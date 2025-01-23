Американец родился обычным в семье карликов и прославился, снимая смешные ролики с родней

Источник: Городские медиа

Хотя рост Пита сложно назвать уж очень выдающимся — чуть выше 180 сантиметров — на фоне своей семьи парень кажется настоящим великаном. Дело в том, что у отца, мамы, брата и сестры Пита карликовость.

Когда Пит родился, с вероятностью до 75% врачи говорили, что он будет такой же, как родители, но в год малыш уже с трудом помещался у мамы на руках, а к десяти годам перерос всех родственников. Неудивительно, что вытирать пыль со шкафов и менять перегоревшие лампочки стало только его обязанностью.

— Мой брат хвастался, что он главный в семье. Но давайте будем честны, это был я. Каждый раз, когда мы играли в спортивные игры, он заставлял меня играть на коленях, — вспоминал Пит.

Когда парень вырос, он увлекся музыкой, был в составе бойз-бенда, а во время пандемии, когда всех посадили на карантин, стал снимать забавные видео со своей мамой. Ролики залетали на огромное количество просмотров, и довольно быстро аудитория Пита разрослась до десятков миллионов человек.