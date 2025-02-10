Почему не будет праздника? Объясняем, куда пропали дополнительные выходные на 23 февраля

Дополнительные выходные праздничные дни в феврале и марте перенесли Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Россияне привыкли, что в феврале и марте есть как минимум по одному дополнительному выходному дню в честь праздников День защитника Отечества и 8 марта. И как правило, эти дни являются нерабочими. Однако в этом году ни в феврале, ни в марте дополнительных выходных россиянам ждать не стоит. Рассказываем, почему и куда пропали заслуженные праздничные выходные.

В этом году и 23 февраля, и 8 марта выпадают на выходной день. Обычно, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, его переносят на ближайший рабочий день, продлевая дни отдыха. Это прописано в ст. 112 ТК РФ, но окончательное решение по этому поводу принимает Правительство РФ.

— Согласно той же ст. 112 ТК РФ Правительство РФ имеет право переносить выходные дни на другие дни в течение года в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, что и было произведено, — рассказал Городским медиа руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Поэтому в феврале и марте дополнительных выходных россиянам ждать не стоит, но зато они будут в мае и июне. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 выходные дни перенесены:

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

Кроме того, перед праздничными днями россияне обычно работают сокращенный рабочий день. Однако после пятницы 21 февраля в этом году следует выходной день, а не сам праздник День защитника Отечества, поэтому россиянам придется отработать полный день. А вот пятница, 7 марта, будет сокращенным рабочим днем, так как является предпраздничным.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа









