«Нужно рычаг здесь немножко согнуть». Откуда взялась ставшая мемом Niva Legend, где ручка переключения передачи упирается в панель

Niva Legend Источник: пресс-служба «АВТОВАЗ»











Третий день в Сети автолюбители потешаются над автомобилем Niva Legend с современной мультимедиа, габариты которой не позволяют корректно переключать передачи. Автор обзора демонстрирует, как при попытке воткнуть первую скорость рычаг переключения упирается в приборную панель.

— Ручка бьет панель, и передача не подключается, то же самое и третья — тын! Менеджер говорит: фигня, нужно рычаг здесь немножко согнуть, люди так делают, — хохочет автор обзора.

Источник: соцсети

Представители «АВТОВАЗа» в разговоре с «Фонтанкой» пояснили, что с конвейера завода «Нива» выходит со стандартной магнитолой — плоской «шоколадкой», и такого рода апгрейд не имеет никакого отношения к производителю. Там предположили, что, вероятнее всего, штатную приборную доску на современную широкоформатную мультимедиа и соответствующую ей панель заменили в дилерском салоне.



1 из 2 Источник: пресс-служба «АВТОВАЗ»

Автомобили Niva Legend с такими панелями «Фонтанка» нашла в салоне дилерской сети «Лада Центр», прямо сейчас машина с широкоформатной мультимедиа стоит в салоне на Выборгском шоссе. В любой момент можно приехать на нее посмотреть, объяснил менеджер салона.

Источник: скриншот с сайта объявлений











— Конечно, с завода такие мультимедиа не ставятся, в принципе заводские комплектации на Niva Legend все идут без мультимедийной системы. Мультимедийная система ставится отдельно, — пояснил менеджер.



— То есть в вашем салоне можно такую поставить?



— Ну конечно. Вообще в любой автомобиль можно поставить любую мультимедиасистему по факту. Niva не исключение. Хотите — обычную, хотите — с экраном. Всю жизнь такое было. Если вы купите у нас машину, мы можем любую мультимедиа поставить. Гарантийные обязательства завод несет за то, что устанавливается у официальных дилеров.



— Насколько дороже автомобиль за счет такой панели?



— Они разные есть, в среднем стоят порядка 30 тысяч рублей, если речь идет о постановке хорошей мультимедиа.

