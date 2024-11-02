Шнуров записал скандальную песню про Инстасамку, а ее фанаты разгромили магазин: звездные новости недели

Зотеева рано уехала с мероприятия из-за сильной давки Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











На этой неделе случилось несколько громких звездных скандалов. Психолог Вероника Степанова «проехалась» по мамам особенных детей, и теперь ей может грозить суд. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) устроил дебош в бане и ударил сотрудника полиции. Сергей Шнуров и Инстасамка записали совместный трек, а ее фанаты разнесли магазин в ТЦ.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Селиванов хочет забрать дочь у экс-супруги через суд

Еще одни бывшие супруги отправятся в суд, чтобы решить, с кем будет жить их совместная семилетняя дочь Ева. Владимир Селиванов, известный по роли Вована из «Реальных пацанов» (16+), хочет забрать дочь у бывшей жены. Соответствующий иск он подал 24 октября, слушание назначено на 26 ноября. Категория дела — «споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей».

Актер подал иск в суд Источник: StarHit.ru











Позднее Селиванов объяснил, почему он хочет забрать дочь у ее матери. По словам актера, бывшая супруга использует ребенка в своих целях и постоянно угрожает, что если он не будет перечислять ей определенную сумму денег, то больше никогда не увидит дочь. Селиванов подчеркивает, что полностью обеспечивает всех своих детей.

+1

Александра и Владимир с детьми на отдыхе Источник: selivanov_v / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)











Сейчас у Владимира Селиванова новые отношения со звездой социальных сетей Александрой Калмыковой. У пары есть совместный ребенок Кирилл, который родился почти семь месяцев назад. А у его избранницы есть еще двое детей от предыдущих отношений.

Российский режиссер хочет создать российский «Дисней»

За последние несколько лет режиссер Сарик Андреасян выпустил множество популярных фильмов и сериалов, такие, как «Чикатило» (18+), «Жизнь по вызову» (18+), «Гудбай, Америка» (12+), «Предпоследняя инстанция» (12+) и другие. Ежегодно Сарик Андреасян создает по несколько кинокартин.

Андреасян интересуется детской тематикой, в частности его привлекают сказки. Режиссер уже много лет занимается производством детских фильмов. Сейчас он выступает в роли продюсера таких проектов, как «Домовенок Кузя» и «Простоквашино». Кроме того, он работает над созданием фильма по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Андреасян убежден, что его работы не уступят по уровню качества знаменитым американским фильмам, ставшими шедеврами мирового кинематографа.

В последнее время проекты режиссера набирают большую популярность Источник: Сарик Андреасян / Telegram











— Я сейчас снимаю сказку о царе Салтане. Колоссальные труды и деньги в это вкладываются просто потому, что я знаю — Голливуда нет. У меня есть мотивация сделать и дорого, и качественно, потому что могу занять нишу, грубо говоря, стать «Диснеем». Это будет мировое качество. Всё делается с таким подходом, при котором один костюм шьется четыре месяца, а другой — шесть. Колоссальный труд! Но кто-то не будет так делать. Просто арендует в местном театре мешки с картошкой и выдаст за костюмы. Такое тоже есть. Я вижу периодически такой контент, — рассказывает режиссер на YouTube-шоу «Спешл».

В передаче «Жди меня» — новая ведущая

В программе «Жди меня» поменялась ведущая: теперь вместе с Александром Лазаревым на экране будет появляться актриса Карина Андоленко. Для Карины это будет первый опыт в качестве телеведущей.

Программа существует более 20 лет Источник: Жди меня / Vk.com

— В детстве я считала минуты до ее начала и на одном дыхании смотрела выпуск от начала и до конца. Участие в таком замечательном проекте — очень важный шаг в моей жизни, это большая точка роста как в профессиональном, так и в эмоциональном плане. Для меня это было своего рода выходом из зоны комфорта, потому что до этого момента ведущей я никогда не работала, — приводит слова актрисы StarHit.ru.

Раньше соведущей Александра Лазарева была актриса Алена Бабенко.

Песня «Ленинграда» и Инстасамки

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) начали совместную работу. Артисты уже записали трек и выпустили фрагмент клипа на него.

— Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов, — сообщила группа «Ленинград» в Telegram-канале.

Артисты опубликовали фрагмент клипа Источник: Сергей Шнуров, группировка Ленинград x INSTASAMKA и новая группа ЗОЯ / Telegram

В Telegram-канале отметили, что солистка Зоя продолжит выступать.

Фанаты Инстасамки разнесли ТЦ

Накануне известий о совместной работе Инстасамки и Шнурова, 26 октября, фанаты певицы пришли на презентацию новой коллекции магазина «ТВОЕ» в один из московских торговых центров и устроили там погром. Девушка во время давки не выдержала и уехала.

По словам поклонников Инстасамки, на презентацию пришло так много людей, что они не смогли поместиться в небольшом магазине. В толпе люди толкались, не давая подойти к кассам и купить товар. Одному из подростков стало плохо из-за давки.

Зотеева просит фанатов отойти назад и не создавать давку у касс Источник: StarHit.ru

— Я уехала, простите. Была большая давка. Это было небезопасно, в первую очередь, для маленьких детей и для всех остальных. Я надеюсь, мы сможем еще раз встретиться в «ТВОЕ» и сделать то, что сегодня не смогли из-за большой давки. Я люблю вас, спасибо, что пришли сегодня. Я была рада видеть вас всех, обнимаю. Еще раз простите, что уехала так рано, я не могла по-другому, — написала Инстасамка в своем Telegram-канале.

Кристину Рэй нашли мертвой

В канализационном коллекторе в Хостинском районе Сочи блогершу Кристину Рэй (Кожевникову) обнаружили мертвой, сообщили наши коллеги из SOCHI1.RU.

О пропаже 35-летней женщины стало известно 8 октября. Она носила титул «Самые большие губы в России».

Девушка пропала месяц назад Источник: Любимый Сочи № 1 / Telegram











По предварительной информации, в день исчезновения Кристина употребляла наркотики в нескольких квартирах своих знакомых в Сочи. После этого она вышла за очередной дозой, и с тех пор ее никто не видел. На звонки и сообщения она не отвечала, ее искали в течение всего месяца.

Тело Кристины было обнаружено случайно во время проведения работ. Источник SOCHI1.RU в правоохранительных органах отметил, что для уточнения личности назначено проведение необходимых экспертиз. Предварительно ее опознали по татуировкам.

Скандал Гуфа

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) недавно устроил дебош в бане и ударил 27-летнего сотрудника ППС. Долматов отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал. Мужчин увезли в отделение полиции.

Рэпер сказал, что руку он повредил в другой день Источник: SHOT / Telegram











После этого Долматов раскаялся, признал свою вину и записал видео с извинениями.

Долматов извинился за свое поведение Источник: SHOT / Telegram

Суд запретил Гуфу посещать бани и обязал его носить на ноге электронный браслет, так как рэпер, по мнению правоохранительных органов, склонен к побегу. Кроме того, на него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия», а за то, что он отобрал телефон, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Помимо этого, на него составили протокол за мелкое хулиганство.

На фоне этого скандала Долматова и его бывшую жену Айзу могут лишить родительских прав. Блогерша выкатила на эту тему пост в своем Telegram-канале.

Блогерша отреагировала на возможную проверку ее семьи Источник: AIZA-LILUNA / Telegram











Вслед за громким скандалом появились слухи и предположения об Алексее Долматове. Сестра рэпера Ольга призвала не верить недостоверной информации о своем брате. Она сообщила, что Гуф болен и в настоящее время проходит лечение и реабилитацию.

— Периодически у него случается обострение. Для вас это тот самый Алик, и вам порой даже смешно. Но для нас, его близких и родных, это болезнь, с которой мы боремся долгие годы. Последнее обострение привело к уголовному делу, и после приговора суда Леша сам лег в клинику, осознав, что натворил. На данный момент он нигде не «тусуется и ничего не исполняет», как пишут многие СМИ, публикуя какие-то старые фото. Он лежит в клинике «Свобода» в Москве, где проходит полное обследование и лечение. Вся достоверная информация будет публиковаться здесь. Не верьте слухам, — приводит слова Ольги издание StarHit.ru.

Экс-супруга, блогерша Айза, также высказалась о том, что у рэпера есть серьезное заболевание.

— Леша Гуф — самый добрый человек на планете, но очень больной. Врожденные заболевания, трудное детство, употребление запрещенных веществ спровоцировали нешуточные проблемы со здоровьем. Сейчас, наблюдая за ним и общаясь каждый день, зная, что он ничего не употребляет, но продолжает сходить с ума, я могу с точностью сказать, что у него биполярное расстройство. Ему срочно необходима профессиональная медпомощь, лечение. Но без его согласия его не могут положить в больницу. Все вокруг могут ржать, угорать и стыдить его! А человек болен! Сильно болен! И мы не можем ему помочь! Такие законы! — цитирует Айзу StarHit.ru.

Психолог Вероника Степанова «прошлась» по мамам особенных детей

Недавно в медиапространстве разгорелся еще один скандал. Психолог Вероника Степанова, разбирающая звезд, заявила в выпуске на YouTube, что мамы особенных детей напоминают своих детей. Она привела в пример модель Светлану Бондарчук, отметив ее маскулинную внешность, а также упомянула ее дочь Варвару.

Психолог Вероника Степанова Источник: Вероника Степанова Психолог / Vk.com Светлана Бондарчук Источник: Sveta Bondarchuk / Telegram

— В мамашках, у которых дети с ДЦП и аутизмом, тоже есть черты этой болезни. В приличном таком проценте. Вот Света Бондарчук… Еще чуть-чуть — и она сама с ДЦП. Есть в ней что-то такое… Или Водянова… То есть это нечто фамильное, — приводит слова специалиста издание StarHit.ru.

Светлана Бондарчук планирует обратиться в суд с иском на Степанову, для того, чтобы психолог понимала, что любые действия имеют последствия.

Телеведущая Ольга Бузова не смогла промолчать, узнав о скандале с упоминанием детей с тяжелыми заболеваниями. Она считает кощунством зарабатывать просмотры на подобном контенте.

— Я надеюсь, что она не прогнила так сильно, и в ней всё же есть что-то хорошее. Когда Вероника унижает и придумывает в своей, явно не очень здоровой, голове что-то о публичных людях, мы все закрываем на это глаза, но когда она оскорбляет детей, в том числе особенных, — это пробивание дна! Для меня это — верх цинизма и жестокости. Это крайне низко и бесчеловечно, — приводит слова телеведущей StarHit.ru.

Степанова ответила и Ольге Бузовой. Психолог задала ведущей вопрос о том, досмотрела ли она ее видео до конца.

Киркоров сменил имидж

А певец Филипп Киркоров решил изменить свой стиль. Он подстригся и избавился от кудрей.

Артист записал видео с перевоплощением Источник: fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ) Так выглядит новая прическа Киркорова Источник: fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)