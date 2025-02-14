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Страна и мир История самого красивого преступника: он покорил женские сердца и вышел из тюрьмы на подиум — видео

История самого красивого преступника: он покорил женские сердца и вышел из тюрьмы на подиум — видео

Джереми Микс стал одним из самых высокооплачиваемых мужчин-моделей

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1 комментарий
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В 2014 году лицо Джереми Микса мелькало по всем американским телеканалам. Увидев его пронзительный взгляд на фото из полицейского участка, девушки начали массово репостить снимок и нарекли Джереми самым красивым преступником.

Его родители сидели на тяжелых наркотиках, отца приговорили к пожизненному за убийство. Предоставленный сам себе Джереми рос на неспокойных улицах Лос-Анджелеса, связался с местной бандой. За избиения и драки Микс не раз попадал в тюрьму.

Всё изменилось в 2014 году. Его задержали за незаконное хранение оружия, в соцсетях местная полиция отчиталась об удачной операции, выложив фото Джереми. Но всё пошло не по плану. Вместо того, чтобы восхититься работой полицейских, женщины решили, что если Джереми в чем и виновен, так это в превышении концентрации красоты в одном человеке.

На множество постов с его изображением обратили внимание и рекламные агенты, так что, когда через два года Джереми освободился, он буквально вышел из камеры на съемочную площадку.

Так преступник, очаровавший дам, стал одним из самых высокооплачиваемых мужчин-моделей.

Подробнее о том, как изменилась его жизнь, смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
1 час
На Западе для них открыты все дороги. Наглядный пример - Президент Франции Макрон, или Министр иностранных дел ФРГ попрыгунья Бербок. Отсутствие интеллекта - билет во власть. Мы являемся свидетелями гибели, краха европейской цивилизации. Когда-то пала, исчезла могущественная Римская империя. Наши внуки увидят на полях Европы только коз и смуглых мигрантов. Более не будет никого.
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