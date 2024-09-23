Снова свободен: жена Шнурова подала на развод

Шнуров имеет четыре брака за плечами Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится. Заявление о расторжении брака подала его супруга Ольга.

— Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября, — сообщили судебном участке района Хамовники в Москве.

По данным РИА «Новости», заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку касаются частной жизни.

Это был четвертый брак Шнурова. Первой женой была Мария Исмагилова. У них с певцом есть дочь Серафима. Вторая жена — Светлана Костицына. В браке с ней родился сын Апполон. Третья жена — (Матильда) Елена Мозговая. Они прожили вместе восемь лет.