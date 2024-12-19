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Итоги года с Владимиром Путиным
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Страна и мир Итоги с Путиным Какие итоги подводит Владимир Путин и что отвечает жителям страны — видео-трансляция

Какие итоги подводит Владимир Путин и что отвечает жителям страны — видео-трансляция

О чем говорит Владимир Путин, подводя итоги года

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2 комментария

Мероприятие проводится в Гостином дворе

Источник:

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию и прямую линию с жителями страны. Объединенное мероприятие назвали «Итоги года с Владимиром Путиным». На нем он отвечает на вопросы журналистов и россиян. Жители страны задавали их две недели, а теперь могут услышать ответы от Владимира Путина. Следить за ходом выступления можно в видео-транляции или текстовом формате.

Модераторами стали Дмитрий Кулько и Александра Суворова

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Комментарии
2
Гость
1 час
Интересно, детишек участников СВО пригласит на кремлёвскую ёлку?
Гость
3 минуты
Какие вопросы подготовят на те и ответит . Всё предсказуемо
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