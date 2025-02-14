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Страна и мир Детское пособие будут рассчитывать по-новому: что поручил изменить Путин

Детское пособие будут рассчитывать по-новому: что поручил изменить Путин

При этом будут учитывать доходы каждого члена семьи, исключая тех, кто платит подоходный налог

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Президент поручил сократить период, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия на рождение ребенка | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент поручил сократить период, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия на рождение ребенка | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент поручил сократить период, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия на рождение ребенка

Источник:

Президент России Владимир Путин поручил назначать пособие по уходу за ребенком даже при незначительном превышении дохода семьи установленного прожиточного минимума. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

— Правительству поручено представить предложения о возможности назначения данного пособия при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, — говорится в поручении.

Кроме того, президент поручил сократить период, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Президент также дал указание изучить методику расчёта прожиточного минимума для определения размера ежемесячного пособия на ребёнка. При этом правительство будет учитывать доходы каждого члена семьи, исключая тех, кто платит подоходный налог.

Некоторые пособия на детей выплачиваются исходя из степени нуждаемости семьи. Ее трудная жизненная ситуация определяется доходами семьи — пособия назначают, если они меньше прожиточного минимума на человека. Кроме того, применяется комплексная оценка нуждаемости (наличие недвижимого и движимого имущества, вкладов) и «правило нулевого дохода» (взрослые члены семьи должны что-то зарабатывать или иметь уважительную причину не работать).

В феврале в России проиндексировали более 40 различных социальных пособий и выплат. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Материнский капитал за рождение первого ребенка поднимут до 690,3 тысячи рублей, а за второго и последующих до 912,2 тысячи рублей. До 26,9 тысячи рублей вырастет и единовременное пособие при рождении ребенка. Ежегодно будут индексировать ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Раньше такие суммы были фиксированными.

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Владимир Путин Пособие Рождение Дети
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