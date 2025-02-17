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Страна и мир Uniqlo, Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию: что известно

Uniqlo, Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию: что известно

Зарубежные бренды покинули российский рынок в марте 2022 года

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2 комментария
В Минпромторге заявили, для того, чтобы Uniqlo вернуться в Россию, в первую очередь ритейлеру нужно будет наладить логистику | Источник: Gettyimages.ru / © SOPA ImagesВ Минпромторге заявили, для того, чтобы Uniqlo вернуться в Россию, в первую очередь ритейлеру нужно будет наладить логистику | Источник: Gettyimages.ru / © SOPA Images

В Минпромторге заявили, для того, чтобы Uniqlo вернуться в Россию, в первую очередь ритейлеру нужно будет наладить логистику

Источник:

Японский ритейлер Uniqlo может вернуться в Россию. Однако пока официальных сообщений на этот счет от компании не поступало. Кроме того, крупные магазины одежды корпорации Inditex group тоже планируют в ближайшее время вернуться в Россию. Причем могут занять старые места, где сейчас либо их аналоги, либо ничего.

— Если магазины вернутся, то займут старые места, где сейчас либо аналоги (например, Maag), либо ничего, — подтвердил вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин.

Возвращение уже активно обсуждается, эту информацию Люлин подтвердил ТАСС. Он отметил, сейчас представители компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы. В случае изменения политической ситуации, бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют оперативно ворваться в Россию.

Inditex — испанская корпорация, владеющая несколькими крупными магазинами одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома, мировой лидер розничной торговли в своей сфере. Корпорация ушла с российского рынка в марте 2022 года. А это — Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe.

После начала спецоперации на Украине, в марте 2022 года брендовые магазины корпорации Inditex объявили об уходе с российского рынка. Полюбившиеся бренды попробовали заменить новыми, но большого успеха в этом деле не наблюдается по сей день. В первые три месяца с начала спецоперации на новые бренды не было спроса, у магазинов была низкая выручка, а также наблюдалось массовое увольнение сотрудников.

Вслед за брендами испанской корпорации на российский рынок рвется японская марка одежды — Uniqlo. Однако компания пока не делала никаких официальных заявлений по этому поводу. Все же несколько бывших сотрудников розничных точек японского ритейлера получили предложение от прежнего руководителя о возможности вернуться в компанию.

Uniqlo — японская марка одежды, в основе ассортимента которой — базовые вещи разных цветов. Компания предоставляет бесплатные экспресс-услуги по коррекции одежды прямо в торговых точках.

По информации Минпромторга, чтобы Uniqlo вернуться в Россию, японской марке одежды потребуется 1,5-2 года. В министерстве считают, что компании нужно будет вновь арендовать помещения, нанять и обучить работников, а главное — наладить логистику.

SHOT отмечает, что в России продолжает работать дочка FAST RETAILING CO, LTD. — юрлицо ООО «Юникло (РУС)». Бренд предоставляет отчетность и сведения в Пенсионный фонд.

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Комментарии
2
Гость
13 минут
Не заметил, что они уходили. Стоит ли возвращаться?
Гость
10 минут
На кой леший они нам нужны? Удовлетворять самолюбие определенной группы лиц? И что это за поведение, сегодня уйду, завтра вернусь, а может и не вернусь. Так дела не делаются.
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