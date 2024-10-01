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Страна и мир обзор В Таиланде десять детей заживо сгорели в туристическом автобусе. Новости 1 октября

В Таиланде десять детей заживо сгорели в туристическом автобусе. Новости 1 октября

Что произошло за сутки

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Кадр с места трагедии в Таиланде

Гибель детей в Таиланде

В Бангкоке загорелся туристический автобус, в нём погибли как минимум 10 детей. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

В автобусе ехали местные школьники — им предстояла обзорная экскурсия. Всего в автобусе было 38 детей и 6 преподавателей, все они получили ожоги и травмы. 8 человек — в тяжелом состоянии. У 10 учеников ожоги оказались смертельными.

Видео с горящим автобусом

Очевидцы рассказали, что у автобуса лопнуло колесо, после чего водитель потерял управление и попал в ДТП. Затем автобус вспыхнул — и вскоре был объят пламенем целиком.

Кража кенгуру

В России украли трех кенгурят. Первым был Крош из ярославского зоопарка. Двумя другими — кенгурята из «Парка птиц» в Калуге.

— Дело в том, что кенгуру не продают и покупают по одному. Вместе с самцом (Крошем) должны идти самочки. Кенгурята совсем маленькие, им требуется особый уход и они всё еще зависят от матерей. Если воры не обладают специальными знаниями и навыками, малыши могут погибнуть, — пишет телеграм-канал «112».

Похищенные кенгурята

Дрессировщик Эдгард Запашный в телеграм-канале предположил, что кенгурята пропадают по «коммерческому заказу кого-то из частников». Преступников ищут.

Война на Ближнем Востоке

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. По данным NBC News, страна уведомила США, что операция продлится несколько дней.

Подразделения ЦАХАЛ зашли на территорию Ливана впервые с 2006 года

Наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Операция будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах.

Началу операции предшествовал мощный артиллерийский удар

Тем же вечером Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Почти все они были перехвачены системой «Железный купол».

Умер композитор Вячеслав Добрынин

В Москве на 79-м году жизни скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом рассказала РБК вдова артиста.

Добрынин давно не появлялся на сцене, а неделю назад стало известно, что он попал в больницу с инсультом. По предварительным данным, это заболевание и стало причиной смерти.

Добрынин писал хиты для многих российских артистов

За последние несколько лет Добрынин перенес два инсульта. Ему стало тяжело ходить и говорить.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Таиланд Кенгуру Израиль а переполненые кладбища, инвалиды на костылях, поголовная нищета это не новость ♥️
Гость
1 час
в стабильной россии на каждый чих есть статья
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