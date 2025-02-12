Билет купил, но не улетел: в России хотят изменить правила перевозки пассажиров

Россиянам обещают компенсацию за сорвавшийся полет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России планируют начать продавать больше авиабилетов, чем имеется мест в самолете. С таким предложением в Минтранс обратилась компания «Аэрофлот».

— ПАО «Аэрофлот» представлена концепция изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации по вопросу овербукинга, — говорится в документе, подписанном замглавы Минтранса Владимира Потешкина.

Овербукинг — это продажа билетов на рейс, но в большем количестве, чем есть мест в самолете. Такая практика существует во многих странах, но не в России. Она связана с тем, что небольшой процент пассажиров не является на рейс и их места остаются пустыми.

Согласно предложению, пассажиры смогут покупать билеты с учетом возможного изменения условий перевозки. При этом авиакомпании должны предупреждать клиентов о рисках и предлагать альтернативные варианты перелета или выплаты, в случае отмены из-за перепродажи билетов, пишут РИА Новости.