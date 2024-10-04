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Страна и мир Как будем отдыхать в 2025 году? Правительство выпустило календарь выходных на Новый год и майские праздники

Как будем отдыхать в 2025 году? Правительство выпустило календарь выходных на Новый год и майские праздники

У россиян будет полноценный отпуск

2 766
9 комментариев
Россияне будут отдыхать 8 дней в мае

Правительство составило календарь рабочих и праздничных день в 2025 году. Так, новогодние праздники в наступающем году продлятся 11 дней, а майские — 8, но с перерывом.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

На майские праздники россияне в 2025 году отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Однако дополнительных праздничных дней не будет на 8 Марта и 23 Февраля, но люди смогут отдохнуть, так как эти даты приходятся на выходные.

Также будем отдыхать:

  • с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го;

  • с 22 по 23 февраля;

  • с 8 по 9 марта;

  • с 12 по 15 июня;

  • с 2 по 4 ноября;

  • с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го.

В Минтруде напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день.

Чтобы не запутаться в выходных и праздничных днях, сохраните себе календарь, где всё отмечено.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит

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Комментарии
9
Гость
26 июля, 07:04
Вы ещё доживите до 25-го...
Гость
25 июля, 11:33
Ну да,ни у кого же нет календарей. КЭП
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