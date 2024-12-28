Запрет IP-телефонии в России: новые правила против мошенников и последствия для людей

Возвращение IP-телефонии возможно в том случае, если нынешний запрет поможет уничтожить мошенническую отрасль Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В России ввели официальный запрет на IP-телефонию для звонков на мобильные и стационарные телефоны. На этот шаг правительство пошло, чтобы снизить число телефонного мошенничества, ведь аферисты используют именно такой способ связи с жертвой. Правда, IP-телефония пользуется популярностью и в бизнесе. Что это такое, как решение отразится на пользователях и клиентском обслуживании — рассказываем в материале.

IP-телефония — это телефонная связь через интернет. Для ее использования не нужно покупать дорогостоящее оборудование и прокладывать кабель, нужен только интернет. Во время разговора голос говорящего преобразуется в цифровой сигнал, который направляется другому абоненту. Устройство на другом конце, в свою очередь, расшифровывает сигнал, и он вновь становится аналоговым, поэтому принявший вызов абонент услышит живую человеческую речь.

Операторы и провайдеры IP-телефонии предоставляют свои услуги широкому кругу клиентов. Такой способ связи используют во всевозможных call-центрах, в медицинской, банковской, строительной сферах, для построения бизнес-процессов и обслуживания клиентов. То есть зачастую людям с предложением услуг звонят как раз с помощью IP-телефонии. Но и мошенники делают аналогично.

Теперь звонки через IP-операторов на обычные телефонные номера стали невозможны. Предоставление подобных услуг больше не входит в перечень разрешенных видов деятельности для операторов связи.

— Что касается возможных неудобств и убытков, они есть, конечно. Возможно, другими способами можно, кроме IP-телефонии, связываться. Естественно, и сам интернет никто не отменял как таковой, поэтому можно по нему всё, что можно, пересылать. Но некоторое время придется потерпеть, потому что эти неудобства гораздо меньше, чем те убытки, которые терпят наши граждане, — рассказал Городским порталам депутат Госдумы Олег Матвейчев. Парламентарий подчеркнул, что возвращение IP-телефонии возможно в том случае, если нынешний запрет поможет уничтожить мошенническую отрасль.

Обычным пользователям в этой ситуации опасаться нечего, так как изменения для них будут почти не ощутимы. Мессенджеры продолжают работать в прежнем режиме. Звонки, которые осуществляются в рамках этих приложений, не используют телефонные сети и не подпадают под ограничения.

Да и IP-телефония никуда не исчезнет, так как по указу правительства вводится запрет только на подключение к телефонным сетям связи для передачи голосовых сообщений. Поэтому новые ограничения лишь потребуют перенастройки текущих параметров.

— Теперь звонки будут осуществляться только в частных сетях передачи данных, а не через публичные сети передачи данных (интернет). Запрет осуществляется не на IP-телефонию как технологию, а на звонки в публичной сети передачи данных (интернет), — пояснила Городским порталам представитель пресс-службы оператора связи, разработчика программных продуктов MCN Telecom Любовь Мартынова.

В большей степени изменения коснутся межоператорского взаимодействия. А вот для бизнес-компаний и частных клиентов практически ничего не изменится.

В этом году уже принимали меры по регулированию IP-телефонии. Операторам запретили предоставлять VoIP-аккаунты с IP-адресами, находящимися за пределами страны, чтобы сократить количество мошеннических звонков, но проблему полностью это не решило.