«Красиво, но много мусора»: туристка назвала плюсы и минусы отдыха в Дагестане

Оксана Честнейшина из Ярославля в августе отдохнула в Дагестане Источник: Оксана Честнейшина











Сезон отпусков подходит к концу, и кто-то уже начал задумываться, где отдохнуть в следующем году. Онлайн-репетитор по английскому языку Оксана Честнейшина из Ярославля с двумя сыновьями-школьниками в августе съездила на неделю в Дагестан и поделилась впечатлениями об отдыхе в этом регионе.

Республика Дагестан — субъект Российской Федерации, входит в Северо-Кавказский федеральный округ. Столица — город Махачкала. Географически расположен на юге Европейской части России, на побережье Каспийского моря.

150 тысяч на троих

За неделю отдыха в Дагестане Оксана с детьми потратила около 150 тысяч рублей. Специальные туры не покупала — отпуск организовывала самостоятельно. До места отдыха добирались на самолете из Москвы (в столицу из Ярославля доехали на поезде). В целом на дорогу из Ярославля до места назначения ушло 11 часов. Заранее через сервис бронирования жилья Оксана выбрала квартиру в новом доме со свежим ремонтом на второй береговой линии Каспийского моря, в двух минутах от пляжа.

— Мы выбрали для отдыха Махачкалу, так как оттуда ближе добираться до главных достопримечательностей. Еще дома я посмотрела, на какие экскурсии можно съездить. В том числе, выбрала Сулакский каньон — визитную карточку Дагестана. Нашла в Телеграме чат по Дагестану, где можно было спросить всё что угодно, и тебе люди — и местные, и отдыхающие — ответят, — рассказала Оксана.

По словам туристки, нюанс экскурсий в Дагестане в том, что ездят на них исключительно на джипах. Больших автобусов, к которым у русских отдыхающих традиционно больше доверия, нет.

— Объяснили это тем, что автобусу труднее ехать по серпантину. Кстати, из-за того, что дороги извиваются, добираться по ним дольше. К примеру, 180 километров можно ехать более трех часов, — добавила Оксана.

Дагестан невероятно красив Источник: Оксана Честнейшина











Сделали замечание из-за топика

В целом впечатление от республики у ярославны осталось положительное.

— Там очень красиво! Виды потрясающие — только созерцай и наслаждайся! Местные жители открытые и доброжелательные. Мне, по крайней мере, попадались именно такие, — говорит Оксана.

Правда, дамам в Дагестане нужно соблюдать строгий дресс-код. Многие женщины там вообще ходят в хиджабах.

— Я это учила, немного пересмотрела свой гардероб, что-то даже докупила. Но всё-таки один раз нарвалась на замечание. Это случилось, когда мы ездили на экскурсию в горы. Я была в топике на тонких бретельках и рубашке. Было очень жарко, я сняла рубашку, и тут ко мне подошел мужчина и вежливо попросил надеть ее снова, — рассказала Оксана.

Непристойного внимания со стороны мужского пола туристка не ощутила.

— Ничего такого не было. Там очень много семейных пар. Люди с родными, детьми собираются большими компаниями на пляжах, в заведениях — совместно проводят время. Это очень здорово! И еще я там практически не слышала на улицах мата. В этом нам стоило бы взять пример с дагестанцев, — отметила Оксана.

Женщинам в республике рекомендовано одеваться строго Источник: Оксана Честнейшина











Цены на продукты дешевые, алкоголя мало

Также туристку удивили дешевые цены на местные продукты.

— Я как-то набрала много всяких фруктов, овощей. У нас бы это стоило около двух тысяч. А там мне говорят: «С вас 360 рублей». В сетевых магазинах цены тоже чуть пониже, чем у нас. Но алкоголь продается только в магазинах, у которых есть лицензия. Просто так в «Пятерочке», «Магните», на пляжах спиртное не купишь, — рассказа путешественница.

Цены в Дагестане дешевле, чем в Центральной России Источник: Оксана Честнейшина











Какие пляжи

В отличие от пляжей Краснодарского края давки на побережье Каспийского моря в августе не было.

— Мы были на городском пляже Махачкалы. Он большой, бесплатный. Места там хватало всем, толкучки не было. Там организованы места для переодевания, краны с водой, чтобы ополоснуться. Кафе, магазинчики тоже в наличии. Само Каспийское море довольно чистое, — поделилась Оксана.

На пляжах не было столпотворения Источник: Оксана Честнейшина











Есть минус

Единственный минус, который нашла туристка в Дагестане — это грязь.

— У них на улицах очень много мусора. Стихийные свалки можно встретить в самых неожиданных местах. Практически рядом с каждой стройкой валяются кучи хлама. И это очень бросается в глаза. Почему так происходит, не понятно — там ведь такие красивые места! — с сожалением отметила Оксана.