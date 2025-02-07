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Страна и мир истории «Они продолжат воровать наших девочек». Как похитили 13-летнюю школьницу Сашу, чтобы выдать замуж, и почему вернули родным

«Они продолжат воровать наших девочек». Как похитили 13-летнюю школьницу Сашу, чтобы выдать замуж, и почему вернули родным

У родных девочки и силовиков разные версии происходящего

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8 комментариев
Саше 13 лет. Ее папа наполовину цыган по маминой линии, мама&nbsp;— русская | Источник: 72.RU Саше 13 лет. Ее папа наполовину цыган по маминой линии, мама&nbsp;— русская | Источник: 72.RU

Саше 13 лет. Ее папа наполовину цыган по маминой линии, мама — русская

Источник:

13-летняя Саша выходит из школы. Возле ворот ее ждет серебристая Kia. Из машины высаживается неизвестный и хватает девочку за куртку. Саша неуверенно шагает за ним — всё ее тело отклоняется назад. В стороне за происходящим наблюдают две школьницы. Машина трогается. Девочки бегут в школу, рассказывают обо всём директору, и он вызывает полицию. Силовики начинают поиски.

Связь с Сашей появится только на следующий день. Kia успеет проехать больше тысячи километров — сотрудники ГАИ остановят авто в Саратовской области. Саша и ее близкие скажут: в машине изначально сидел водитель, 15-летний Илья, его мама и тетя мальчика. Все они приехали за девочкой, чтобы увезти ее в волгоградский цыганский табор. В Следственном комитете будут настаивать: парень один сел в такси в Волгоградской области и похитил в Тюмени невесту по цыганским обычаям. Только когда его близкие узнали об этом, выехали в Саратовскую область, чтобы остановить Илью и помочь девочке добраться до дома. Вся история похищения — в материале наших коллег из 72.RU.

Имя мальчика изменено.

Скромная и доверчивая Саша

Саша вместе с родителями живет под Тюменью в поселке Княжево. Мама Ольга — русская, у папы Дмитрия есть цыганские корни. Но национальные традиции семья не соблюдает. Родные и соседи семьи говорят: Сашу с рождения воспитывает бабушка Наталья. И несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает работать на заводе, чтобы девочка ни в чём не нуждалась. Бабушка называет внучку доверчивым и чересчур наивным ребенком.

29 января, вспоминает бабушка, Саша попросила ее не уходить в ночную смену на работу и остаться с ней. На следующее утро девочка пожаловалась на насморк и боль в горле. В школу она пошла ко второму уроку.

Саша с родителями живет в поселке Княжево | Источник: 72.RU Саша с родителями живет в поселке Княжево | Источник: 72.RU

Саша с родителями живет в поселке Княжево

Источник:

Подружки Саши говорят, что в тот день она была встревожена: мало разговаривала и даже заплакала в туалете. Еще рассказывала про 16-летнего парня, с которым она познакомилась в интернете. Подростки обменивались голосовыми сообщениями — Саша даже пыталась выучить язык, на котором он с ней говорил. Также девочка делилась с подружками, что сегодня мальчик приедет к ней и они впервые увидятся.

Из школы Саша вышла одна. Как только Илья увидел ее, взял за руку и проводил в машину. На видео нет звука, но Наталья говорит: в этот момент внучка успела попросить о помощи.

— Девочки, которые стояли с ней, слышали, как она говорит: «Я не сяду». Она не ожидала такого. Также свидетели видели в машине мужчину с бородой и двух взрослых женщин, — говорит Наталья.

Девочка села в машину возле школы

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Поиски

Связь с Сашей прекратилась после того, как она села в машину. Родителям о пропаже ребенка сообщили сразу, Наталье рассказали обо всём позже.

— Я пришла с ночной смены. Мама Саши сказала: ее похитили нерусские. Я вызвала полицию, я дозвонилась до Москвы и рассказала обо всём полицейским, — говорит бабушка.

Силовики начали искать девочку. У полиции было фото машины, на которой увезли ребенка, и показания свидетелей. К помощи поисковиков в этом случае не обращались, в Сети не было и ориентировок — ни на девочку, ни на предполагаемых похитителей. Спустя сутки после пропажи девочки возбудили уголовное дело. Тогда же силовики обратились с просьбой ко всем, кто владеет информацией о ситуации, сообщить в отделение полиции.

Саша часто общалась в Сети с разными людьми. Бабушка рассказывает, что однажды даже сломала телефон внучке | Источник: 72.RU Саша часто общалась в Сети с разными людьми. Бабушка рассказывает, что однажды даже сломала телефон внучке | Источник: 72.RU

Саша часто общалась в Сети с разными людьми. Бабушка рассказывает, что однажды даже сломала телефон внучке

Источник:

Неожиданно Наталье позвонила мама Ильи. Женщина в этот момент находилась в машине с сыном. По словам бабушки Саши, та просила забрать заявление из полиции. В это время за Kia уже ехали два экипажа силовиков. Они перехватили машину в Саратовской области — это больше 1200 километров от Княжево.

Первые новости появились от родных девочки. Близкие сообщили, что Сашу украли влахи (цыганская этническая группа. — Прим. ред.). На тот момент было известно: в Княжево приехал 15-летний парень с русским водителем и своей мамой. Они вместе похитили девочку, чтобы увезти ее в поселок под Волгоградом и устроить свадьбу по цыганским обычаям.

Что в таком случае грозит похитителям?

Тюменский адвокат Мейрам Телемисов считает, что действия лиц, которые посадили девочку в машину и увезли в другой регион, — уголовное преступление.

— Здесь может усматриваться статья 126 УК РФ «Похищение человека». Да, существуют традиции, которые иногда пересекаются с законом, но они не могут быть выше его. Органы следствия всегда рассматривают ситуацию с точки зрения законодательства. Например, у народов Кавказа есть кровная месть, которая подразумевает, что за убийство родственника полагается ответить тем же семье обидчика. В правовом государстве такое недопустимо, потому что эти действия подпадают под Уголовный кодекс и за них придется отвечать, — пояснил Мейрам Телемисов.

Адвокат Максим Еремеев из Тюмени подчеркивает, что похищенная девочка даже не достигла 14 лет, поэтому любые действия с ней должны были происходить только с согласия родителей.

— Если человека сажают в машину, блокируют двери или угрожают ему чем-то в случае попытки покинуть автомобиль, а затем везут против его воли — это похищение человека. Девочке 13 лет, у нее даже нет паспорта, она является малолетним ребенком. За нее на 100% отвечают родители, и она не может принимать самостоятельных решений, — объяснил Максим Еремеев.

По его словам, тот факт, что о похищении заявили именно родители девочки, говорит о том, что они не были в курсе планов неизвестных.

«Попытка вернуть ребенка родителям». Версия силовиков

4 февраля следователи рассказали неожиданное. По версии силовиков, Саша в переписке с парнем соврала о своем возрасте. Она сказала Илье о том, что ей 16 лет. Мальчик без ведома родителей взял из дома 40 тысяч рублей, нанял такси и поехал в Тюменскую область. Парень хотел забрать возлюбленную и жениться на ней.

— После того как родители юноши узнали о произошедшем, незамедлительно выехали на автомобиле в Саратовскую область. Они выяснили, что несовершеннолетняя предоставила недостоверную информацию о своем возрасте, после чего ими была предпринята попытка вернуть ребенка родителям, но были остановлены по ранее распространенной ориентировке сотрудниками ГИБДД, — пишет СУ СК России по Тюменской области.

Помимо этого силовики выяснили, что никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

«Они хотели выдать ее замуж насильно». Версия семьи Саши

Мы встречаемся с Натальей возле Следственного комитета. Она растеряна и плачет. С Сашей бабушка увиделась вечером — из Саратовской области ее привезли вместе с водителем, Ильей, его мамой и тетей.

— В 10 часов встретились с ней в отделении полиции. Саша растрепанная и напуганная. На пальце у нее железное кольцо. Саша говорит: «Бабушка, забери заявление! И они уедут!», — рассказывает Наталья.

Наталья Александровна намерена добиваться наказания для похитителей внучки | Источник: Ирина Шарова Наталья Александровна намерена добиваться наказания для похитителей внучки | Источник: Ирина Шарова

Наталья Александровна намерена добиваться наказания для похитителей внучки

Источник:

Наталья говорит: семья Ильи и сам мальчик стали убеждать Сашу, чтобы она не говорила силовикам о взрослых в салоне машины. Об обратном утверждают бабушка девочки, показания свидетелей и сама Саша. Наталья успела поговорить с внучкой.

— В машине они трогали ее за лицо. Говорили: «Какая ты беленькая! Какая ты хорошенькая». Я проверила Сашу. Спрашиваю у нее: «Неужели ты хочешь, чтобы я отдала тебя им?» Она говорит: «Нет, бабушка, нет!»

Наталья объясняет: «Саша — самое дорогое, что у меня есть. Я ради нее живу». Женщина намерена добиваться наказания для всех, кто принимал участие в похищении девочки.

— Они будут наказаны. Потому что они приезжают и в нашем городе воруют девочек. Я сказала: я добьюсь, чтобы им минимальный срок дали. Если я это попущу, влахи продолжат воровать наших девочек.

Что сейчас?

С Сашей мы увиделись, когда вечером ее отпустили с допроса. Девочка выглядит как обычный подросток: в широких штанах и коротком пуховике. Она кричит:

— А я смогу ему передачки в полицию носить? Ему максимум год-два дадут, правда?

Мы говорим с ней о жизни в таборе, незнакомых для нее традициях. Девочка слушает и кивает. Бабушка обнимает ее, тетя по телефону предлагает купить новую тушь. Саша успокаивается, и они всей семьей идут за кофе.

Илья, его мама, тетя и водитель остаются в Следственном комитете. Будут ли их судить — непонятно. В СКР призывают не верить никаким другим версиям, кроме одной: мальчик украл 40 тысяч из дома, сел в такси и один приехал за Сашей.

История повторяется

Летом 2024 года произошла аналогичная история. 15-летняя Юля из поселка под Курганом после приглашения парня уехала в тюменский табор молдавских цыган. Мама просила силовиков вернуть дочь — полицейские сделали это не сразу. Девочка приехала домой только через 5 месяцев. Юля уже была на 3-м месяце беременности. Мы ездили к семье — почитайте рассказ ребенка, которая жила в цыганском таборе.

Обычай похищения невесты остается нормой у цыган. У нас выходил большой материал на эту тему. Летом поговорили с цыганским бароном и молодыми цыганками, побывали на свадьбе подростков и нашли женщину, которая сбежала из одного из российских таборов, чтобы освободить себя от соблюдения традиций.

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Цыганка Похищение Украли ребенка
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Комментарии
8
Гость
1 час
Подобное надо пресекать самым жесточайшим образом.
Гость
1 час
А почему они в Румынию не уедут?
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