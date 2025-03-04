НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

0 м/c,

 739мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,25
EUR 92,85
Кто владеет крупным ТЦ
Интервью с директором «Светофора»
Льготы по оплате электричества
Мальчик утонул в колодце
Причина пробок в Ярославле
Туалеты в парках
Приговор Блиновской
Прогноз погоды на март
Конкурс 76.RU
Страна и мир Как простой парень Марк Эйдельштейн стал «русским Тимоти Шаламе» и восходящей звездой Голливуда — видео

Как простой парень Марк Эйдельштейн стал «русским Тимоти Шаламе» и восходящей звездой Голливуда — видео

Рассказываем историю актера, прославившегося на весь мир после оскароносной «Аноры»

162
1 комментарий
Источник:

Фильм «Анора» (18+), который снял американский режиссер Шон Бейкер, получил пять статуэток премии «Оскар». Главную роль в картине исполнил 23-летний актер из Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн.

Он с детства увлекался творчеством, а родители всячески его в этом поддерживали. Мама Марка работает преподавателем сценической речи в театральном училище, куда сын нередко сбегал из школы. Театральная жизнь настолько очаровала парня, что он решил стать актером.

Сразу после окончания школы Марк поступил во МХАТ. Еще во время учебы молодого актера заприметили кинематографисты.

Первую главную роль Марк получил в 2022 году в фильме «Страна Саша» (16+). Премьера молодежной драмы состоялась на Берлинском фестивале. А в прошлом году он снялся в фильме «Сто лет тому вперед» (12+), где он исполнил роль школьника Коли Герасимова. После чего молодой актер получил роль в «Аноре», где играл сына олигарха Ваню.

Примечательно, что пройти кастинг Марку предложил Юра Борисов, с которым актер играл в «Сто лет тому вперед». В «Аноре» коллеги по-настоящему сдружились.

После выхода фильма горорар актера за съемочный день вырос до 150 тысяч рублей. По словам Марка, сейчас он посвящает себя работе и не успевает завести отношения. Так что, вероятно, пока сердце «русского Тимоти Шаламе» свободно.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 минут
простой русский парень Марк Эйдельштейн
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление