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Страна и мир Samsung показал свои новые смартфоны — Galaxy S25. Разбираемся: это конкурент iPhone?

Samsung показал свои новые смартфоны — Galaxy S25. Разбираемся: это конкурент iPhone?

Собрали главное о линейке телефонов

81
1 комментарий

Samsung делает ставку на продвинутые камеры

Источник:

22 января Samsung представил новую линейку своих телефонов. Собрали главное, что известно о Galaxy S25.

Цена

В линейке есть три разных смартфона: Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Каждый представлен в трех вариантах, они отличаются объемом памяти и размером экрана.

  • Samsung Galaxy S25 будет стоить от 99 990 рублей до 119 990;

  • S25 — от 129 990 до 139 990;

  • S25 Ultra — от 159 990 до 209 990 рублей. Характеристики самой дорогой конфигурации — 12/1Тб памяти.

Внешний вид телефонов

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Источник:

У каждой модели будет пять разных расцветок. Официально телефоны в Россию не поставляются, однако российские магазины уже начинают анонсировать их продажу.

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Характеристики

У всех телефонов — по 12 Гб оперативной памяти и одинаковый мощный процессор. Главное их отличие — диагональ экранов. Это 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма.

Корпуса смартфонов сделаны из титана

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Телефоны не так сильно отличаются от предыдущих линеек Samsung. У них те же экраны и аккумуляторы. Однако S25 Ultra дали некое «уникальное» стекло — в компании обещают, что оно не бликует.

Samsung известен хорошими камерами. Они остались почти теми же: 50 Мп и 12 Мп (на селфи-камере), пятикратный зум, широкоугольность. Однако к камерам добавили новый софт, усиленный ИИ-технологиями, благодаря ему снимки должны стать лучше.

ИИ-приложения на телефоне должны помочь быстро искать информацию, следить за здоровьем и даже составлять сводки событий за день

Источник:
Источник:

Также искусственный интеллект добавили в целый пакет функций. В компании обещают, что их телефоны смогут сочинять и редактировать письма, корректировать фото и расшифровывать диктофонную речь. В телефоны интегрирована нейросеть Google Gemini: она поможет организовать календарь, найти информацию в интернете и выполнить простые задания. К примеру, разослать вашим друзьям приглашения на встречу.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
а что на них смотреть если по плану Таврического всё заблокировано? в стабильной россии это просто кирпич золотой ради телеги?
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