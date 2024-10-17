«Помогите, на кону моя судьба». Срочники с Урала — о подписании контрактов у них за спиной

Семьи срочников подозревают, что контракты подписали тайно, без их согласия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Число срочников из чебаркульских воинских частей 90-й гвардейской танковой дивизии, которые получают переводы за якобы подписанные ими контракты, продолжает расти. За последние дни к нам обратилось еще несколько человек или их родственников. Одному из солдат пришла первая зарплата в 400 тысяч рублей, что значительно превышает нормальный уровень оплаты для срочника. Солдаты и их семьи обратились в военную прокуратуру Челябинского гарнизона, но, по мнению юристов, этого может быть недостаточно. Вероятно, для расторжения контрактов (если они всё же заключены без ведома военнослужащих) придется обращаться в суд и требовать установления всех обстоятельств произошедшего. В Центральном военном округе называют случившееся техническим сбоем программного обеспечения. Подробности — в материале наших челябинских коллег из 74.RU.

«Я нигде не ставил подписи»

Марку Леонову 21 год. Он разрешил оставить для публикации свое настоящее имя. На срочную службу Марка призвали в конце мая 2024 года. Он рассказал, что на его армейскую зарплатную карту в октябре пришло сначала 305 тысяч рублей, а через четыре дня — еще 400 тысяч.

Марк получил два перевода: сначала 305 тысяч «подъемных», затем — 400 тысяч рублей зарплаты Источник: читатель 74.RU











— Как я понял, пришли выплаты за подписание контракта, но дело в том, что я ничего не подписывал. Я категорически отказываюсь от этих денег и прошу вас решить этот вопрос или направить в нужные спецслужбы, — написал он. — К нам, сослуживцам, неоднократно приходили агитировать и очень настойчиво пытались заманить на подписание контракта, но мы стояли на своем, ничего не подписывали. Если деньги пришли, логично полагать, что меня провели по контракту без моего ведома. Я не ставил нигде свои подписи и не собирался. Очень прошу вас разобраться. На кону моя дальнейшая судьба.

Положение, в котором он оказался, Марк оценивает как критическое. Говорит, что через знакомых пробил свое имя по военной базе «Алушта» и те ответили, что он числится контрактником.

Юрист по делам призывников Алексей Табалов считает, что, помимо обращения в военную прокуратуру Челябинского гарнизона, Марку имеет смысл подать гражданский иск в военный гарнизонный суд о признании контракта недействительным.

— В иске нужно заявлять всех возможных ответчиков, а в ходе судебного разбирательства выяснить все обстоятельства: как и кем был заключен этот контракт, если он существует, — объясняет Алексей Табалов.

«Могут в штурма отправить»

Еще один срочник, Виктор (имя изменено), по телефону рассказал, что в конце сентября им перед строем сообщили: до набора на контракт не хватало четырех человек, но теперь всё нормально, больше потребности нет. Позже сослуживцы рассказали Виктору, что видели в списках контрактников его фамилию плюс еще трех сослуживцев (один из которых также обратился к нам).

— Похоже, нами и закрыли ту потребность, — говорит Виктор.

Он решил сразу не паниковать и посмотреть, будут ли выплаты. И действительно, скоро пришли 305 тысяч рублей «подъемных». Как и остальные, он опасается, что контракт могли подписать за его спиной.

— Обычно тех, кто подписывает контракт, на какое-то время оставляют здесь, в части, или переводят на обучение в полк, потом к нам обратно. А потом они остаются или в части, или их отправляют на СВО на нашу зону, не прям что в штурма, — говорит он. — Но сейчас формируются новые штурмовые бригады, более чем уверен, контрактников могут туда направлять, сразу в штурма. Уже видели такое.

Все срочники отмечают, что на их вопросы командиры просят не поднимать шум и ссылаются на некие ошибки.

Случайность или система?

Истории всех обратившихся очень похожи. После первого случая мы допускали, что произошедшее может быть кадровой ошибкой (так матери прокомментировали случившееся в части ее сына). Но после публикации к нам обратилось еще несколько человек, которые служат в разных воинских частях 90-й гвардейской танковой дивизии под Чебаркулем. История всё меньше похожа на единичную случайность.

Во всех случаях речь о сумме в 305 тысяч рублей Источник: читатель 74.RU

В пресс-службе Центрального военного округа, к которому относится дивизия, на наш запрос ответили так:

— Банковские переводы военнослужащим по призыву были произведены в результате технического сбоя программного обеспечения . Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки.

Во всех случаях солдаты срочной службы получили переводы 305 тысяч рублей от Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. В пояснении к переводу указано, что это единовременная денежная выплата по указу № 920 от 30.12.2023 согласно списку № 62. Указ устанавливает выплаты мобилизованным и военнослужащим, набранным по призыву, при подписании контракта с Министерством обороны.

Что ответили в Татарстане

Почему срочникам из Чебаркуля приходят деньги из Татарстана, пока неясно. В Минсоцзащиты Республики Татарстан на запрос 74.RU ответили, что сообщить конкретные детали не могут из-за закона о персональных данных. В ответе процитировали указ главы Татарстана, на основании которого сделана выплата, и отметили:

— Вышеуказанная выплата (305 тысяч рублей за подписание контракта. — Прим. ред.) осуществляется на основании списков, предоставляемых в министерство военным комиссариатом Республики Татарстан совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) города Казани.

На словах нам пояснили, что министерство является лишь оператором выплат, а не их инициатором, поэтому не может комментировать причины включения военнослужащих в списки тех, кто подписал контракты.

«Пересылайте деньги, мне всё равно»

Герой первой статьи, Игорь, и его сослуживец Виктор получили выписки из документа, отменяющего отдельные пункты приказа командира 90-й гвардейской танковой дивизии о заключении ими первых контрактов. В документе эти пункты отменяются как нереализованные. Родственники военнослужащих не до конца уверены, что такая формулировка действительно аннулирует сами контракты.

Отдельный вопрос связан с возвратом полученных денег. Татьяна, мама Игоря, рассказывает, что из Минсоца Татарстана ей прислали официальную бумагу, во многом повторяющую ответ нам. В бумаге указаны реквизиты, на которые следует перечислить деньги, при этом формулировка очень странная: «Для возможного возврата денежных средств». Татьяна отмечает, что в письме нет указаний на аннулирование контракта, на основании которого произведена выплата, равно как нет требования ее вернуть.

— Я позвонила туда, бухгалтер сказала: «Если хотите, пересылайте деньги, мне всё равно», — говорит Татьяна.

«Ребята переживают бурю эмоций»

Ольга, девушка Вадима, с его матерью обратились в приемную президента, а также в военную прокуратуру. Через военного юриста семья пытается узнать статус Вадима в базе данных «Алушта». Она рассказывает, что объединилась с другими родителями и ей известно уже о десяти срочниках в такой же ситуации.

— Все раскиданы по разным местам, кто-то почти на границе в командировке, кто-то в части находится, парня без родителей нашли. Будем двигаться вместе, делиться новостями. В скором времени проверим статусы других ребят как военнослужащих через базу «Алушта». Все обратились в военную прокуратуру, уже начались разбирательства, заявления приняли.

Под Чебаркулем находятся несколько воинских частей, относящихся к 90-й гвардейской танковой дивизии Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Она говорит, что всех связывает «география»: воинские части разные, но все находятся в Чебаркуле.

— Но каких-то других сходств, почему именно эти ребята оказались в списках, мы не нашли, — продолжает Ольга. — Все разных возрастов, разных составов семей, разных званий, разное образование у всех. Скорее всего, в этот список все попали методом «тыка». Очень хочется поднять эту проблему выше. Главное, чтобы ребята вернулись домой в срок целыми. Они сейчас переживают бурю эмоций!

«Возвращай деньги, или контракт пройдет»

По словам Ольги, после поднятой шумихи командир велел солдатам возвращать деньги:

— Он кинул картинкой какие-то расчетные счета с подписью «Татарстан» и просит вернуть деньги сюда, иначе «контракт твой пройдет». Как это расценивать, стоит ли этому верить? Похоже на угрозу как будто, — рассуждает Ольга.

Юрист Алексей Табалов убежден, что доверять таким «счетам с картинки» не стоит. Он советует другой путь:

— Нужно подать письменное распоряжение в свой банк, где указать, что это было ошибочное поступление, что вы отказываетесь его принимать и просите вернуть деньги отправителю по его реквизитам. Все реквизиты у банка есть, — говорит он. — Такое письменное заявление нужно отдать в банк под регистрацию, чтобы на руках осталось подтверждение обращения.

Срочникам, которые находятся не в части (некоторые служат на границе), Алексей Табалов советует попросить сделать то же самое родственников, правда, для этого нужны доступ к счету и доверенность.

Антон не выходит на связь

Еще один герой нашей предыдущей статьи, Антон, 14 октября писал нам, что его вызвали в прокуратуру. С тех пор он на связь не выходил.

Редакция 74.RU продолжает следить за историей и обратилась с запросами к губернатору Алексею Текслеру и в военную прокуратуру Челябинского гарнизона. Ответы опубликуем по мере их получения.

Республика Татарстан выплачивает по 100 тысяч рублей тем, кто убедит знакомого заключить контракт (естественно, добровольно), но знающие люди нам пояснили, что практика касается гражданских людей, а не призывников. Интересно также, что при заключении контракта добровольцем выплаты в Татарстане значительно выше, чем для призывников: республика платит 1,3 миллиона, а с учетом денег Минобороны и других выплат добровольцы получают 2 миллиона рублей.