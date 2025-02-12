НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

зап.

 761мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,80
EUR 99,20
Драка в электричке: видео
Сроки строительства моста
Как отдохнуть зимой по-русски
Сколько стоят квартиры
Памятник отдали частникам
Выиграла в лотерею 22,5 млн
Нарушения в ярославских «Светофорах»
Единый дизайн-код региона
Сменили двух министров
Страна и мир Билет купил, но не улетел: в России хотят изменить правила перевозки пассажиров

Билет купил, но не улетел: в России хотят изменить правила перевозки пассажиров

Авиакомпании планируют продавать больше билетов, чем у них есть

154
1 комментарий
Россиянам обещают компенсацию за сорвавшийся полет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUРоссиянам обещают компенсацию за сорвавшийся полет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россиянам обещают компенсацию за сорвавшийся полет

Источник:

В России планируют начать продавать больше авиабилетов, чем имеется мест в самолете. С таким предложением в Минтранс обратилась компания «Аэрофлот».

— ПАО «Аэрофлот» представлена концепция изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации по вопросу овербукинга, — говорится в документе, подписанном замглавы Минтранса Владимира Потешкина.

Овербукинг — это продажа билетов на рейс, но в большем количестве, чем есть мест в самолете. Такая практика существует во многих странах, но не в России. Она связана с тем, что небольшой процент пассажиров не является на рейс и их места остаются пустыми.

Согласно предложению, пассажиры смогут покупать билеты с учетом возможного изменения условий перевозки. При этом авиакомпании должны предупреждать клиентов о рисках и предлагать альтернативные варианты перелета или выплаты, в случае отмены из-за перепродажи билетов, пишут РИА Новости.

Пока овербукинг невозможен согласно российскому законодательству. Однако Минтранс не исключает изменений в будущем. В ведомстве займутся поиском решения проблемы, которое бы устроило авиакомпании и пассажиров. В том числе рассмотрят меры защиты прав граждан, в том числе размер возможной компенсации.

ПО ТЕМЕ
Минтранс Аэрофлот Овербукинг Билеты Компенсация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
35 минут
В 90-х нечто подобное было распространённой практикой. Кидаловом называлось.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление