Какие итоги подводит Владимир Путин и что отвечает жителям страны — видео-трансляция

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию и прямую линию с жителями страны. Объединенное мероприятие назвали «Итоги года с Владимиром Путиным». На нем он отвечает на вопросы журналистов и россиян. Жители страны задавали их две недели, а теперь могут услышать ответы от Владимира Путина. Следить за ходом выступления можно в видео-транляции или текстовом формате.