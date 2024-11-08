Опять работать заставляют: россиян ждет последняя шестидневка в 2024 году

В конце года придется ударно поработать, любуясь на новогодние атрибуты Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Не успели все оправиться от шестидневки в ноябре, а уже приближается очередная длинная рабочая неделя. Перед самыми новогодними праздниками опять изменится привычное расписание. Вместо пяти дней, придется трудиться шесть подряд.

Рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. В субботу не получится выспаться и заниматься своими делами, в этот день придется ехать на работу. При этом день не будет сокращенным. Благодаря рабочей субботе россиян ждут особенно длинные новогодние каникулы, 28 декабря все будут работать за 30-е число, чтобы праздничные дни не разрывались на рабочие будни.

После шестидневки можно отдохнуть 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января текущего года.

Россиян ждет рабочая суббота в декабре Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

За 2024 год это будет третья рабочая суббота. Предыдущие выпали на конец апреля и начало ноября. В будущем году шестидневных рабочих недель будет гораздо меньше — лишь одна в ноябре. Поработать придется 1 ноября.

В следующем году будет одна рабочая суббота Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы









