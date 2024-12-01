«Встретилась с ее высочеством»: россиянка нашла мужа в самолете и переехала к нему в Монако — как она живет в стране яхт и бриллиантов

В княжестве Монако Марина живет уже четыре года Источник: Марина











Бриллианты, роскошные яхты и виллы, знаменитости, прогуливающиеся по улицам, — все это легко можно встретить в Монако. Марина уже четыре года живет в этой крошечной, но густонаселенной стране. О переезде никогда не задумывалась, но встреча с возлюбленным перевернула жизнь. Бывшая стюардесса, а ныне педагог рассказала NGS.RU о том, почему люди выбирают казино в Монако, а не в Лас-Вегасе, какой след оставила в княжестве Российская империя, а также о знакомстве с княгиней Шарлен.

От мечты к реальности

Еще ребенком Марина с родителями часто путешествовали, поэтому выбор профессии был определен давно — девушка решила стать стюардессой.

— Я родилась и выросла в Новосибирске. Когда была маленькой, мы часто летали к родственникам в Москву и Питер и просто путешествовали. Стоило нам только приехать в аэропорт, я могла часами смотреть в окно, как взлетают и садятся самолеты, — рассказывает Марина.

Марина работала стюардессой Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Она поступила в московскую авиашколу «Аэрофлота». К экзаменам усиленно готовилась.

— Для того чтобы туда поступить, мало того, что нужно отменное здоровье, еще очень важно владеть английским языком. Так как я давно определилась с будущей профессией, еще в школе начала готовиться — усиленно изучала английский, — отмечает героиня.

Марину пригласили на работу в «Аэрофлот». Она летала по России, но спустя полтора года перевелась на международные рейсы.

Что можно сделать ради любви?

Девушка познакомилась с будущим мужем на рейсе Москва — Ницца Источник: Марина











О том, чтобы уехать жить за границу, Марина не задумывалась, планировала обосноваться в Москве, но судьба распорядилась иначе. Во время одного из полетов в Ниццу она познакомилась с Роберто. Иностранец провел отпуск в России и возвращался домой.

— Мы каждый день переписывались. Он родился и вырос в Монако, он коренной монегаск. Часто приглашал в гости, но у меня не получалось из-за работы, — рассказывает Марина.

Монегаски — коренные жители Монако. В наши дни численность этого народа около 7000 человек, что составляет примерно 1/5 от всего населения княжества.

Долгое время у Марины не получалось прилететь в Монако Источник: Марина











В начале 2020 года, через полгода общения на расстоянии, Марина взяла долгожданный отпуск и отправилась в Монако. Там Роберто познакомил девушку с друзьями и семьей. Через две недели стюардесса вернулась в Россию, но разлука была короткой.

— Буквально через два месяца, в мае, Роб прилетел в Москву и сделал мне предложение. Я не знала, что ответить, но всё же сказала да, — говорит Марина.

Она вышла замуж за монегаска Источник: Марина











В августе Марина уволилась с работы и переехала к Роберто в Монако, а уже в октябре пара поженилась. Пока у бывшей стюардессы нет гражданства, но она сможет получить его в следующем году, после пяти лет брака с гражданином страны.

Переезд полностью изменил жизнь Марины. Ей пришлось забыть о карьере в авиации, в Монако нет аэропорта, ближайший — в Ницце.

— После переезда я начала давать частные уроки по фортепиано. Музыкальное училище я закончила еще в Новосибирске, и это мне очень помогло. Сейчас один час занятия у меня стоит 1000 евро, это средняя цена, есть педагоги, у кого выше ценник, — рассказывает Марина.

Муж работает крупье в самом известном казино Монте-Карло. Общий доход позволяет жить с комфортом.

— Нашей с мужем зарплаты в целом хватает, мы особо ни на чем не экономим, но и что-то дорогое, к примеру машины, не берем. Иногда ходим в рестораны, в среднем ужин на двоих выходит 1500 евро. Но предпочитаем есть дома. В магазине я трачу около 100 евро за один поход, покупаю яйца, хлеб, пасту, молоко, овощи и фрукты, — рассказывает Марина.

За четыре года она смогла найти друзей. Напряженная ситуация в мире никак не повлияла на отношения. Однако, отмечает бывшая стюардесса, на улицах стало заметно меньше туристов из России.

— У наших друзей есть небольшая яхта, мы часто устраиваем там вечеринки. Или же просто гуляем по городу. Конечно, тут есть ночные клубы и бары, но мы не любители в них бывать, — рассказывает Марина.

Особенности жизни в Монако

Госпиталь принцессы Грейс — главное медицинское учреждение в княжестве Источник: Марина











Монако — страна для обеспеченных людей, в основном здесь обосновались те, кто нажил свое состояние в другом месте, поэтому многотысячные счета их не пугают. Например, медицинскую помощь эмигранты могут получить только при наличии страховки. Бесплатная медицина — привилегия для коренного населения.

— Для граждан страны предусмотрен список медицинских услуг, которые им оказывают бесплатно. Но практически все покупают медицинские страховки, чтобы пользоваться и дополнительными услугами. В среднем медполис стоит около 7–9 тысяч евро в год, — отмечает Марина.

В Монако живут в основном те, кто нажил богатство в другом месте Источник: Марина











Также для монегасков государственные детские сады и школы полностью бесплатные. Детей эмигрантов туда могут взять лишь при наличии свободных мест, в частных же заведениях стоимость года учебы начинается от 12 тысяч евро.

В Монако — шикарные яхты владельцев со всего мира Источник: Марина











В школах Монако учатся 12 лет, при этом последние четыре года не изучают всё подряд, а занимаются по будущей специальности.

— Уроки физкультуры часто проходят на берегу моря, там дети готовятся стать спасателями. Насколько знаю, это обязательно, так как, если не пройти эти занятия, в будущем вы не сможете работать в море и заниматься яхтингом. А в целом мало кто получает высшее образование, подростки сразу после школы идут работать в туризм или гостиничный бизнес, — объясняет Марина.

Уроки физкультуры проходят на пляже Источник: Марина











Площадь Монако всего два квадратных километра, поэтому здесь застроен каждый участок земли. Из-за того, что территории не хватает, цены на недвижимость в княжестве очень высокие.

— Нам повезло: Роберто досталась двухкомнатная квартира от бабушки. Это своего рода лотерея, но коммунальные услуги стоят очень дорого, к примеру, за электричество мы платим в среднем 250 евро в месяц. Если же вы решите купить в Монако квартиру, то готовьтесь раскошелиться, цена за один квадратный метр начинается от 100 тысяч евро, — раскрывает секреты Марина.

«Из-за грандиозности и пафосности люди выбирают Монте-Карло»

В стране нет аэропорта Источник: Марина











Монако — центр притяжения знаменитостей и миллионеров. Пусть в стране и нет аэропорта, зато полно площадок для вертолетов, из-за чего пробки возникают не на земле, а в воздухе. Это происходит дважды в год: во время Каннского кинофестиваля и Формулы-1. Именно во время гонок Марине удалось пообщаться с княгиней Монако Шарлен.

— После переезда в страну я несколько раз видела князя и княгиню, но лишь издалека, во время крупных праздников. Лицом к лицу встретилась с ее высочеством Шарлен в мае 2022 года во время гран-при Формулы-1. После награждения победителей княгиня с мужем и детьми собралась уезжать, но решила подойти к толпе, которая стояла у выхода. Среди зрителей была и я с мужем, — рассказывает Марина.

В княжестве ежегодно проходят гонки Источник: Марина











По словам Марины, княгиня пожимала руки и общалась с собравшимися. Когда очередь дошла до нашей героини, она буквально забыла все слова.

— Через пару секунд я всё же опомнилась и сделала небольшой реверанс. Княгиня спросила, как меня зовут, и пожала руку. Самое интересное, что в тот день у меня на футболке была приколота брошка в виде дельфина, я ее покупала в Новосибирске. Шарлен заметила ее и сказала, что у меня красивое украшение. Я думаю, брошь она заметила из-за того, что занималась плаванием, — отмечает Марина.

Княгиня Шарлен с дочерью Источник: Марина











После встречи с княгиней Марина попросила знакомых найти копию своей броши в Новосибирске и отправить ей. Украшение вместе с открыткой на Рождество она передала во дворец. Получила ли Шарлен подарок — неизвестно. Но пока на публике княгиня с этой брошью не появлялась.

Центральное место княжества — казино Монте-Карло Источник: Марина











Главная достопримечательность Монако — казино Монте-Карло. Одно из старейших игорных заведений мира. В свое время здесь бывали члены императорского дома Романовых, а также великие российские писатели: Маяковский, Куприн, Чехов. Ежегодно Монте-Карло посещают тысячи богатейших людей планеты.

— Именно из-за такой грандиозности и пафосности люди выбирают Монте-Карло вместо Лас-Вегаса. Мой муж Роберто работает в казино крупье, регулярно за его столом играют миллионеры и кинозвезды. Сама я в казино ни разу не играла, но была тут несколько раз, заходила просто посмотреть здание изнутри, — рассказывает Марина.

Местным гражданам запрещено посещать казино Источник: Марина











Монако связано с Россией не только из-за того, что тут любила отдыхать российская аристократия. В 1909 году в Монако приехал великий художественный деятель Сергей Дягилев, чтобы основать тут труппу русского балета, позже названного Балетом Монте-Карло. В свое время на сцене Оперы Монте-Карло выступали великие русские балерины Матильда Кшесинская и Ольга Преображенская.

— Россия оставила сильный отпечаток на Монако. В здании оперы сохранился кабинет Дягилева. Тут даже есть улица, названная в его честь, установлен памятник, — отмечает Марина.