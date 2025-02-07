Интернет опять сломался: в России произошел масштабный сбой

В России произошел масштабный сбой в работе МТС. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Пользователи жалуются, что у них не работает ни домашний, ни мобильный интернет.
— Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе сети ПАО «МТС». Специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы, — сообщили в Роскомнадзоре РИА Новости.
Больше всего жалоб, по данным Downdetector.su, поступает из Краснодарского края, Волгоградской области, Москвы и Московской области. Также проблемы наблюдаются в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сбой.рф фиксирует 2,4 тысячи жалоб.
Сбои в работе операторов связи наблюдаются в этом году довольно часто. На прошлой неделе проблемы возникли у Ростелекома, а ранее у клиентов МТС, «Мегафона», YOTA, «Билайна», T2, «Уфанета», «Сибсетей», Wifire и Netbynet. Пользователи не могли войти в личный кабинет. Также они жаловались на работу приложений, различных сайтов и телевидения. С начала года это уже пятый подобный сбой.