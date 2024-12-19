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Страна и мир Итоги с Путиным Путин обвинил Google в замедлении YouTube

Путин обвинил Google в замедлении YouTube

Президент России заявил, что Google должен соблюдать законы РФ

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3 комментария

Путин считает, что поисковые запросы Google и YouTube являются пропагандой какой-то политической платформы

Источник:

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был озвучен вопрос от блогера Влада Бумаги. Он поинтересовался, зачем блокировать YouTube в России. Глава государства рассказал подробности об этой ситуации.

–В ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к властям РФ, — заявил Путин.

Президент обвинил Google в замедлении YouTube. Он также отметил, что компания должна соблюдать российские законы, чего в настоящее время они не делают. Они не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств.

Глава государства считает, что в поисковые запросы этих площадок часто не отвечают реальным запросам граждан, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Также они начинают практически изымать из оборота имена российских артистов, блогеров, политических деятелей и т. д. Президент подчеркнул, что все это является нарушением соответствующих законов РФ. Поэтому Роскомнадзор предъявляет компаниям претензии.

Президент назвал российских блогеров умными современными людьми и выразил уверенность, что они будут транслировать правильные смыслы аудитории и без посторонних советов.

Источник:

Видеоплатформа YouTube в России стала практически недоступна для россиян. Работа сервиса замедлилась еще в августе, и есть недовольные этой ситуацией. Один из таких людей — гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. О проблеме он рассказал президенту Владимиру Путину, тогда президент пообещал разобраться в ситуации.

Массовый сбой YouTube российские пользователи начали замечать в середине июля. Тогда «Ростелеком» предупредил, что скорость загрузки видео и качество кадров сильно снижаются. Это произошло из-за технических проблем в работе оборудования Google. Именно этой компании принадлежит видеохостинг. Оборудование, которое находится в России, устаревает, из-за чего и возникают проблемы. Чтобы их решить, американской компании необходимо обновить свою инфраструктуру.

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Комментарии
3
Гость
37 минут
Ага. "Сижу, никого не трогаю, чищу ножиком апельсин. Тут мимо проходит Гоги, спотыкается и падает на нож. И так 26 раз."
Гость
1 час
таксист , как всегда , несёт пургу
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