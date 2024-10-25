Путин сказал, готов ли заморозить конфликт на Украине по «корейскому сценарию». Новости 25 октября

Путин похвалил Запад за то, что тот меняет свои позиции по Украине Источник: Kremlin.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 октября.

Интервью Путина

Путина спросили, возможно ли заморозить конфликт на Украине по корейскому сценарию.

Президент ответил, что никаких уступок и разменов в отношении Украины не будет. Он подчеркнул, что любой исход должен быть в пользу России и исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя.

— Никаких уступок мы делать не собираемся, — сказал Путин.

Недавно президент провел большую пресс-конференцию, где говорил и об СВО Источник: Kremlin.ru











Также президент прокомментировал фразу о том, что Запад устал от конфликта.

— Не стоит расслабляться. «Кто-то устал», «кто-то себя не так ведет» — мы не должны обращать на это внимание, — объяснил Путин в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, в интервью Ольге Скабеевой президент похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине. По мнению Путина, позиция западных стран по конфликту меняется.

— Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку, — добавил глава государства.

Минюст предложил платить алименты детям до 23 лет

Министерство юстиции предложило платить алименты детям до 23 лет — при условии, что они обучаются на очном отделении. Предложение объяснили тем фактом, что с учетом учебной нагрузки многие студенты не могут работать без ущерба для учебы. Алименты должны обеспечить им материальную поддержку.

Так же если закон примут, то дети, окончившие школу, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение. Здесь тоже есть условие — детям еще не должно быть 19 лет.

Поддержали бы такой закон? Да, студентам правда нужна поддержка Нет, алименты до 23 лет — это лишнее

Скандал вокруг Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году. Об этом Татьяна рассказала в интервью «Ведомостям».

По ее словам, тогда его друг хотел тайком переписать на себя половину компании. Также она рассказала, что они с мужем не обсуждали возможность раздела бизнеса в случае развода.

— Не обсуждали, потому что это бизнес мой. Я его придумала, я его создала. Соответственно, финансирование тоже было за счет моих собственных средств, — подчеркнула она.

О том, что в 2017 году компанию пытались переписать, Татьяна узнала от одного из сотрудников бухгалтерии. На тот момент она была в декрете. Впоследствии Татьяна установила «более жесткий контроль» за всеми изменениями в юридических структурах.

Владислав Бакальчук на претензии супруги ответил, что компанию у Татьяны в 2017 году отбирать никто не собирался, более того, он всегда был сосредоточен на управлении Wildberries. Сейчас Владислав отстаивает «свои законные права на 50% компании всеми законными способами».

Центробанк поднял ключевую ставку

Банк России поднял ключевую ставку до 21%. Это повышение стало рекордным за всю историю страны.

Повлияет ставка и на вклады с кредитами. Каждое повышение ключевой ставки отражается на доступности кредитования — банки повышают ставки и ужесточают условия для заемщиков.

Нападение в Петербурге

Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге. От его агрессивного поведения пострадали минимум четыре человека.

— Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив всё. В середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху, — объяснил очевидец «Фонтанке».