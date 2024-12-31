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Страна и мир обзор В Барнаульском зоопарке еноты поели оливье — и уронили тарелку! Новости 31 декабря

В Барнаульском зоопарке еноты поели оливье — и уронили тарелку! Новости 31 декабря

Что произошло за сутки

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10 комментариев

Кадр за секунду до того, как тарелка потерпела крушение

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 декабря.

Еноты поели оливье

В Барнаульском зоопарке для енотов приготовили специальное оливье. Судя по тому, как те на него накинулись, енотам всё понравилось. Полюбуйтесь сами!

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Новогоднее обращение

Путин выступил с новогодним обращением. В нем он подвел итоги первой четверти XXI века и объявил следующий год Годом защитника Отечества.

Путин заявил, что россияне должны гордиться

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Текстовую версию обращения вы можете прочитать отдельно.

Шахматист проспал матч

Российский шахматист Даниил Дубов проспал свою партию на чемпионате мира. Он получил техническое поражение.

Дубов заявил, что пошел в свой номер подготовиться, но случайно уснул. «Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — прокомментировал он ситуацию.

Соперник Дубова — американец Ханс Ниманн — намекнул в соцсетях на трусость россиянина и заявил, что готов сыграть несостоявшуюся партию блица на любых условиях. В случае победы Дубова американец обещает направить вознаграждение в 10 тысяч долларов на любую благотворительность по выбору российского шахматиста.

Традиционный символ года

Брат знаменитого скульптора из якутского села Уолба вылепил символ года из навоза. Гигантская змея из балбаха, продуктов жизнедеятельность животных, подняла голову над огородом. Ее фото показало издание SakhaDaily.

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Иван Боппосов рассказал корреспонденту портала, что змея почти закончена, осталось вставить ледяные глаза, окрашенные в янтарный цвет. Творческий процесс затянулся из-за экстремально теплого декабря — навоз в таких условиях просто не мог застыть.

Ранее навозные символы года лепил старший брат Ивана Михаил, однако из-за болезни он отошел от дел и сейчас занимается тем, что мастерит небольшие предметы из дерева.

Атака ВСУ

В ночь на 31 декабря средства ПВО сбили над Россией 68 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

Самой массированной атаке подверглась Брянская область: там сбили 25 БПЛА.

— Пострадавших и разрушений нет, — отчитался брянский губернатор Богомаз.

Еще 17 беспилотников были обнаружены и перехвачены над территорией Крыма. Над территорией Краснодарского края сбили 11 дронов. Также атаке подверглись Смоленская, Тверская, Ростовская, Курская и Калужская области.

Уже после отчета Минобороны глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об отражении атаки беспилотника над полигоном Шалхи. После этого был закрыт аэропорт Владикавказ.


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Комментарии
10
Гость
1 час
Народ слушающий одно и тоже двадцать пять лет и живущий с каждым днём всё хуже поздравляю с Новым Годом в надежде на перемены , самоосознание и самоуважение🎄
Гость
1 час
Таврический Петросян Бабкина - это можно слушать вечно?
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