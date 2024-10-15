В Москве посреди улицы взорвали машину бизнесмена. Новости 15 октября

Место взрыва во внедорожнике Источник: столичный СК / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 октября.

В Москве взорвался автомобиль

В Москве взорвался автомобиль Tank. Устройство заложили под капот, у лобового стекла. Пострадали три человека — двое мужчин и маленький ребенок.

Как сообщает агентство «Москва», внедорожник принадлежит предпринимателю Виктору Мишачеву, который занимается ресторанным бизнесом.

Момент взрыва попал на видео. Водитель подошел к авто, чтобы убрать подозрительный предмет Источник: столичный СК / T.me

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Предварительная причина взрыва — бизнес-деятельность потерпевшего.

Как сообщает Mash, у Мишачева случались конфликты с сотрудниками из-за задержек зарплат. В ближайшие дни было запланировано собрание, чтобы обсудить этот вопрос.

Соседний автомобиль на парковке Источник: столичный СК / T.me











Сейчас Виктор находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Человека, который заложил взрывное устройство, разыскивает полиция. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказали всё, что известно об этом деле.

Опасный зефир

Россияне массово жалуются на диарею и боль и животе после покупки зефира. Об этом рассказали покупатели «Пятерочки», «Перекрестка» и «ВкусВилла».

Все продукты объединяет один ингредиент — сахарозаменитель мальтит. На сайте магазина указано, что зефир содержит сахарозаменители, которые при чрезмерном употреблении могут оказывать слабительное действие.

Вот так выглядел зефир, которым якобы отравились покупатели Источник: Vkusvill.ru











— Каналы подняли жалобы покупателей — 31 жалоба за период около года. Все эти жалобы в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта, который на сегодня день является самым безопасным сахарозаменителем, — ответил на претензии директор фабрики, выпускающей зефир, Михаил Шамис.

Пользователи пожаловались и на зефир в шоколаде Источник: Vkusvill.ru











Все подробности этой истории собрали наши коллеги из MSK1.RU.

Россиянин пропал в море на 67 дней

Трое россиян вышли на лодке в море и потерялись. Их нашли спустя два месяца, выжил только один. Он похудел на 50 килограммов, сохранил тела своих близких и не поверил своим глазам, когда увидел приблизившееся судно.

Имя выжившего — Михаил Пичугин. Сначала в море умер его племянник, затем сошел с ума брат. Прочитайте полную хронологию этих страшных событий.

Видео со спасенным Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / T.me

Ситуация на корейской границе

На границе двух Корей произошло обострение. Северная Корея начала подрывать участки межкорейской дороги, соединяющей две страны. Южная Корея в ответ открыла огонь на своей территории.

Южнокорейское Министерство объединения осудило взрывы со стороны Северной Кореи, назвав их нарушением межкорейского соглашения и «крайне ненормальным» актом.

Агентство «Рёнхап» пишет, что на прошлой неделе КНДР объявила о планах закрыть все дороги и пути, ведущие в Южную Корею, и построить новые оборонительные сооружения. Это делается для того, чтобы «полностью отделить» Северную Корею от Южной, которую Пхеньян назвал «главным враждебным государством и неизменным главным врагом».

Другие новости

В Алтайском крае группа из 12 туристов попала под камнепад. Одна девушка погибла на месте, двое ее товарищей получили травмы. Подробности трагедии собрали наши коллеги из NGS.RU;

Госдума приняла закон против фиктивных браков, отцовства и материнства мигрантов.

— Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления, — объяснил спикер палаты Вячеслав Володин.