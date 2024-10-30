«Тебя ждет очень много открытий и потрясений». Как хорошо и недорого провести бархатный сезон в Абхазии — опыт туриста

В разгар бархатного сезона 32-летний специалист в сфере IT Петр из Ханты-Мансийска бросил всё, внезапно взял билет в один конец и уже через несколько дней переместился из холодной Сибири в солнечную Абхазию. И ни о чем не пожалел. О поездке в место с безумной природой, голубыми горами и озерами, морскими пляжами, вкусными винами и шумными праздниками он рассказал порталу 86.RU. Далее — от первого лица.
«Ни путевок, ни билетов, ни направления»
Так вышло, что в первую неделю отпуска я задержался в Ханты-Мансийске. А потом понял, что надо срочно куда-то лететь, а у меня нет ни путевок, ни билета, ни конкретного направления. Но я знал, что хочу на Юг. Подумывал о тех местах, где еще не был.
Я взял билет на прямой рейс в Сочи за три дня до вылета. Он стоил 9800 рублей. Обратный билет потом брал за 20 000 рублей. Захватил с собой загранпаспорт. Летел налегке: рюкзак за спиной, немного вещей и тапочки. В общем, только ручная кладь. Люблю путешествовать налегке и не засиживаться на одном месте.
В Сочи я стал думать, куда двигаться дальше. Выбирал между Турцией и Абхазией. Мне об Абхазии говорили неоднозначные вещи: кто-то отзывался очень тепло, а кто-то вспоминал антисанитарию и отсутствие хорошего сервиса. Я взвесил все за и против: в Абхазии безвизовый режим, это недалеко и я там не был. Решил лететь.
Маршрут составлял спонтанно, просто забил в поисковик: «Как добраться до Абхазии?». Выбрал столицу — Сухум. Абхазия — небольшая республика, семь исторических областей, как и звездочек на флаге. До границы добрался на автобусе, а там уже было много трансфера, водители сами предлагали довезти. Ко мне подошел седой пожилой абхаз. Речь у него была душевная, не коммерческая, что меня зацепило. Но сумма, за которую он предложил довезти — 4000 рублей, — мне не понравилась. Я сказал, что пройду подальше и на маршрутке за 250 рублей доеду. Через некоторое время он снова подошел и назвал цену в два раза ниже — 2000 рублей. Я согласился.
Во время поездки мы разговорились. «Тебя ждет очень много открытий и потрясений», — говорил водитель.
О жилье
Я — турист-спартанец. Многого для удобств мне не нужно, главное, чтобы был горячий душ, цивильная обстановка без грязи и мягкая чистая кровать.
В Абхазии я остановился в гостевом доме «Тали» — он недорогой и приличный. Сначала я арендовал номер на неделю, платил около 2500 рублей за ночь. Номер трехзвездочный: двухспальная кровать, телевизор, отдельный душ и туалет, кондиционер.
А вообще, если приехать туда дикарем, походить по гостевым домам, поинтересоваться, то можно снять до 1500 рублей за ночь неплохой номер.
Я везде расплачивался рублями, другая валюта тут туристу не нужна. Cим-карту при необходимости можно легко приобрести, знаю минимум три местных оператора связи.
О природе и достопримечательностях
Туры предлагались и от отеля, и в самом городе. На огромной набережной много людей, которые приглашают на экскурсии. Мы в составе группы из четырех человек и гида поехали в Долину семи озер. Сначала на внедорожнике добрались до перевала, а оттуда был выбор: либо идти пешком до семи озер, либо конная прогулка. Конная прогулка занимала 40–60 минут только в одну сторону. Я выбрал ее и не пожалел. Лошадки были на привязи, шли колонной, как будто маленьким паровозиком. На половине пути нас отвязали: лошади свою дорогу знают, их надо было только чуть-чуть направлять. Это была моя первая поездка верхом, очень классно, много эмоций!
После Долины семи озер мы отправились в сердце Абхазии — на озеро Рица. Путь неблизок, но оно того стоило.
В Абхазии в бархатный сезон +22… +27 градусов днем. Природа безумная и дикая. Просто дикое место. Ты садишься в джип на экскурсию, с дороги сворачиваешь на грунтовку и едешь в гору. Приезжаешь, а на месте лишь протоптанная туристическая тропинка. И вот ты идешь по ней, среди зарослей, деревьев, поросших мхом. Смотришь, а вода в озерах просто голубая, холодная. И ты понимаешь, что здесь — настоящая природа. Ощущаешь ее близость.
О еде
Гастрономия в Абхазии — это отдельная тема. Я пообщался с местными и понял, что надо есть только в проверенных местах, которые вызывают доверие. Уличные лавочки, шаурмичные, стрит-фастфуд не брал. Заходил только в магазины, пил бутилированную воду и ел в кафе. В отеле мы завтракали за 350 рублей. Я никогда не мог съесть завтрак полностью: большой омлет, хлеб, колбаса, яйца, кофе, чай.
В кафе на набережной цены доступные. Я всегда выбирал овощи. Они там словно с маминой грядки, очень насыщенные по вкусу помидоры, огурцы, лук. Из национальной кухни пробовал солянку по-абхазски и мясо по-абхазски — 450 рублей за большую тарелку.
Естественно, раз это Кавказ, еда там острая, но по желанию могут сделать менее острой. Лаваш всегда горячий, очень вкусно с мясом. В Абхазии много турецкой кухни, турецких сладостей. Повсюду большой выбор вин, коньяков, чача.
Заказывал осьминога в ресторане, щупальца огромные. Резал его, а он прямо на волокна расплывается — интересно, вкусно.
Большая миска салата в кафе стоит около 350 рублей. Мясо, сыры и вина — всё очень вкусно. Еще в этом месте есть промысел форели. Она везде. Брал, советую.
К слову про чаевые. В Абхазии в заведениях чаевые включают в счет сразу. Процент чаевых указан в каждом меню — примерно 7–10% от заказа. А среди официантов много ребят из России, приезжают работать в курортные сезоны.
О людях
«Абхазия» в переводе с абхазского — это «страна души». Как ты туда приедешь, с каким отношением будешь заводить разговоры с местными, с персоналом, с людьми на улице, так же и к тебе будут относиться. Если приедешь с таким коммерческим моментом «я тут за всё заплатил, так что мне всё полагается», то отдых не удастся.
Абхазия приняла меня радушно. Впечатления безумные, на следующий год обязательно вернусь.
Недавно мы писали о путешествии в Стамбул. Город удивляет: на могилу Хюррем пустят бесплатно, за билеты в другие места придется прилично заплатить, в брендовых магазинах продают старые коллекции, а в кафе с туристов берут сервисный сбор.