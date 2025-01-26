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Страна и мир «Мне не нужно было уезжать из России». Как неудачи и алкоголь сломали чемпионку СССР — история Киры Ивановой

«Мне не нужно было уезжать из России». Как неудачи и алкоголь сломали чемпионку СССР — история Киры Ивановой

Ее победы были прорывом для советского спорта

338
5 комментариев
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С детства всё как будто было против Киры. Отец бросил семью, мать пила и мало участвовала в воспитании дочки. Когда Иванова пробилась в высшие эшелоны спорта, это дало надежду не только ей, но и женскому одиночному катанию в СССР в целом. Однако дурная наследственность и череда личных драм убили эти надежды в сердце девушки.

Семейная жизнь у нее не клеилась. Из-за условий тренерского контракта в Турции Ивановой пришлось сделать аборт. Эта и другие неурядицы привели к тому, что она пошла по стопам своей матери — начала пить. От Киры уходили мужчины, у нее умирали близкие люди, она теряла работу.

В последний раз в своей жизни 38-летняя Кира Иванова стала героиней не спортивного репортажа, а криминальной хроники. Посмотрите видео о взлете и жутком падении яркой спортсменки.

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Комментарии
5
Инженер1
1 час
Да... Ща бы депутатом сидела, на постоянной основе и кнопочки нужные нажимала.
Гость
2 часа
Завязывайте со старьём оно достало всюду 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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