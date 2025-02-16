Тела разбросало по всей дороге. Грузовик с гробами попал в аварию: новости 16 февраля

Гробы выпали из автомобиля Источник: Типичный Владимир / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 февраля.

Шестилетний ребенок умер в семье, не признающей традиционную медицину

В Санкт-Петербурге скончался шестилетний мальчик. Его родители не признавали современную медицину и лечились народными методами.

Ребенок болел с января. В субботу мальчик начал задыхаться. Его отец обратился к медикам, но было уже поздно. Малыш скончался до приезда врачей. Скорая лишь констатировала смерть.

За все шесть лет ребенка ни разу не показывали врачам. У него не было ни прививок, ни медкарты. В детский сад мальчик тоже не ходил. Сама семья предпочитала спать на полу, а мать, несмотря на наличие стиральной машины, занималась этим вручную, причем без использования химии. Они также не едят мясо и выступают за единение с природой.

Во Владимирской области по трассе разлетелись гробы с телами

Автомобиль, который перевозил тела для кремации, попал в ДТП во Владимирской области. Он врезался в машину с полуприцепом, а та в свою очередь в легковушку.

Во время происшествия на проезжую часть выпало несколько гробов. Люди в ДТП не пострадали. На место приехал другой грузовик, который забрал гробы, сообщили в Госавтоинспекции.

Россияне, возвращавшиеся из Египта, застряли в самолете на 10 часов

Россияне оказались заперты в салоне самолета на 10 часов по пути из Египта в Калининград. По данным АТОР, самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Калининград, из-за погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Храброво и запросил посадку в польском городе Познань.

Посадка произошла около 01:00 по мск. Но отправиться в Калининград самолет смог только 10 часов спустя. По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов. В частности, оплаты дозаправки. А выпустить пассажиров из самолета не могли из-за отсутствия виз. В итоге с учетом перелета россияне провели на борту более 14 часов.

Женщина погибла при атаке дронов

Беспилотники атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также в результате налетов на территории региона уничтожены несколько автомобилей и выбило стекла в одном из зданий.

— Тяжелые новости для всех нас. Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибшей, — написал Гладков у себя в telegram-канале.