«Шаг в борьбе с „иностранными друзьями“». В России запретили звонить через интернет — что теперь будет с мессенджерами

Звонить друг другу в мессенджерах станет невозможно? Источник: fizkes / iStock











Правительство России запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. «Фонтанка» разобралась, как теперь будут работать операторы связи и можно ли будет рядовым пользователям звонить друг другу через мессенджеры.

Что случилось?

Правительство опубликовало постановление, согласно которому из перечня лицензируемых услуг связи исключаются «услуги по передаче данных для передачи голосовой информации» — остаются только «услуги связи по передаче данных» и «местной телефонной связи». Сейчас такие лицензии дают возможность через интернет выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную связь. Такие лицензии выдает Роскомнадзор. Постановление вступает в силу 1 сентября 2025 года — до этого телеком-компании, оказывающие такие услуги, должны внести изменения в реестр лицензий.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил о возможном запрете на входящие звонки из-за рубежа, в том числе в мессенджерах. Сейчас этим занимаются операторы связи, но ведомство допустило, что могут быть введены и законодательные меры.

Позже постановление разъяснили в Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что IP-телефония продолжает работать, но для нее необходима лицензия, так что для большинства добросовестных операторов ничего не изменится. Также ограничения не затронут простых граждан, пользующихся голосовой связью в мессенджерах, так как общение в таком случае происходит без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Как власти борются с мошенниками и причем здесь звонки через интернет

В правительстве подчеркнули, что чаще всего именно такой технологией пользуются мошенники, так как это позволяет подменять номера. «Фонтанка» подробно объясняла, почему сотовые операторы пропускают звонки мошенников: подавляющее большинство вызовов они совершают с иностранных номеров, пользуясь инфраструктурой, неподконтрольной российским властям. Если бы жертва видела, что звонок от «следователя ФСБ» или «сотрудника банка» к нему приходит с Украины или Прибалтики, она бы, вероятно, бросила трубку. Но проблема как раз в этом: человеку показывается мало того, что российский номер телефона, так еще и его региона. А иногда и просто городской. Но оператор исходящего вызова из-за рубежа не передает принимающему вызов оператору в России данные о реальном номере — обнаружить подмену телефонного номера становится невозможно.

Убедить иностранных операторов передавать данные о своих абонентах Роскомнадзору — утопия, перестать пропускать такие вызовы — равно отключить Россию от международной связи.

Тем временем проблема с телефонным мошенничеством становится всё более острой: в новостях истории об обманутых «банками» и «полицией» по другую сторону трубки мелькают всё чаще, причем в числе жертв не только пенсионеры, но и молодые люди, доктора наук и экономисты из крупных фирм.

На совещании Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что телефонное мошенничество на Украине было возведено в ранг госполитики как одна из линий атак на Россию. «Это делают часто государственные органы или структуры, которые находятся под государственным украинским контролем», — рассказал президент. В конце декабря в России в результате действий телефонных мошенников произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов. Пенсионерка устроила взрыв в отделении Сбербанка, две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины, в Колпино за день подожгли два банкомата.

Борьба с мессенджерами

Незадолго до нового запрета в России ввели новые ограничительные меры в отношении мессенджеров. 13 декабря за нарушения требований российского законодательства в России заблокировали мессенджер Viber. В Госдуме блокировку сервиса объяснили тем, что он был «не способен обеспечить должный уровень безопасности пользователей». Еще одним поводом для «ограничения доступа» стало размещение противоправной информации.

Уже через неделю Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) мессенджер WhatsApp и программу для видеозвонков Skype. Также в перечень попали Wire, Element, KakaoTalk, Session, Crypvyser, DUST, Pinngle, Status, Keybase и Trillian. На данный момент реестр ОРИ насчитывает 456 сервисов. Согласно «закону Яровой», участники реестра должны хранить данные пользователей, информацию об их действиях и взаимодействиях, переписку, фото, аудио- и видеозвонки и передавать их правоохранителям. Причем постоянный доступ к этой информации силовых структур должен обеспечиваться с помощью специального оборудования, которое ОРИ обязаны установить за свой счет.

Значит ли это, что власти отрежут россиян от интернет-телефонии и вызовов через мессенджеры? В ближайшее время — нет, считают эксперты.

Запретят ли звонить через мессенджеры?

Как рассказал «Фонтанке» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, такая мера обсуждалась, но пока вводить ее не планируют. Пока меры касаются только тех случаев, когда звонок выходит из интернета на стационарные или сотовые телефоны. Для таких звонков теперь необходима лицензия: если оператор ее получает, то он обязан подключиться к системе Роскомнадзора «Антифрод» — это единая платформа верификации телефонных вызовов. Главная задача «Антифрода» — блокировка вызовов и сообщений с поддельных номеров, остановка подозрительных звонков еще до того, как мошенник сможет связаться с потенциальной жертвой.

— На частных клиентов это вообще никаким образом это не распространится. Потому что внутри интернета можно звонить дальше, со Skype на Skype, с WhatsApp на WhatsApp, с Telegram на Telegram и так далее. Это можно рассматривать как очередной шаг в плане борьбы с мошенничеством, для защиты от иностранных друзей — в кавычках, — подчеркнул он.

Эта мера не первая: ранее иностранцам разрешили покупать сим-карты только по биометрии, ограничили число сим-карт для иностранцев и россиян. Денис Кусков подчеркнул, что если запретить звонки через интернет в принципе, то это бы решило проблему с мошенничеством, но ударило бы по подавляющему большинству пользователей.

— Львиная доля людей сейчас разговаривает через мессенджеры. Если всё отрубить, то людям надо будет разговаривать через голосовую связь, которая стоит денег и которая в тарифах у операторов в среднем находится в пределах 300–1000 минут. Тогда бы пришлось увеличивать число минут, входящих в тариф, а значит — больше платить операторам, — объяснил он. Так что для любителей болтать по телефону часами — по работе, с родственниками за рубежом да и просто с друзьями — связь бы серьезно подорожала и ударила бы по кошельку.

«Мошенникам станет просто экономически нецелесообразно работать»

Руководитель BFF «Рустелеком» Юрий Брюквин объяснил, что часть игроков рынка работали по другой лицензии, получить которую проще, чем ту, что требует правительство сейчас. Чтобы получить необходимую лицензию на местную телефонную связь, нужно строить сеть и нести затраты. А такой связью пользуется всё меньшее число людей: квартирные телефоны отключают, абонентов становится всё меньше. Так что часть операторов может отказаться от того, чтобы лицензию получать: бизнес низкомаржинальный, так что малый бизнес в телекоме будет вынужден либо уйти с рынка, либо что-то предпринять.

С другой стороны — теперь борьба с мошенничеством включает в себя не только действия операторов и абонентов, предупреждения, технические аспекты, но и продвигается с точки зрения экономики, подчеркнул Юрий Брюквин.