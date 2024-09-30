Как пройдет призыв в армию и сколько людей отправят служить — решение Путина

Осенний призыв стартует 1 октября Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что он пройдет в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. За это время планируется призвать 133 тысячи человек. Этим же указом президент уволил с военной службы солдат, у которых истек срок военной службы по призыву.

В 2024 году призывной возраст подняли до 30 лет, но на тех, кто уже зачислен в запас, новые правила не распространяются Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Ранее в Генштабе сообщили, что первые отправки срочников к месту службы начнутся 15 октября. С этого же дня заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где можно будет получить консультацию по вопросам призыва на военную службу.

Призывать в армию этой осенью будут по старым правилам — традиционными бумажными повестками, об этом сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.