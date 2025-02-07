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Страна и мир Интернет опять сломался: в России произошел масштабный сбой

Интернет опять сломался: в России произошел масштабный сбой

Тысячи людей остались без связи

524
9 комментариев
Проблему уже пытаются устранить | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПроблему уже пытаются устранить | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Проблему уже пытаются устранить

Источник:

В России произошел масштабный сбой в работе МТС. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Пользователи жалуются, что у них не работает ни домашний, ни мобильный интернет.

— Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сети ПАО «МТС». Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы, — сообщили в Роскомнадзоре РИА Новости.

Больше всего жалоб, по данным Downdetector.su, поступает из Краснодарского края, Волгоградской области, Москвы и Московской области. Также проблемы наблюдаются в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сбой.рф фиксирует 2,4 тысячи жалоб.

Сбои в работе операторов связи наблюдаются в этом году довольно часто. На прошлой неделе проблемы возникли у Ростелекома, а ранее у клиентов МТС, «Мегафона», YOTA, «Билайна», T2, «Уфанета», «Сибсетей», Wifire и Netbynet. Пользователи не могли войти в личный кабинет. Также они жаловались на работу приложений, различных сайтов и телевидения. С начала года это уже пятый подобный сбой.

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Сбой Интернет Роскомнадзор МТС Оператор мобильной связи
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Комментарии
9
Гость
1 час
Если к следующим президентским выборам в РФ из-за износа оборудования не будет Интернета как будут проводить электронное голосование?
Гость
1 час
у нас и света нет .сидим в метро
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