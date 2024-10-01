В Таиланде десять детей заживо сгорели в туристическом автобусе. Новости 1 октября

Гибель детей в Таиланде
В Бангкоке загорелся туристический автобус, в нём погибли как минимум 10 детей. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.
В автобусе ехали местные школьники — им предстояла обзорная экскурсия. Всего в автобусе было 38 детей и 6 преподавателей, все они получили ожоги и травмы. 8 человек — в тяжелом состоянии. У 10 учеников ожоги оказались смертельными.
Очевидцы рассказали, что у автобуса лопнуло колесо, после чего водитель потерял управление и попал в ДТП. Затем автобус вспыхнул — и вскоре был объят пламенем целиком.
Кража кенгуру
В России украли трех кенгурят. Первым был Крош из ярославского зоопарка. Двумя другими — кенгурята из «Парка птиц» в Калуге.
— Дело в том, что кенгуру не продают и покупают по одному. Вместе с самцом (Крошем) должны идти самочки. Кенгурята совсем маленькие, им требуется особый уход и они всё еще зависят от матерей. Если воры не обладают специальными знаниями и навыками, малыши могут погибнуть, — пишет телеграм-канал «112».
Дрессировщик Эдгард Запашный в телеграм-канале предположил, что кенгурята пропадают по «коммерческому заказу кого-то из частников». Преступников ищут.
Война на Ближнем Востоке
Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. По данным NBC News, страна уведомила США, что операция продлится несколько дней.
Наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Операция будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах.
Тем же вечером Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Почти все они были перехвачены системой «Железный купол».
Умер композитор Вячеслав Добрынин
В Москве на 79-м году жизни скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом рассказала РБК вдова артиста.
Добрынин давно не появлялся на сцене, а неделю назад стало известно, что он попал в больницу с инсультом. По предварительным данным, это заболевание и стало причиной смерти.
За последние несколько лет Добрынин перенес два инсульта. Ему стало тяжело ходить и говорить.
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