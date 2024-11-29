«Я мечтала об этом круизе восемь лет»: туристка из России объявила голодовку и требует компенсации за сорванный тур в Антарктиду

Круиз закончился из-за поломки судна, спущенного на воду всего год назад Источник: Наталья Литвинова, Серафима Пантыкина / V1.RU











Наталья Литвинова из Волгограда осталась единственным держащим голодовку туристом на борту лайнера Swan Hellenic Diana, возвращающемся в аргентинский порт Ушуайя на одном работающем двигателе. Наталья уверяет — она копила на круиз восемь лет и намерена добиваться ваучера на посещение ледового континента. Пока же компания обещает компенсировать лишь часть средств, потраченных на круиз. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

Источник: V1.RU

В Антарктику зайти не сможет

— Круизный лайнер Swan Hellenic Diana вышел в море из Кейптауна 13 ноября. По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое плавание в аргентинской Ушуайе, — сообщал телеграм-канал Baza. — Однако через несколько дней пути капитан сообщил о поломке одного из двигателей. Судно замедлилось, но продолжило движение, несмотря на неисправность. Из обещанных 15 высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь три раза (да и то, отдыхающим предложили лишь короткие экскурсии). Кроме этого, капитан объявил, что судно не сможет зайти в Антарктику и направляется прямиком в Аргентину.

Источник: Baza / T.me

Наталья сейчас единственный турист, которая объявила сухую голодовку и добивается ваучера на тур в Антарктиду и компенсации расходов на перелеты из России до Ушуайи и обратно.

Источник: Наталья Литвинова / Vk.com

— Тур в Антарктиду фактически превратился в перегон судна из Кейптауна в Ушуайю, — рассказала Наталья. — Через несколько дней после того, как началось путешествие, капитан объявил, что у нас вышел из строя один из винтов, и мы идем в Ушуайю. Турфирма предложила нам либо вернуть половину потраченных на этот круиз денег, либо сделать 65% возмещения на покупку будущего круиза. При условии, что мы посетили всего три точки из 15. Причем две последних нам показали буквально за один день.

В рекламных буклетах компании судно описывают как плавучий бутик-отель:

— SH Diana является третьим и самым большим в серии из трех креативно задуманных и спроектированных экспедиционных судов повышенного полярного класса нового поколения, — говорится на сайте судна. — Во флоте Swan Hellenic SH Diana является самым габаритным экспедиционным судном, в то время как ледоупроченный корпус PC6 позволяет судну осуществлять экспедиции по самым труднодоступным и впечатляющим регионам мира. SH Diana предлагает своим гостям 5-звездочное размещение в окружении элегантных и изысканных интерьеров. Экспедиционный круиз на борту SH Diana — это лучший выбор для тех, кто хочет исследовать отдаленные уголки нашей планеты без отказа от привычного уровня комфорта и сервиса. При этом офисов в России у компании нет. Ее представительства работают на Кипре, в континентальной Европе, Америке, Дубае, Австралии и Гонконге.

Источник: Наталья Литвинова / Vk.com

Как разрушить мечту?

Наталья уверяет: стоимость туров, которые компания предлагает в качестве компенсации, начинается от 10 тысяч долларов. Таких денег у нее просто нет. Всего на борту судна находится порядка 25 российских туристов. Кроме волгоградки, туры в Антарктиду купили жители Екатеринбурга, Москвы и Крыма. Всего на борту чуть больше 170 человек из различных стран мира. Очень много пенсионеров, есть даже инвалиды-колясочники.

— Вот так в одночасье рушатся все мечты, а планы летят куда-то в пропасть, — рассказывает женщина. — Этот тур мне обошелся в 6200 долларов, билеты на самолеты из России и обратно — еще 2400 долларов. Об этой поездке я мечтала восемь лет, долго копила на нее… И вместо Антарктиды получила фактически прогулку по Атлантическому океану и непонятные перспективы компенсаций.

Женщина рассказывает: голодовка началась в понедельник, однако из голодающих осталась только она одна:

— Я нахожусь возле ресепшн, с понедельника не ем и не пью, отлучаюсь только в туалет, — рассказывает женщина. — Остальные по различного рода причинам голодовку прекратили. Мы понимаем, что единственным возможным способом привлечь к себе внимание и решить вопросы компенсации от фирмы является привлечение СМИ. Первыми про нас написала английская The Times, потому что на борту находятся граждане Великобритании. Среди пассажиров есть и китайцы, и австралийцы. Некоторым всё равно, что происходит, а некоторые настроены достаточно решительно. Я требую от фирмы ваучер на тур в Антарктиду и компенсацию перелета. Причем прекрасно понимаю — как только сойдем на берег, то шансы добиться хоть чего-то практически сразу сойдут на нет.

В путешествии удалось увидеть лишь айсберги Источник: Наталья Литвинова

Судиться с фирмой-организатором круиза Наталья также, скорее всего, не будет в силу бесперспективности — компания зарегистрирована на Кипре. Прибытие сломанного лайнера в Ушуайю ожидается в воскресенье, 1 декабря, в 17:00 местного времени.

О себе Наталья пишет в соцсетях весьма просто: «Живу как хочу и тебе можно. Организую мероприятия и туры, которые ты не забудешь. Путешествую — пока 33 страны».

В разделе «Место работы» у нее указаны три организации — компания «Agent SMM», где она указана владельцем, автор туров в компании Volga Terra и креатор, идеолог и организатор творческих проектов в центре творческих инициатив и коммуникаций «ТВОРИ». Также по данным из открытых источников, Наталья Литвинова указана в качестве руководителя ООО «Наутилус», занимающегося прочей деятельностью по организации отдыха и развлечений. Фирма по итогам 2023 года показала выручку в 2,7 миллиона рублей и чистую прибыль в 474 тысячи рублей. Ранее Наталья Литвинова занималась также продвижением и популяризацией экстремального волгоградского ультрамарафона в полупустыне Elton Ultra.

«Все ответы можно найти в контракте»

Руководитель туристической компании «Вотпуск» Ольга Сигачева предполагает, что шансы добиться полной компенсации стоимости тура у волгоградки минимальные.

— Если тур покупался через российского оператора, то ей бы всё вернули, поскольку при срыве поездки по вине туркомпании российское законодательство требует либо полного возврата средств, либо предоставления аналогичного тура, — уверяет собеседник. — В этом же случае нужно либо соглашаться на то, что предлагает туроператор, либо попытаться судиться, учитывая тот факт, что судиться придется, скорее всего, по месту нахождения фирмы, и не факт, что дело будет выиграно. Человек, конечно, может подать в суд и в России и, скорее всего, его даже выиграет, вот только добиться какой-то компенсации будет практически невозможно, поскольку все эти кипрские компании чихать хотели на решения российских судов.

Руководитель юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников предполагает, что ответы на многие вопросы о возмещении стоимости тура можно найти в контракте:

— Женщина оказалась на корабле, значит, часть услуг всё же была оказана, — размышляет юрист. — В этом случае нужно внимательно читать договор, в том числе изучить, какова подсудность и праворегулирование этого документа. Если это исключительно западная компания и подсудность иностранная, то очевидно, что российский закон «О защите прав потребителей» здесь неприменим, и ее претензии нужно рассматривать с позиции того права, коим руководствуется сам туроператор. С учетом того, что компания зарегистрирована на Кипре, система права будет, скорее всего, англосаксонской. Поэтому нужно внимательно смотреть на сам договор, подсудность и возможные форс-мажоры, которые туроператоры были обязаны прописать. И если поломка корабля считается форс-мажором, после которого не наступает последствий, связанных с полной стоимостью компенсации тура, то нужно отнестись к этому внимательнее. Если форс-мажор в качестве поломки не предусмотрен, и компенсации за это не предусмотрено, то у человека появляется право обращаться в суд в рамках контракта по подсудности и судиться. Российский закон «О защите прав потребителей» здесь может быть неприменим. Поэтому прежде, чем подписывать подобного рода договоры, нужно уговаривать, чтобы российское право распространяло свое действие на такие виды документов. А вообще, англосаксонское право — прецедентное, и нужно внимательно прочитать сам контракт. Думается, там можно найти ответы на многие вопросы.