WhatsApp на грани блокировки в России: когда это может произойти и почему

Мессенджер уже не раз штрафовали в России Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Мессенджер WhatsApp находится в реестре организаторов распространения информации по распоряжению Роскомнадзора. Сервис обязан хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ. Сейчас сервис не сотрудничает с правоохранительными органами. Из-за этого высока вероятность того, что мессенджер заблокируют. Однако всё будет зависеть от действий руководства.

WhatsApp — единственный сервис Meta, который работает в России. Instagram* и Facebook* были заблокированы в 2022 году (запрещены в РФ. Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской в России).

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что через WhatsApp действуют экстремистские и террористические организации. Есть информация, что террористы использовали этот мессенджер при предотвращенных терактах.

— У WhatsApp нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами. Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь «мяч» на стороне WhatsApp, — заявил Матвейчев.

Информацию об этом прокомментировал и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он считает, что вероятность блокировки WhatsApp высока, особенно после блокировки Viber. Свинцов подчеркнул, что компания должна соблюдать российское законодательство, чтобы избежать ограничений.

— WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram. Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность, — прокомментировал Свинцов ситуацию с мессенджером «Парламентской газете».