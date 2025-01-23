Праздника не будет: как отдыхаем и работаем в феврале 2025 года

Праздничные мероприятия пройдут по всей стране Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











После длительных праздников в январе россияне с нетерпением ждут следующих. В феврале, как правило, есть дополнительный выходной в честь Дня защитника Отечества, но не в этом году. Расскажем, как будем работать и отдыхать в ближайшее время.

Февраль — самый короткий месяц года. В 2025 году в нем всего 20 рабочих дней, семь выходных и один праздничный нерабочий день — 23 февраля.

День защитника Отечества — государственный праздник, который отмечают в России и некоторых бывших странах СССР. Он появился в 1918 году и менял свое название несколько раз. Его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Но только с 2002 года 23 февраля объявили праздничным и сделали официальный выходной.

В этот день принято возлагать цветы и венки к воинским мемориалам и Вечному огню. Проходят и торжественные мероприятия, концерты и парады. В этом году одним днем не ограничились. Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в память о подвигах предков и в честь участников спецоперации.

Несмотря на то что 23 Февраля — государственный праздник, который в этом году пришелся на воскресенье. Согласно ч. 2 ст. 112 ТК РФ, когда праздник выпадает на выходной, его переносят — чаще всего на следующий день, но могут передвинуть и на другую дату. В этом году власти выбрали второй вариант и перенесли этот день на 8 мая.

Помимо этого, перед праздничными днями часто делают сокращенный рабочий день. Но после пятницы, 21 февраля, следует рядовая суббота, а не День защитника Отечества, поэтому работать придется полный день.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Стоит ли самостоятельно устроить себе отдых в феврале и взять отпуск, вопрос неоднозначный. С финансовой точки зрения это не очень выгодно. Из-за того что месяц короткий, стоимость одного рабочего дня в феврале выше, а значит, отпускные будут меньше.

Следующим праздником после Дня защитника Отечества идет Международный женский день, который празднуют 8 марта. Правда отдохнуть дольше опять не получится, потому что он тоже выпадает на выходной. Его перенесут на 13 июня. Так, получится дольше отдохнуть в теплое время года в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Зато пятница, 7 марта, будет сокращенным рабочим днем, так как является предпраздничной.