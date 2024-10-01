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Страна и мир Готовьтесь к шестидневке: россиян ждет длинная рабочая неделя

Готовьтесь к шестидневке: россиян ждет длинная рабочая неделя

Всё ради длинного отдыха на майские

388
2 комментария

В рабочую субботу будет короткий день

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.

В субботу придется выйти на работу из-за переноса выходного на 30 апреля. Рабочий день будет сокращенным. Благодаря этому россияне смогли отдохнуть на майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.

После рабочей субботы будет два выходных: в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября в честь празднования Дня народного единства. Рассказываем о всех праздничных и рабочих днях — в материале.

Россиян ждут выходные в конце декабря

День народного единства был учрежден в 2004 году. Он ежегодно отмечается 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
Выходные это хорошо, надо побольше всяких праздников придумать
Гость
44 минуты
До 2 ноября еще 5000 раз до канадской границы успеем!
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