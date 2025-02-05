Минобороны повышает призывной возраст и снижает число негодных: какие изменения ждут призывников в 2025 году

Весенний призыв на срочную службу в России традиционно начинается 1 апреля и заканчивается 15 июня. О его старте объявляет президент России. В своем указе он также обозначает, какое количество людей призовут. Предельный возраст в 2024 году подняли с 27 до 30 лет.

Во время весеннего призыва в 2025 году, как заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, в России будут шире использовать электронные повестки. Для этого создали единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.