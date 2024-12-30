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Страна и мир обзор В Афганистане женщинам запретили смотреть из окон. Им уже нельзя учиться, ездить по улицам и громко говорить: новости 30 декабря

В Афганистане женщинам запретили смотреть из окон. Им уже нельзя учиться, ездить по улицам и громко говорить: новости 30 декабря

Что произошло за сутки

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3 комментария

В Афганистане продолжают вводить запреты, касающиеся женщин

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 декабря.

Россия и Украина провели новый обмен пленными

В результате переговорного процесса в понедельник, 30 декабря, Россия и Украина обменялись военнопленными. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Россия вернула 150 военных, которые находились на территории, подконтрольной Украине. Взамен были переданы 150 военнослужащих ВСУ.

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Пока российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Также им предоставлена возможность связаться с родственниками.

Возвращение военнослужащих проходило при посредничестве ОАЭ.

Людей, занимающихся незаконным майнингом в Чечне, хотят приравнять к террористам

В Чечне людей, которые занимаются незаконным майнингом, приводящим к проблемам с электричеством в селах и городах, подвергнут строгому наказанию и приравняют к террористам, «так как их действия наносят вред всему обществу». Об этом на телеканале «Грозный» заявил депутат Госдумы, советник главы республики Адам Делимханов.

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— После проверки соответствующих служб в регионе были выявлены случаи нелегального майнинга. Более того, стало очевидно, что многие из них бывают связаны с людьми, работающими в различных структурах, — сказал чиновник.

Умер 39-й президент США Джимми Картер. Ему было 100 лет

Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Об этом стало известно 30 декабря. Смерть подтвердил его сын, Чип, сообщает Atlanta Journal-Constitution.

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Джимми Картер прожил дольше любого другого президента Соединенных Штатов. Президентом страны он был в период с 1977-го по 1981 год.

В Афганистане запретили окна с видом на женщин

Верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада подписал указ с новыми ограничениями, касающимися женщин. Теперь жителям Афганистана нельзя проектировать окна в жилых домах так, чтобы в них можно было увидеть находящихся внутри женщин. Например, на соседскую кухню, двор с колодцем или другие уголки хозяйств, где проводят время женщины, согласно национальным традициям.

Если дом уже построен не по правилам, то сносить его не заставят, но перед окном придется выстроить стену в человеческий рост. Новые правила коснутся домов, которые стоят по соседству или через дорогу.

— Наблюдение за женщинами, работающими на кухнях, во дворах или набирающими воду из колодцев, может привести к непристойным действиям, — говорится в указе.

С этого лета созданная «Талибаном» «полиция нравов» — мухтасибат получила четкие указания по борьбе с фитной (искушением или смутой, приводящей к раздору в обществе).

В начале декабря стало известно, что в Афганистане запретили женщинам учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях — это была последняя для женщин возможность получить образование, поскольку доступ к остальным университетам им был закрыт еще в 2022 году. С тех пор запрещены девочкам и школы старше шестого класса — меру называли временной, якобы вводя ее до внедрения в образовательную систему приличествующих исламу условий.

Помимо этого, афганкам запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом, в одиночестве передвигаться на транспорте, в том числе такси. Голос женщины, в соответствии с законами страны, считается интимным, поэтому ей нельзя петь, декламировать или читать вслух на публике. Женщинам запрещено смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами, и наоборот.

В октябре председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников заявил, что в России проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций подходит к завершающей стадии.

*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России.

Стендаперу Славе Комиссаренко дали шесть лет колонии за оскорбление Лукашенко

Стендап-комик Слава Комиссаренко был заочно приговорен Минским городским судом к шести годам колонии в условиях общего режима. Об этом сообщает белорусское госагентство «Белта».

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— Суд постановил признать Вячеслава Комиссаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130, ч. 1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 367, ч. 2 (клевета в отношении президента Республики Беларусь), ст. 368, ч. 1 (оскорбление президента Республики Беларусь) УК, — цитирует СМИ постановление.

Специальное производство по делу Комиссаренко было начато в августе 2024 года. Ему предписывалось явиться в Следственный комитет — но комик к тому моменту уехал не только из Белоруссии, но и из России — с января 2022 года он жил в разных странах, включая Украину, Чехию и Турцию.

39-летний белорусский комик стал известен благодаря шоу «Смех без правил» и «Comedy Баттл».

Анастасия Ивлеева рассказала, как бежала от голого грабителя с битой из своей ванной на крышу

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева прокомментировала новость о проникновении в ее дом в Подмосковье неизвестного с битой и колючей проволокой. 30 декабря в телеграм-каналах появилась информация, что кто-то перелез через забор в коттедж Ивлеевой, разбил окно и шарился по полкам. В итоге приехавшая полиция нашла грабителя в кладовке. Самой Анастасии в это время дома не было.

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Ивлеева рассказала, что тот же гражданин уже залезал к ней в дом в августе — причем ночью, когда она спала. Он отправился в комнату блогера, предварительно раздевшись. Остальные члены семьи были в отъезде, кроме самой Анастасии в доме был только ее сотрудник.

— Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадекватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату, — написала она в своем телеграм-канале. — С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб! Сказать, что это было смертельно страшно, не сказать ничего.

Ивлеева призналась, что после этого события в доме спать не могла, и потому семья съехала. И, как выясняется, не зря: злоумышленник вернулся. Анастасия призвала своих подписчиков быть бдительными: «Жизнь нараспашку может сыграть с вами злую шутку». Телеведущая заключила, что не только счастье, но и безопасность любит тишину.

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Запрет Афганистан Женщина Обмен пленными Суд
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Комментарии
3
Гость
26 минут
Братской Абхазии по плану выделено шесть миллиардов на 2025 год и ещё дадут, можно посмотреть сколько там жителей если есть желание Муфтию разрешившему многожёнство хотят дать орден за заслуги перед Отечеством 1степени а мы должны продолжать работать и платить налоги, сборы, штрафы ведь таких абхазий у нас оооочень много, по плану Таврического это будет многополярный Мир
Гость
21 минута
Афганистан СевКорея Сомали - нам есщк чему стремится и с кого брать пример Веди нас Таврический в стабильное будущее, освободим все территории и заживём......+
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