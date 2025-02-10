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Страна и мир Почему не будет праздника? Объясняем, куда пропали дополнительные выходные на 23 февраля

Почему не будет праздника? Объясняем, куда пропали дополнительные выходные на 23 февраля

Перед Днем защитника Отечества россиянам придется отработать полный рабочий день

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1 комментарий
Дополнительные выходные праздничные дни в феврале и марте перенесли | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUДополнительные выходные праздничные дни в феврале и марте перенесли | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Дополнительные выходные праздничные дни в феврале и марте перенесли

Источник:

Россияне привыкли, что в феврале и марте есть как минимум по одному дополнительному выходному дню в честь праздников День защитника Отечества и 8 марта. И как правило, эти дни являются нерабочими. Однако в этом году ни в феврале, ни в марте дополнительных выходных россиянам ждать не стоит. Рассказываем, почему и куда пропали заслуженные праздничные выходные.

В этом году и 23 февраля, и 8 марта выпадают на выходной день. Обычно, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, его переносят на ближайший рабочий день, продлевая дни отдыха. Это прописано в ст. 112 ТК РФ, но окончательное решение по этому поводу принимает Правительство РФ.

— Согласно той же ст. 112 ТК РФ Правительство РФ имеет право переносить выходные дни на другие дни в течение года в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, что и было произведено, — рассказал Городским медиа руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Поэтому в феврале и марте дополнительных выходных россиянам ждать не стоит, но зато они будут в мае и июне. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 выходные дни перенесены:

  • с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

  • с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

Кроме того, перед праздничными днями россияне обычно работают сокращенный рабочий день. Однако после пятницы 21 февраля в этом году следует выходной день, а не сам праздник День защитника Отечества, поэтому россиянам придется отработать полный день. А вот пятница, 7 марта, будет сокращенным рабочим днем, так как является предпраздничным.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДлинных выходных в марте и феврале ждать не стоит | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит
Источник:

Таким образом, длинные праздники ожидают россиян только в мае, там удастся отдохнуть 1–4 мая и 8–11 мая. А вот выгодно ли брать отпуск в феврале, рассказываем в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
8 Марта Международный женский день 23 Февраля День защитника Отечества Праздник Выходной Сокращенная рабочая неделя
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Комментарии
1
Гость
1 час
Праздников не будет. Зато на подарках можно сэкономить.
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