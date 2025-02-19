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Страна и мир «Алло, для вас есть выгодное предложение»: власти решили запретить спам-звонки россиянам

«Алло, для вас есть выгодное предложение»: власти решили запретить спам-звонки россиянам

В Минцифры планируют, что ограничения начнут действовать уже летом

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1 комментарий
Абоненты смогут заранее знать, кто им звонит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАбоненты смогут заранее знать, кто им звонит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Абоненты смогут заранее знать, кто им звонит

Источник:

Спам-обзвоны россиян с рекламой услуг могут запретить уже летом 2025 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на пленарной сессии форума «Кибербезопасность в финансах».

— В ближайшее время, мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы, — сказал Шадаев.

Министерство выступало с похожим предложением в октябре прошлого года. Компании хотели обязать сообщать, кто они и цель звонков операторам связи. Так абоненты могли бы отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, с которыми готовы говорить.

Также в России прорабатывают по борьбе с мошенниками с Украины и из других недружественных стран. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке таких звонков. Россияне часто сталкиваются с подобными обзвонами и некоторые из них теряют крупные суммы денег. Как не попасться на уловки мошенников — в нашем материале.

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Комментарии
1
Гость
8 минут
Потому что никаких обзвонов с мобильных номеров быть не должно, либо эти номера должны определяться как корпоративный номер банка.
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