрюмость, — сказал он в беседе на телеканале «Культура».

Источник: Великие женщины | Фаина Раневская / Vk.com











В одном из интервью народный артист России, одна из ключевых фигур балета и педагог Николай Цискаридзе поделился впечатлениями от Раневской. Он отметил, что она абсолютно органична во всех ролях. Подробнее Цискаридзе высказался о роли мачехи в «Золушке»:

— Раневская для меня всегда была потрясением. Вы не представляете, как я жалел мачеху. В конце, когда она говорила: «Я буду жаловаться на короля!» Я в детстве не понимал, почему я ее жалею. А это так сыграно, что ты ей сопереживаешь: ее мечты рухнули!

Раневская — это какая-то особая планета. Совсем. Геннадий Хазанов актер, худрук Московского театра эстрады

В 2022 году вышел сериал «Раневская» (16+), посвященный жизни и карьере актрисы, где ее сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук.

В Таганроге 27 августа, в день рождения актрисы, до 2022-го включительно проходил фестиваль «Зонтичное утро». В 2024 году его отменили.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Говоря о Раневской, невольно вспоминаешь ее фразы, прочно впечатавшиеся в сознание. Приведем 10 цитат.