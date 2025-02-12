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Страна и мир В Госдуме предложили продлить оплачиваемый декретный отпуск

В Госдуме предложили продлить оплачиваемый декретный отпуск

Это поможет поднять рождаемость

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7 комментариев
Россияне не готовы отдавать детей в садик слишком рано | Источник: Дарья Пона / 74.RUРоссияне не готовы отдавать детей в садик слишком рано | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Россияне не готовы отдавать детей в садик слишком рано

Источник:

В Госдуме хотят продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. С таким предложением выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

— Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить, — сказала Останина в беседе с ТАСС. Это могло бы стать одной из мер поддержки рождаемости, поскольку проблему одними выплатами не решить, уверена депутат.

Она добавила, что бабушки и дедушки вынуждены чаще работать из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому они не могут помочь с воспитанием внуков. Плюс ко всему, не все родители готовы отдавать ребенка в детский сад в полтора года и предпочитают воспитывать его сами.

Кому уходить в декрет, решают сами родители. Можно рассматривать вопрос с практической стороны и исходить из того, у кого больше зарплата. Если за ребенком остается ухаживать мужчина, то это только повышает роль отца в воспитании, подчеркнула Останина.

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Комментарии
7
Инженер1
1 час
Скока населения в РФ необходимо и что это население будет делать? Ни одного ответа.
Гость
3 часа
Холопы закончились? а сколько ещё всего освобождать и востанавливать......
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