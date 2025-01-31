Родилась в тюрьме, рано стала знаменитой и разругалась с дочерью: трагическая судьба чемпионки Карпухиной

Несколько лет назад страну потрясла история заслуженного мастера спорта СССР Елены Карпухиной. Она рассказала, что живет в пансионате для престарелых ветеранов труда, а ее дочь и внуки с ней не общаются.
Оказалось, конфликт с родней разгорелся на почве жилплощади. Дошло до того, что Карпухина решила отписать квартиру государству, вычеркнув из завещания родного ребенка. Даже свои медали Карпухина предпочла отдать в музей Бутырской тюрьмы, а не оставлять потомкам.
Ее судьбу трудно назвать простой, а мотивацию — понятной обывателю. В свои 73 года она будто продолжает нелегкую борьбу, только теперь не с гимнастками-конкурентками, а с несправедливостью, которая видится ей вокруг. Посмотрите видео об абсолютной чемпионке мира по художественной гимнастике 1967 года Елене Карпухиной.