«Алло, для вас есть выгодное предложение»: власти решили запретить спам-звонки россиянам

Абоненты смогут заранее знать, кто им звонит Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Спам-обзвоны россиян с рекламой услуг могут запретить уже летом 2025 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарной сессии форума «Кибербезопасность в финансах».

— В ближайшее время, мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы, — сказал Шадаев.

Министерство выступало с похожим предложением в октябре прошлого года. Компании хотели обязать сообщать, кто они и цель звонков операторам связи. Так абоненты могли бы отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, с которыми готовы говорить.