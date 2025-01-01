Путин решил поменять школьные учебники и правила приема в вузы

Путин также поручил правительству разработать рекомендации по формированию общего подхода к обучению русскому языку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Иностранные абитуриенты начнут сдавать единый экзамен по русскому языку при поступлении в вузы. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин и обязал правительство разработать концепцию введения этого экзамена.

Глава государства призвал разработать концепцию в соответствии с решениями Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Экзамен для иностранных граждан должен включать единые требования и определять уровень владения языком, необходимый для поступления в вузы и научные организации.

Ответственным за реализацию назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Срок выполнения этого поручения — 1 мая 2025 года, передает ТАСС.

Также к этому сроку правительству поручили представить предложения по созданию государственного информационного сервиса (цифровой платформы, где будет содержаться вся информация об учебе в России, а также о том, какая помощь от государства положена иностранным студентам и абитуриентам).

Теперь сдавать экзамены будут не только иностранные студенты и абитуриенты при поступлении в вузы, но и дети мигрантов при поступлении в российские школы. Об этом в декабре 2024 года заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Соответствующий закон об этом приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях.

При приеме в школу теперь необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Предполагается, что тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок его проведения установит Минпросвещения РФ.