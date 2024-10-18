Корабль опрокинулся кверху дном на Сахалине, моряки погибли. Новости 18 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 октября.
На Сахалине перевернулся корабль
При входе в порт Корсаков на Сахалине опрокинулся грузовой корабль «Григорий Ловцов». Он перевозил щебень и песок.
— Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна, — сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
На место крушения выслали два буксира и судно со спасателями. В ходе операции троих моряков спасли, еще двоих нашли мертвыми. Шестого моряка экстренно доставили в больницу. Судьба последнего, седьмого, остается неизвестной.
Восточное МСУТ СК возбудило уголовное дело. Статья — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Заявления Путина
Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной. Главные тезисы президента:
Зеленский — «глава киевского режима», который вновь выступил против переговоров с РФ;
Путин против «перемирия на неделю, на две или на год» на Украине, так как нужны условия прочного мира;
Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя»;
базой для мирного соглашения должны стать «Стамбульские соглашения».
Другие заявления Путина мы собрали отдельно.
Новые иноагенты
Минюст РФ пополнил реестр иноагентов. В него были включены:
Алексей Барановский* (член Легиона «Свобода России»**);
Андрей Волна* (врач-травматолог, который уехал на Украину лечить солдат ВСУ);
Сергей Илюхин* (один из активистов Шиеса);
политик Даниил Константинов*;
экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант)*;
новостной проект «Ateo»*.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Признан в РФ террористической организацией.
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