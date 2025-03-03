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Страна и мир Во всех городах России завоют сирены, а телеканалы прервут вещание

Во всех городах России завоют сирены, а телеканалы прервут вещание

МЧС просит сохранять спокойствие

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МЧС проверит работу систем оповещения | Источник: Максим Бутусов / E1.RUМЧС проверит работу систем оповещения | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

МЧС проверит работу систем оповещения

Источник:

Россияне 5 марта услышат вой сирены. Также сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» прозвучит через громкоговорители и в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Об этом предупредили в МЧС России.

— Так специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, — написали в официальном telegram-канале министерства.

Переживать по поводу громких звуков не стоит. МЧС просит граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике во время проверки.

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Сирена Внимание МЧС Громкоговоритель Оповещение
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