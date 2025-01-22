Samsung показал свои новые смартфоны — Galaxy S25. Разбираемся: это конкурент iPhone?

22 января Samsung представил новую линейку своих телефонов. Собрали главное, что известно о Galaxy S25.
Цена
В линейке есть три разных смартфона: Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Каждый представлен в трех вариантах, они отличаются объемом памяти и размером экрана.
Samsung Galaxy S25 будет стоить от 99 990 рублей до 119 990;
S25 — от 129 990 до 139 990;
S25 Ultra — от 159 990 до 209 990 рублей. Характеристики самой дорогой конфигурации — 12/1Тб памяти.
У каждой модели будет пять разных расцветок. Официально телефоны в Россию не поставляются, однако российские магазины уже начинают анонсировать их продажу.
Характеристики
У всех телефонов — по 12 Гб оперативной памяти и одинаковый мощный процессор. Главное их отличие — диагональ экранов. Это 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма.
Телефоны не так сильно отличаются от предыдущих линеек Samsung. У них те же экраны и аккумуляторы. Однако S25 Ultra дали некое «уникальное» стекло — в компании обещают, что оно не бликует.
Samsung известен хорошими камерами. Они остались почти теми же: 50 Мп и 12 Мп (на селфи-камере), пятикратный зум, широкоугольность. Однако к камерам добавили новый софт, усиленный ИИ-технологиями, благодаря ему снимки должны стать лучше.
Также искусственный интеллект добавили в целый пакет функций. В компании обещают, что их телефоны смогут сочинять и редактировать письма, корректировать фото и расшифровывать диктофонную речь. В телефоны интегрирована нейросеть Google Gemini: она поможет организовать календарь, найти информацию в интернете и выполнить простые задания. К примеру, разослать вашим друзьям приглашения на встречу.