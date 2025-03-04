Как простой парень Марк Эйдельштейн стал «русским Тимоти Шаламе» и восходящей звездой Голливуда — видео

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Фильм «Анора» (18+), который снял американский режиссер Шон Бейкер, получил пять статуэток премии «Оскар». Главную роль в картине исполнил 23-летний актер из Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн.

Он с детства увлекался творчеством, а родители всячески его в этом поддерживали. Мама Марка работает преподавателем сценической речи в театральном училище, куда сын нередко сбегал из школы. Театральная жизнь настолько очаровала парня, что он решил стать актером.

Сразу после окончания школы Марк поступил во МХАТ. Еще во время учебы молодого актера заприметили кинематографисты.

Первую главную роль Марк получил в 2022 году в фильме «Страна Саша» (16+). Премьера молодежной драмы состоялась на Берлинском фестивале. А в прошлом году он снялся в фильме «Сто лет тому вперед» (12+), где он исполнил роль школьника Коли Герасимова. После чего молодой актер получил роль в «Аноре», где играл сына олигарха Ваню.

Примечательно, что пройти кастинг Марку предложил Юра Борисов, с которым актер играл в «Сто лет тому вперед». В «Аноре» коллеги по-настоящему сдружились.