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Страна и мир Снова свободен: жена Шнурова подала на развод

Снова свободен: жена Шнурова подала на развод

У пары есть двое детей

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Шнуров имеет четыре брака за плечами

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится. Заявление о расторжении брака подала его супруга Ольга.

— Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября, — сообщили судебном участке района Хамовники в Москве.

По данным РИА «Новости», заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку касаются частной жизни.

Это был четвертый брак Шнурова. Первой женой была Мария Исмагилова. У них с певцом есть дочь Серафима. Вторая жена — Светлана Костицына. В браке с ней родился сын Апполон. Третья жена — (Матильда) Елена Мозговая. Они прожили вместе восемь лет.

Сразу после третьего развода в 2018 году лидер «Ленинграда» женился на Абрамовой. Она родом из Екатеринбурга. Ее называют дочерью бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Пара не часто показывалась на публике. Они имеют двоих совместных детей.

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Сергей Шнуров Развод Ольга Абрамова Дети Суд
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