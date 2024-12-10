Гигантские растения, нерпы и заброшенный маяк: фотограф рассказала о путешествии на таинственный и дикий Сахалин

Взгляните на Сахалин глазами фотографа Источник: Ирина Лаптева / Vk.com

Одно из самых манящих, загадочных и живописных мест нашей родины — это Сахалин. Далекий остров славится своей первобытной природой, могучими скалами, пляжами, морем. Эта красота манит туристов, в особенности фотографов. Ирина Лаптева из Ханты-Мансийска вооружилась камерой и отправилась за тысячи километров ради кадров прекрасного Сахалина. О том, каким она увидела остров, читайте в ее колонке для портала 86.RU. Далее — от первого лица.

На зов маяка

Бухта Тихая Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

В 2022 году я побывала во Владивостоке, местная природа очень зацепила, она совсем другая, отличается от нашей. Захотелось отправиться дальше. А год назад моя подруга переехала на Сахалин. Я решила, почему бы не совместить приятное с полезным? И увидеться с подругой, и побывать на Сахалине.

Бухта Тихая Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Я сама из Ханты-Мансийска, но родилась в Нижневартовске. Летом как раз была там, а уже из Нижневартовска добралась до Сургута. Оттуда долетела до Красноярска, а следом — на Сахалин. Туда-обратно у меня вышло 37 тысяч рублей, это очень дешево. Билеты я покупала где-то за полторы недели до вылета.

Остров Сахалин Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Я остановилась в Южно-Сахалинске. Природа за городом, конечно, сказочная, но если сравнивать с Ханты-Мансийском, инфраструктура Южно-Сахалинска кажется устарелой, как будто он построен очень-очень давно. На самом деле он лишь начинает развиваться. Подруга, живущая там, рассказывала, что у них только-только появляются интересные кафе, в которых можно позавтракать. Автобусы ходят, но я привыкла к машине, поэтому взяла каршеринг и передвигалась на нем.

Остров Сахалин Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Мне немного не повезло — в мое путешествие в Южно-Сахалинске была плохая погода. Жуткие ливни хлестали несколько дней, море штормило, сносил с ног очень холодный ветер. Как рассказала подруга, обычно у них не так.

Мыс Анива

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Анива — скалистый мыс в Охотском море. В 1939 году на скале Сивучьей рядом с мысом возвели маяк Анива, который теперь входит в пятерку красивейших мест на Земле по версии National Geographic

Маяк я заприметила еще во время путешествия во Владивосток, но на тот момент не получилось туда попасть. В этот раз тур на маяк был одной из главных причин, почему я поехала на Сахалин. С утра нас собрали группой и довезли до причала, а там пересадили на лодку. По морю мы шли примерно 1,5 часа вдоль берега. В это время нам показывали маленькие водопады. А еще нерп, которые разваливаются возле камушков. Они вообще прикольные, похожи на чипсины «Принглс», лежат такие, тусуются. Но стоит только подплыть поближе, как они от страха вскакивают и сразу же уплывают. От нас нерпы сначала спрятались на глубине, потом начали подплывать, подглядывать за нами и быстро уплывать обратно.

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Нам очень повезло с гидом. Когда уплывали от пирса, там была куча лодок, я сразу подумала: «Сейчас вся эта толпа людей окажется на маленьком маяке, и я не смогу его снимать». Но гид всё переиграл: отчалив, мы поплыли смотреть водопады и нерп, а уже потом отправились на маяк. К этому времени уже никого на нем не было, и мне удалось пофотографировать.

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Повезло с еще одним моментом. На берег лег сильный туман, накануне был шторм. Это был первый день после шторма, когда можно было выйти в море. И сначала всё было мутное, неприглядное, но как только мы приплыли на маяк, туман рассеялся, и мы застали красивые и светлые пейзажи.

Мыс Крильон

Мыс Крильон — самая южная точка острова Сахалин. Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Самая долгая моя поездка по Сахалину была к мысу Крильон. Мы двигались на внедорожниках, выехали в 4 утра, а вернулись в час ночи. На пути повстречалось много интересного: гора Коврижка, на которой безумно красиво, затонувший сухогруз, маяк Кузнецова. Граница с Японией находится в море, но если подойди в краю мыса, то приходит сообщение от оператора «Добро пожаловать в Японию!».

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

В какой-то момент я увидела стаю нерп, особей 300 одновременно. Вернее, их заметила моя попутчица: «А вы видите, там, вдалеке, лежат нерпы!» А я такая: «Где? Где?!» Даже не знаю, как она их увидела, очень далеко были. Ну мы их, конечно, перепугали немного.

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

По пути на мыс есть затонувший корабль. На нем сидит много птичек, интересных, но пугливых. Сама корма уже сгнила, но другие части сухогруза еще остались.

По дороге на мыс Крильон лежит разбитый американский сухогруз легендарной серии «Либерти». Называется он «Луга». В 1943 году американский сухогруз был принят советской закупочной комиссией и включен в состав Дальневосточного государственного морского пароходства. Во время Второй мировой войны использовался для экспортно-импортных перевозок между тихоокеанскими портами СССР и союзников. В 1947 году «Лугу» решили отправить на капитальный ремонт в Шанхай через Владивосток. Буксировал «Лугу» пароход «Петр Чайковский», но по пути оба судна были охвачены тайфуном. Разбитого «Лугу» выбросило возле мыса Крильон, где он и лежит по сей день.

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Скала Лягушка

Источник: Ирина Лаптева

Источник: Ирина Лаптева

На Лягушке потрясающе красиво. Это скала, которая находится в лесной чаще. Если смотреть с некоторого ракурса, то она действительно напоминает лягушку. Вся лысая, стоит посередине леса, а вокруг просто трава и зеленые деревья. Выглядит очень интересно.

Краеведческий музей

Источник: Ирина Лаптева

Музей выглядит как дом в традиционном японском архитектурном стиле «императорской короны», как из аниме. Около него есть сад, где растут розы, и небольшой искусственный пруд с фонтанчиком. На входе статуи в виде «кома-ину» — это мифическое животное японцев, похожее на смесь льва и собаки.

Источник: Ирина Лаптева

В музее много редких камней, минералов, ракушек, найденных на Курильских островах и в Южно-Сахалинске. А еще — две реплики скелетов динозавров, сухопутного ниппонозавра и морского десмостилюса.

Источник: Ирина Лаптева

Источник: Ирина Лаптева

Источник: Ирина Лаптева

На втором этаже стоят чучела животных: лосей, орланов, сов, медведей и не только. Есть черепаха. Как нам рассказали, поскольку Сахалин омывается Охотским и Японским морем, черепахи там не водятся — слишком холодное течение. Но эта черепашка каким-то образом приплыла на берега Южно-Сахалинска. Теперь она в музее.

Источник: Ирина Лаптева

Недалеко стоят три чучела волка, которые также случайно забрели по льду зимой в Южно-Сахалинск из Владивостока. Они тоже стали экспонатами музея.

Источник: Ирина Лаптева

О «гигантской» природе

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Виды за городом просто потрясающие. Природа там своя, отличается от привычной нам тайги. А еще всё такое гигантское! Что ни дерево, то огромное, высокое, стволы толстые. Даже рябины такие. Лопухи с капот машины, а борщевик метра по три. Знаете цветок антуриум, или «мужское счастье»? Одомашненный комнатный цветок имеет кувшинку примерно сантиметров в 10. А возле скалы Лягушка такой же цветок вырастает уже в три раза больше. Поражает, конечно.

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

Кроме нерп мы видели морского льва. Он показал половину головы и скрылся в воде. На Сахалине есть город Невельск, а в нем — небольшое каменное сооружение, где морские львы постоянно собираются и лежат месяцами. Но когда я приехала, они уже, к сожалению, покинули свое лежбище.

О кухне

Источник: Фотограф Ирина Лаптева Ханты-Мансийск / Vk.com

На Сахалине очень много японцев, китайцев и корейцев, часто встречаются интернациональные семьи. Местами я чувствовала себя белой вороной. И даже все кафе и рестораны подстроены под их культуру питания.

Мне очень понравились запеченные роллы с гребешками. Такого вкуса больше нет нигде. На Сахалине живут люди, которые питаются этой едой всю жизнь, она у них получается великолепной.

Я пробовала омлет с крабовым мясом, и это лучший завтрак в моей жизни. У нас тоже есть такие блюда, но разница в том, что на Сахалине морепродукты очень свежие, только выловлены и уже на стол. Цены примерно как у нас, может, повыше. Например, рамен с морепродуктами на острове стоит 780 рублей.

Из десертов понравился японский хлопковый панкейк. Это как оладушек, но воздушный.

В Южно-Сахалинске есть торговый центр «Аллея», а в нем фуд-парк. Очень большое помещение с кучей кафе. И там есть всё: и суши, и роллы, и рамен, и хлопковый панкейк, и пирожное моти, и пицца, и много вкусностей.

Лучшие сувениры, которые можно привезти с острова, — это рыба и икра. Я взяла с собой четыре баночки. Но морепродукты там не дешевле, разница лишь в том, что они намного свежее.

О туристах

Источник: Ирина Лаптева