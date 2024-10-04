Как будем отдыхать в 2025 году? Правительство выпустило календарь выходных на Новый год и майские праздники

Россияне будут отдыхать 8 дней в мае Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правительство составило календарь рабочих и праздничных день в 2025 году. Так, новогодние праздники в наступающем году продлятся 11 дней, а майские — 8, но с перерывом.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

На майские праздники россияне в 2025 году отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Однако дополнительных праздничных дней не будет на 8 Марта и 23 Февраля, но люди смогут отдохнуть, так как эти даты приходятся на выходные.

Также будем отдыхать:

с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го;

с 22 по 23 февраля;

с 8 по 9 марта;

с 12 по 15 июня;

с 2 по 4 ноября;

с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го.

В Минтруде напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день.

Чтобы не запутаться в выходных и праздничных днях, сохраните себе календарь, где всё отмечено.