Начинается рассылка электронных повесток? Юрист ответила на главные вопросы по новым правилам призыва

3

Призывник, который не придет по повестке, через 20 дней не сможет:

регистрировать ИП и самозанятость;

регистрировать недвижимость и ставить ее на кадастровый учет;

регистрировать транспорт и управлять им;

брать кредиты и займы.

Эти ограничения снимут, только когда вы посетите военкомат.

Также не стоит забывать, что сразу после размещения повестки вам временно запретят выезжать из страны. Если вы не увидите, что вас вызвали в военкомат, и поедете за границу, вас просто не выпустят.

Не стоит забывать, что неявка по повестке без уважительных причин — административное правонарушение. За это вас могут потребовать оплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ).

Любому призывнику стоит ознакомиться со статьей 328 УК РФ. Она указывает, что если молодой человек намеренно «бегает» от военкомата и всячески пытается уклониться от военной службы, ему могут назначить серьезные наказания:

штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;

принудительные работы до 2 лет;

арест до 6 месяцев;

лишение свободы до 2 лет.

Ваши действия могут расценить как уклонение, если вы несколько раз не приходите по повесткам, пытаетесь получить освобождение обманом и другими способами обходите закон, чтобы не идти в армию.