Готовьтесь к шестидневке: россиян ждет длинная рабочая неделя

В рабочую субботу будет короткий день Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.

В субботу придется выйти на работу из-за переноса выходного на 30 апреля. Рабочий день будет сокращенным. Благодаря этому россияне смогли отдохнуть на майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.

После рабочей субботы будет два выходных: в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября в честь празднования Дня народного единства. Рассказываем о всех праздничных и рабочих днях — в материале.

Россиян ждут выходные в конце декабря Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы