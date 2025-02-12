Билет купил, но не улетел: в России хотят изменить правила перевозки пассажиров

В России планируют начать продавать больше авиабилетов, чем имеется мест в самолете. С таким предложением в Минтранс обратилась компания «Аэрофлот».
— ПАО «Аэрофлот» представлена концепция изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации по вопросу овербукинга, — говорится в документе, подписанном замглавы Минтранса Владимира Потешкина.
Овербукинг — это продажа билетов на рейс, но в большем количестве, чем есть мест в самолете. Такая практика существует во многих странах, но не в России. Она связана с тем, что небольшой процент пассажиров не является на рейс и их места остаются пустыми.
Согласно предложению, пассажиры смогут покупать билеты с учетом возможного изменения условий перевозки. При этом авиакомпании должны предупреждать клиентов о рисках и предлагать альтернативные варианты перелета или выплаты, в случае отмены из-за перепродажи билетов, пишут РИА Новости.
Пока овербукинг невозможен согласно российскому законодательству. Однако Минтранс не исключает изменений в будущем. В ведомстве займутся поиском решения проблемы, которое бы устроило авиакомпании и пассажиров. В том числе рассмотрят меры защиты прав граждан, в том числе размер возможной компенсации.