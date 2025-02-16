«Они обожают русских и любят Путина»: россиянка живет в Китае с момента пандемии — что она поняла о местных жителях

Россиянка несколько лет живет в Китае Источник: Луиза Каранаева











Представьте, что у вас привычная жизнь, но однажды вы решаете всё изменить и переехать, и не куда-нибудь, а в Китай, в страну, которая, казалось бы, разительно отличается от России. Что вас там ждет, с какими трудностями придется столкнуться? UFA1.RU расспросил об этом уроженку Уфы Луизу Каранаеву, которая три года назад обосновалась в КНР.

«Увлекалась их культурой»

Луиза родилась и выросла в Уфе. Еще в школьные годы ее заинтересовала восточная культура. Она полюбила сериалы из Юго-Восточной Азии, так называемые дорамы.

— Я обожала их смотреть. Выписывала все нужные слова в тетрадку, а потом их заучивала, — рассказывает она.

После школы Луиза поступила в Башкирский государственный университет на кафедру востоковедения. Тогда, в 2016 году, изучение китайского стало новой тенденцией, правда, в БГУ набирали студентов для изучения персидского языка, а китайский язык был доступен в качестве факультатива.

Луиза изучала сразу два языка. Чтобы лучше освоить китайский, покупала курсы в частных школах. После успешной сдачи экзаменов на втором курсе прошла отбор среди студентов БГУ, которых по обмену отправляли в Китай.

Весь третий курс она провела в Шенъяне и училась в Ляонинском университете. На четвертый курс студенты возвращались домой.

Некоторые фото из Китая Источник: Луиза Каранаева











Переехать в Китай Луиза решила, когда ей поступило предложение поработать в российской оптовой компании, филиал которой находится в городе Иу. Там наша героиня трудится переводчиком-закупщиком.

— Само решение не было сложным. Я сразу же согласилась, так как уже был опыт жизни в Китае во время учебы, и понравилось. Еще я понимала, что со своими знаниями не найду хорошо оплачиваемую работу китаиста в Уфе, — объясняет Луиза.

Трудностей с переездом почти не возникло. Всю бумажную волокиту с получением визы взял на себя работодатель.

— Мне надо было только собрать вещи для переезда и сдать паспорт для оформления визы, — вспоминает Луиза.

Первую визу она ждала с июля до декабря 2021-го. Право на въезд выдавалось на год.

Парк Цзиньхуа в китайской провинции Чжецзя Источник: Луиза Каранаева











Но все-таки одна проблема при переезде возникла. Даты выпали на период коронавируса, поэтому нужно было пройти полный медосмотр и получить заключение от врачей, где будет указано, что она полностью здорова.

— В то время было мало рейсов в Китай. Шли долгие проверки документов и здоровья. Китайцы боялись перевозить носителей вируса. Для того чтобы впустили в самолет, надо было сделать прививку, причем с китайской вакциной, затем сдать анализы на антитела, а потом еще за день до вылета сдать ПЦР-тест. В день вылета — снова сдать ПЦР прямо в аэропорту, и, не дай бог, он окажется положительным. Могли развернуть на месте, и всё — человек никуда не летел, — вспоминает Луиза.

В разгар пандемии билеты до Китая стоили особенно дорого, но, опять же, расходы на себя взял работодатель.

— Билеты стоили от 100 тысяч рублей в одну сторону. Мы летели группой в семь человек, и только у одного был на руках билет. Всем остальным компания покупала билеты по факту в аэропорту, — рассказывает Луиза. — Приземлилась в Шанхае транзитом — он не был конечным пунктом, но нам пришлось две недели карантина просидеть там, и только потом разрешили выезжать в конечный пункт, где пришлось просидеть на карантине еще две недели.

В Китае дольше действовали ковидные ограничения Источник: Луиза Каранаева











Россиянам выделили отдельный отель для того, чтобы провести там карантин, у каждого человека была отдельная комната с ванной. В Китай Луиза прилетела 31 декабря и отпраздновала одна Новый год, затем — старый Новый год, Рождество, а потом и свой день рождения.

— Маленькая комнатушка, где ты один. Суммарно просидела на карантине четыре недели. Получилось так, что все праздники была одна. Отсидеть четыре недели в одиночестве — это, можно сказать, самое тяжелое в моем переезде, — рассказывает Луиза.

Сдача ПЦР-теста тоже оказалась не самой приятной процедурой, а проходить ее приходилось по три раза в день.

— Это было отвратительно. Китайцы вообще не жалели никого. Они будто бы над нами опыты ставили. Вот эту палочку изо всей силы совали [в рот], что иногда казалось, что она выскочит у меня из горла, — говорит Луиза.

Отмену ковидных ограничений она восприняла как праздник.

Сложно ли выучить язык?

Большинство студентов выбрали класс, где обучение начинают с нуля, а Луиза сразу пошла на «средний уровень», где ее однокурсники уже вовсю говорили на китайском.

— Базу я освоила в частных школах, плюс сама училась много, а потом уже подтянула язык до разговорного уровня во время обучения по обмену. Получилось просто, потому что окунулась в среду, где не было вариантов, кроме как начать говорить на языке. Английский там никто не знает, — вспоминает Луиза.

Но когда только-только приехала в Китай, было сложно:

— Весь первый семестр сидела допоздна и делала домашку, зубрила слова. Через полгода адаптировалась.

Фото из путешествий по стране Источник: Луиза Каранаева











По словам Луизы, начальный уровень (HSK 1) китайского — когда знаешь перевод и значение 300 иероглифов. Второй уровень (HSK 2) — 600 иероглифов. Третий уровень (HSK 3) — 900 иероглифов.

HSK — стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку для лиц, не являющихся носителями языка, в том числе для иностранных студентов.

Считается, что человек освоил разговорный, когда выучил 1200 иероглифов (NSK 4).

— Этого будет достаточно для того, чтобы спокойно жить в Китае. То есть это тот уровень, когда можно забронировать отель, что-то купить в аптеке, — рассказывает Луиза.

Храм Дафо в Гуанчжоу Источник: Луиза Каранаева











Тот, кто выучил 1500 иероглифов, находится на пятом уровне (NSK 5). Дальше 6-й уровень — 1800 иероглифов. Луиза находится между 4-м и 5-м уровнем, при этом продолжает изучение языка.

— С местными общаюсь на китайском языке. Для разговорного много ума не надо.

В китайском языке есть несколько диалектов, поэтому многим кажется, что выучить его сложнее.

— Есть диалект Путунхуа. Он основной в Китае, его все понимают и многие на нем и говорят.

Статуя молодому Мао Цзэдуну Источник: Луиза Каранаева











«Китайцы любят Путина»

Местные жители относятся к иностранцам хорошо.

— Они любят фотографироваться с нами. Кто-то бесцеремонно идет и разворачивает тебя в свою сторону и тыкает камеру. Есть адекватные люди, которые вежливо просят сначала. Обычно отказываю парням. Соглашаюсь, если подходят родители с детишками.

По словам Луизы, многие местные молодые люди хотят фото с иностранкой, чтобы потом хвастаться перед друзьями — типа, видали, была у меня одна из России.

Из архива путешествий по городам Источник: Луиза Каранаева











К россиянам, по мнению Луизы, в Китае относятся лучше всего.

— Кажется, я многим нравлюсь, но не знаю — это потому что я такая смешная и улыбчивая или потому что из России? Китайцы обожают русских. Если видят, что человек хоть чуть-чуть похож на русского, сразу бегут к нему здороваться. Некоторые начинают говорить, что знают русский. При этом их лексикон состоит из слов «привет», «очень хорошо», «Путин», «Путин-молодец». А еще они где-то увидели, что нужно кричать «ура», когда чокаешься, поэтому постоянно кричат нам «Ура», — рассказывает Луиза.

Как питаются в Китае?

Местной кухней Луиза балуется разве что по выходным, но в целом китайские блюда, по ее мнению, весьма вкусные.

— У нас [на работе] свой отдельный ресторан. Наш русский шеф-повар готовит с понедельника по пятницу. Там подается привычный рацион — рис, картофельное пюре, куриный суп и так далее. В принципе, я люблю китайскую еду, но не сычуаньскую кухню, она очень острая и жирная.

По словам Луизы, важно найти места, где лучше всего пробовать местную кухню.

— Я обычно питаюсь у мусульман-китайцев, у них еда не такая жирная, еще и халяльная, поэтому более привычная для меня, — рассказывает Луиза.

Вместо ложек используются палочки Источник: Луиза Каранаева











Любимое блюдо Луизы из китайской кухни — малатан. Это китайский суп, в ресторанах для него ингредиенты обычно посетитель выбирает сам.

— На вкус божественно, — рассказывает Луиза.

Иногда она скучает по привычной кухне, особенно по молочным продуктам, которые сложно найти в Китае:

— Мант здесь нет. В ресторане только голубцы, а иногда прямо хочется домашней выпечки и кумыса. Творог продают в три раза дороже. Я сама начала делать кефир. Покупаю молочный гриб и из него пытаюсь делать. Творог пока не научилась делать, но скоро и до этого дойдет.

Кафе, где можно приобрести пельмени Источник: Луиза Каранаева











Когда Луиза приезжала в Китай в 2019 году, сложно было найти русскую еду, а сейчас стало больше ресторанов, где продаются пельмени, замороженная квашеная капуста, маринованные грибы, сметана или творог.

Но есть проблемы с хлебом — в Китае, по словам Луизы, он почти повсюду сладкий.

— Я вообще не понимаю этого прикола. Ладно вот «Бородинский» еще, но сладкий?! Есть еще с фасолью, ананасом. Хорошо, что я его много не ем.

Точки продажи фруктов Источник: Луиза Каранаева











Зато экзотические фрукты продаются по доступным ценам.

— У нас в России это всё продается втридорога, а здесь они стоят сущие копейки. Я беру манго на обед, помело каждый вечер. Есть еще драконий фрукт, но его не люблю. Обычно покупаю фрукты за 15 юаней (200 рублей по нынешнему курсу) сразу коробку в очищенном состоянии.

Чем Китай отличается от России?

— Здесь всё для людей. Улицы оснащены видеокамерами, они есть на каждом шагу. Например, если ты где-то забыл сумку, какую-нибудь вещь — ее никто не тронет, и ты, вернувшись обратно, можешь спокойно ее забрать, — рассказывает Луиза.

По ее словам, в чужой стране она чувствует себя безопасно.

— Неважно, во сколько выйдешь на улицу за хлебом. Даже если это будет ночью, не чувствуешь, что рядом с тобой опасность и на тебя кто-то может напасть. А в России, если ночью куда-то идешь, страшно. Недавно в Уфе шла домой, и сестренка мне пишет, мол, не иди мимо гаражей — там мужчины стоят, поэтому пришлось свернуть на другую улицу. Пошла в обход, потому что на другой улице горят фонари. А в Китае я бы всё равно пошла прямо в таком случае. Да даже если кто-то нападет, то его всё равно в скором времени найдут, потому что везде камеры, — считает Луиза.

Одна из улиц Китая Источник: Луиза Каранаева











Сравнивая Россию с Китаем, она отмечает, что он идеально подходит для комфортной жизни.

— Я бы сказала, что здесь никого не обделяют вниманием. Для инвалидов, например, доступно всё. Нет такого, что коляска не может проехать по тротуару только потому, что никто не подумал, как она будет это делать. Магазины и дороги оснащены специальными дорожками для слепых. Не найдете дорог с ямой или открытым люком. Даже если отправитесь за пределы города в деревню, всё равно будете ехать по идеальным дорогам.

Отдельные участки дорог Источник: Луиза Каранаева











Есть и то, что ей не нравится.

— Курят как будто бы везде, в каких-нибудь кафе вроде забегаловок. Даже если висит знак «Не курить», всё равно будут это делать, и никто ничего не скажет, — рассказывает Луиза. — Еще мусорят везде и прямо под ноги. У нас люди всё же привыкли за собой убирать. А там, например, сидят в кафе и всё кидают на пол. Когда грызут семечки у бара, тоже всё стряхивают сразу на пол. Оттуда, по их мнению, будет легче убирать.

Есть и кафе под открытым небом Источник: Луиза Каранаева











Один из главных плюсов — всё можно получить через единое приложение в телефоне, WeChat.

— Всё в одном месте, очень удобно. Раньше, когда был COVID, даже зеленый код здоровья оттуда показывали. Когда мы хотим что-то арендовать, достаточно открыть приложение, просканировать QR-код, и всё готово к использованию. У нас же в России, чтобы воспользоваться чем-то подобным, приходится проходить кучу шагов. Например, взять пауэрбанк в аренду — целая история. Нужно скачать приложение, зарегистрироваться, затем заново сканировать код, — отмечает Луиза.

Один из минусов — отсутствие медицинской страховки.

— Медицина хорошая, но тут не как в России. Всё платное. Даже вызов скорой помощи. Не дай бог, ты просто так ее вызвал — оставишь целое состояние. Лекарства продают на основе трав. От них не чувствуешь эффекта. Нашему российскому человеку, который привык к антибиотикам, непривычно пить такое. Вряд ли они еще помогут.

Совсем недавно Луиза ходила к стоматологу чинить пломбу — заплатила 10 тысяч рублей. В общем, по словам нашей героини, в Китае лучше следить за здоровьем внимательно, а сдавать анализы и проходить обследования — в России.

Телебашня в Шанхае Источник: Луиза Каранаева











Путешествия по Китаю

Китай для Луизы — первая страна, где она побывала.

— Первый раз прилетела в город Шэньян, где училась. Затем ездила в такие города, как Ляоян, Паньцзинь, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Дважды ездила в горы Аватара, что находятся в лесном парке Чжанцзяцзе.

А вот и горы Аватара Источник: Луиза Каранаева











Любимым городом стал Шанхай.

— Я даже подумываю о том, чтобы там поселиться. Но жизнь там довольно дорогая, поэтому и живу в Иу. Правда, климат тут совсем не для меня — слишком жарко и влажно. Буквально через минуту на улице начинаешь потеть.

Луиза несколько раз была в столице Китая — Пекине, он напоминает ей Россию.