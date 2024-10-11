Захват мирных жителей в Курской области, химическое оружие и второй «Саммит мира»: главные события СВО за неделю

Главное за неделю из военной сводки Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Обстановка в Курской области остается сложной, там уже больше двух месяцев идут бои на границе с Украиной. ВСУ взяли в заложники мирных жителей и использовали на территории химическое оружие. Неспокойно и в других регионах, которые подвергаются атакам в ежедневном режиме. В самой зоне спецоперации при этом продолжается активное наступление.

Каждый день на СВО происходит множество событий. Расскажем вам о самых главных, которые произошли за последние семь дней.

Что происходит в Курской области

Бои на границе с Украиной начались 6 августа. Тогда украинские военные пытались атаковать издалека и прорывались через границу в населенные пункты, пытаясь продвинуться вглубь региона и помешать местным жителям уехать в безопасное место. В итоге они зашли на 40 км вглубь и захватили 28 населенных пунктов.

Сейчас бои за регион продолжаются. Каждую неделю получается продвигаться все ближе к границе с Украиной. Кажется, что острая фаза позади, однако заявления оттуда показывают, что так думать преждевременно.

За последние 7 дней стало известно, что помимо ВСУ на территории России есть также польские и французские наемники. Их речь услышали в перехваченном радиосигнале. Их присутствие подтверждают и местные жители. Командир мотострелкового батальона с позывным «Горизонт» объяснил, что наемники идут второй волной наступления после украинских военных.

Самая сложная ситуация обстоит в Судже. Там ВСУ захватили мирных граждан. Их удерживают в местной школе-интернате, сообщил глава района Александр Богачев. Там же ВСУ использовали химическое оружие, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он также отметил, что с начала спецоперации было зарегистрировано более 400 случаев использования токсических веществ в различных регионах (в основном в Донбассе).

Ситуацию в области на неделе обсуждал также глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Выступая на встрече с коллегами из стран СНГ, он заявил, что ВСУ планировали захватить и заминировать Курскую АЭС. В планах было также подорвать линии электропередач, чтобы нарушить функционирование атомных станций и их связь с национальной энергосистемой. Для осуществления всех поставленных целей работу американских спутников усилили. Сергей Нарышкин утверждает, что с марта они наблюдают их повышенную активность в Курской и Белгородской областях.

На месте боев сейчас используется не только сила солдат, но и специализированная техника. За прошедшие дни экипажи вертолетов Ка-52М и истребитель-бомбардировщик Су-34 наносили удары по солдатам ВСУ, находящимся в Курской области. Первые использовали авиационные ракеты и уничтожили личный состав и бронетехника ВСУ, второй нанес удар по опорному пункту противника, применив авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

МО опубликовало кадры работу Су-34 Источник: Минобороны России / t.me

Им в помощь сработали экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения группировки «Запад», которые поддерживали штурмовиков, уничтожали блиндажи, пулеметные гнезда, личный состав ВСУ и автомобили, которые доставляли подкрепление. Об успехах рассказывали в telegram-канале военного ведомства. Там же сообщили, что за последнюю неделю удалось освободить два населенных пункта: Новую Сорочину и Покровский.

Обстрелы российских регионов

Атакам подвергается и другая территория России. Больше всего ударов принимают на себя приграничные регионы, в частности Белгород. Там в городе Шебекино за последнюю неделю было множество обстрелов, из-за которых в домах выбило стекла, рядом начались пожары, а жители получили ранения. Один из дронов и вовсе залетел в окно к жителям.

— В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома. В результате атаки у ребёнка 13 лет царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно, от вызова бригады СМП они отказались. В доме пробита кровля, выбиты окна и посечён фасад. Также повреждены навес хоз.постройки и автомобиль — сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В жилом доме выбило стекла Источник: Настоящий Гладков / t.me Из-за обстрела ранена женщина Источник: Настоящий Гладков / t.me

Урон из-за атак получило и село Песчанка (Старооскольский городской округ). Там удалось сбить дрон, но он взорвался. Из-за этого загорелся завод и частично обрушился угол постройки.

— В соседнем здании повреждены фасад и остекление. В жилом доме от взрывной волны выбиты окна, — рассказал губернатор.

На территории завода загорелся сбитый БПЛА Источник: Настоящий Гладков / t.me В жилом доме выбило стекла Источник: Настоящий Гладков / t.me

Самая массированная атака была вчера, 10 октября. Дроны ВСУ атаковали восемь регионов России. Минобороны в telegram-канале сообщило, что сбить удалось 92 беспилотника. Наибольшее число летело на Краснодарский край — 47. Еще 9 дронов уничтожили над соседней Ростовской областью и 15 над Азовским морем. Остальные перехватили над Курской (12), Брянской (четыре), Белгородской (два) областями и Крымом (два).

Сложнее всего в ту ночь пришлось Майкопу (Адыгея). Пригородный поселок Родниковое пришлось эвакуировать.

— На данный момент все жители поселка Родникового находятся в безопасности. Все были организованно эвакуированы в пункт временного размещения. Сейчас там остаются порядка 30 человек, остальные уехали к родственникам, — написал глава республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. Вернуться домой жители смогли только после того, как спецслужбы закончили свою работу в поселке.

Эвакуация жителей поселка Источник: Мурат Кумпилов / t.me











В Крыме тоже неспокойно. Там в Феодосии загорелась нефтебаза в ночь на 7 октября. Местные жители слышали ночью хлопки, а по информации Минобороны в ту ночь в Крыму было сбито 12 беспилотников. Однако официально причину пожара на нефтебазе не называли.

Загорелась нефтебаза в Феодосии Источник: Осторожно, новости / t.me











Из-за этого в городе ввели режим ЧС и эвакуировали более тысячи жителей. Сегодня ситуация осложнилась. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за пожара, который бушует на нефтебазе четвертый день, на одном из терминалов произошел выброс горючих материалов.

Взрыв на нефтебазе в Феодосии Источник: 360.ru / t.me

Как продвигаются российские военные

Самым значимым приобретением за последнее время в зоне СВО — стал Угледар (ДНР). Город был сильно укреплен ВСУ в течение двух лет, и его штурм потребовал значительных усилий. На сегодня операция по освобождению Угледара завершилась, сообщил заместитель командующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. Теперь военные продвинулись северо-западнее города. Также в регионе удалось взять населенные пункты Желанное Второе, Зоряное Первое, Островское, Золотую Ниву и Гродовку.

Следующим стратегически важным пунктом является Купянск. Сейчас военнослужащие создали так называемый «мешок» в районе города в Харьковской области. Так российские военные хотят создать невыгодные условия для обороны ВСУ.

Создать «мешок» в военной терминологии означает окружить врага. Этот стратегический прием используется, чтобы изолировать определенную группу войск или сил противника от остальных.

В Харьковской области выполняют и другие стратегически важные задания. Так, за последние семь дней российские летчики уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки. В это время ВСУ как раз проводили ротацию (сменяли или взаимо заменяли личный состав, подразделения или части).

Самое необычное поражение ждало солдат ВСУ в районе населенного пункта Горняк в ДНР. Там бойцы снимали видео, так их заметили российские военные.

— Поразили КНП (командно-наблюдательный пункт), расположение у него было «хорошее», разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава. Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение, — рассказал оператор подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин РИА Новости.

Видео от Минобороны Источник: Минобороны России / t.me

Всего с 4 октября уничтожили более 2500 тысяч украинских военных.

«Саммита мира» не будет

В ноябре 2024 года должен был пройти второй по счету «Саммит мира». Он нацелен на то, чтобы установить мир на Украине. Однако страна решила его отменить.

— В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира президента Украины Владимира Зеленского], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита, — рассказала советница главы офиса президента Украины Дария Заривная Telegraph.

Первый саммит прошел в Швейцарии в июне этого года. Инициатором встречи выступал Киев. Главной темой в обсуждениях было решение российско-украинского конфликта. Однако вторую сторону на него не позвали. Несмотря на это президент Владимир Путин выступил со своей «формулой мира». Он назвал условия для начала переговоров с Украиной и отметил, что готов к ним. Сначала украинская сторона не реагировала на это предложение, но в июле глава Украины Владимир Зеленский задумался над тем, что представители России должны присутствовать на втором саммите. Российская сторона в свою очередь выдвинула условие: присутствовать, если страны-участницы будут готовы обсуждать не только «формулу мира» Зеленского.