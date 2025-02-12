В Госдуме предложили продлить оплачиваемый декретный отпуск

Россияне не готовы отдавать детей в садик слишком рано Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Госдуме хотят продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. С таким предложением выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

— Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить, — сказала Останина в беседе с ТАСС. Это могло бы стать одной из мер поддержки рождаемости, поскольку проблему одними выплатами не решить, уверена депутат.

Она добавила, что бабушки и дедушки вынуждены чаще работать из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому они не могут помочь с воспитанием внуков. Плюс ко всему, не все родители готовы отдавать ребенка в детский сад в полтора года и предпочитают воспитывать его сами.